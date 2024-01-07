Наказание за расточительность. «Ливерпуль» заставил «Арсенал» заплатить за упущенные шансы

«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Арсеналом» (2:0) в гостевом матче третьего раунда Кубка Англии по футболу. Защитник «Арсенала» Якуб Кивёр на 80‑й минуте отправил мяч в собственные ворота, в компенсированное время полузащитник гостей Луис Диас установил окончательный результат. Следующий соперник «Ливерпуля» в Кубке Англии определится позже.

«Арсеналу» не хватает остроты

Автор ВВС Фил Макналти видит главной проблемой «канониров», приведшей к поражению, слабую реализацию, из-за которой они не сумели открыть счет до перерыва.

«"Арсенал" мог и должен был иметь значительное преимущество, когда матч в Кубке Англии дошел до перерыва, но их подвел то, что все больше похоже на серьезный недостаток в команде Артеты.

Подход "канониров" заслуживал восхищения: они доставляли "Ливерпулю" серьезные проблемы, перемещая мяч, но все пошло прахом в решающий момент, когда они не реализовали свои моменты.

Это привело к растущему по ходу матча разочарованию на трибунах "Эмирейтс", сопровождаемому растущим ощущением, что "Арсеналу" придется дорого заплатить за свои неудачи перед чужими воротами.

Габриэль Жезус не попал в состав из-за травмы колена, но он не является стабильным и надежным источником голов, а Эдди Нкетия еще не показал, что он является постоянным ответом на растущую проблему Артеты с результативностью.

В этом составе "Арсенала" так много хорошего, но всегда существует опасность, что они потерпят неудачу, если вся их привлекательная игра в пас не будет сопровождаться конечным продуктом в виде голов.

Это то, чем Артета должен заняться в срочном порядке — с чем тренер и клуб вполне могут согласиться, учитывая постоянные связи в сообщениях СМИ с трансфером игрока "Брентфорда" Айвана Тоуни. Смогут ли они провернуть эту сделку на сложном январском рынке, еще неизвестно.

Это третье подряд поражение "Арсенала" с момента их достойной ничьей на "Энфилде" 23 декабря, и ощущение позитива вокруг команды Артеты после этого результата нужно восстановить как можно быстрее».

Обе команды много ошибались

Автор The Telegraph Джейсон Барт отмечает, что обе команды играли довольно неряшливо и упускали много моментов.

«Важность этой победы для "Ливерпуля", возможно, не будет ощущаться до мая. Не обязательно в Кубке Англии, но в контексте борьбы за титул Премьер-лиги.

Второй сезон подряд "Арсенал" выбывает из соревнования, уступая своим на тот момент ближайшим соперникам. "Манчестер Сити" нокаутировал их в четвертом раунде той кампании и, конечно же, на этот раз тоже будет бороться за трофей, и ослабленный "Ливерпуль" сделал это сейчас.

Это приведет к тревоге и переоценке ценностей в "Арсенале" по поводу расточительности их атаки — с Каем Хаверцем, лишь подобием центрального нападающего, который упускал шанс за шансом — и хотя "Ливерпуль" вряд ли был смертельным, он выиграл.

Тот факт, что для выхода из тупика потребовался автогол, когда Джейкоб Кивёр головой замкнул подачу со штрафного Трента Александера-Арнольда в свои ворота, подвел итог тому, насколько часто на самом деле ошибались обе команды.

В компенсированное время Луис Диас снял все вопросы о результате: "Ливерпуль" прорвался, а Диого Жота перекатил ему мяч, чтобы обыграть Аарона Рамсдейла. Это был последний удар в игре под гул болельщиков "Арсенала" после финального свистка.

Главным виновником поражения был сам "Арсенал" (разочарованный бывший нападающий Иэн Райт написал в Твиттере в середине первого тайма: "Нам нужен киллер"), но "Ливерпуль" вряд ли был смертельным, поскольку они упустили моменты и дважды поразили рамку ворот.

Несмотря на это, они одержали победу без Мохамеда Салаха и капитана Вирджила Ван Дейка, отсутствовавшего из-за травмы. Александер-Арнольд, носивший повязку, был выдающимся игроком, в то время как "Арсеналу" удалось одержать одну победу в семи матчах во всех соревнованиях».

«Ливерпуль» пережил шторм «Арсенала»

Автор The Guardian Дэвид Хитнер хвалит «Ливерпуль», выстоявший на «Эмирейтс» и добившийся победы без своей главной атакующей угрозы.

«Это был один из тех дней, когда "Арсенал" мог сыграть еще 90 минут и не забить. Это было очень неприятно для Микеля Артеты и фанатов хозяев. Пропущенные в концовке голы опустошили их, вызвав свист с трибун после финального свистка и ощущение, что клуб попал в мини-кризис.

Радости "Ливерпуля" не было предела. Было ощущение, что этот матч в Кубке Англии был более важным для "Арсенала", учитывая его нынешнюю форму — три поражения в Премьер-лиге в пяти матчах. Потребность в том, чтобы восстановить импульс, была большой.

Тем временем "Ливерпуль", уверенно занимавший первое место в таблице чемпионата Англии, имеет еще и отличный шанс завоевать Кубок лиги; они встретятся с "Фулхэмом" в первом полуфинальном матче на "Энфилде" в среду.

Именно "Ливерпуль" пережил шторм "Арсенала" или, другими словами, наблюдал, как "канонирам" неоднократно не хватало инстинкта убийцы в наиболее важных областях — и эта тенденция становится все более тревожной. А потом они сильно ударили в ответ.

Первый гол стал ударом по корпусу "Арсенала": Трент Александер-Арнольд исполнил штрафной с левого фланга на 80-й минуте, а Якуб Кивёр без особого давления со стороны соперника нанес удар головой в свои ворота.

Отступать было поздно. Находясь на вершине лиги на Рождество, но теперь опустившись на четвертое место, "Арсенал" почувствовал себя плохо. Луис Диас усугубил это, когда во контратаки в самом конце матча пробил в ближний верхний угол.

Что касается борьбы за титул, то это "Ливерпуль" обозначил свои претензии перед своим возвращением сюда же, в матче АПЛ 4 февраля. И все же прогресс в кубке по-прежнему имеет значение. И они сделали это без Мохамеда Салаха, который участвует в Кубке африканских наций.

Артета назвал поражение в чемпионате от "Фулхэма" в прошлое воскресенье худшей точкой сезона, "болезненным и печальным днем", и получил реакцию своих игроков: "Арсенал" стремительно выбегал в атаки и внимание привлекали не только мигающие огоньки на нижней части бутсов Букайо Сака. Позже в первом тайме он переобуется в более традиционную пару.

Мартин Эдегор должен был забить на 11-й минуте после того, как Сака ограбил Джо Гомеса, и "Арсенал" отправил мяч в штрафную. Возможность для удара открылась только у Эдегора, который вколотил мяч в перекладину.

Это был не единственный хороший шанс, который "Арсенал" создал в начале матча. Артета выпустил в стартовом составе Рейсса Нельсона, предпочтя его Габриэлю Мартинелли слева, и уже на второй минуте Нельсон перехватил длинный пас от голкипера Аарона Рамсдейла. Нельсон обошел Алиссона, но слишком далеко и потому пробил в сетку с внешней стороны.

Нельсону предстояло увидеть еще один отраженный удар по воротам, когда Кай Хаверц заставил Алиссона потрудиться, закрутив мяч после после прекрасного паса Эдегора. С самого начала можно было задаться вопросом, не придется ли "Арсеналу" сожалеть о своей расточительности».

Импульс сезона переместился в Мерсисайд

Автор Daily Mail Оливер Холт считает, что победа над «Арсеналом» в Кубке укрепит перспективы мерсисайдцев и в титульной гонке АПЛ.

«Помимо жажды увидеть проигрыш топ-клуба аутсайдеру, которая до сих пор вызывает интерес к просмотру третьего раунда Кубка Англии, иногда возникает утомительный поиск смысла в матчах, которые сталкивают две команды Премьер-лиги с более высокими приоритетами друг против друга на этом этапе соревнования.

Иногда важность такого кубкового матча, как "Арсенал" — "Ливерпуль", пронизана вопросами о значимости игры, помимо желания избежать переигровки. Эти вопросы висели и над этой встречей, но к моменту ее окончания уже трудно было сомневаться в ее значимости для обеих сторон.

В частности, "Арсенал". Это поражение, третье подряд, было вызвано массой упущенных моментов и, казалось, стало еще одной вехой в поразительном крахе сезона, который до недавнего времени был таким многообещающим.

Команда Микеля Артеты теперь выиграла только один из семи последних матчей во всех турнирах. После последовательных поражений в лиге от "Вест Хэма" и "Фулхэма" эта встречала давала шанс начать движение обратно в правильном направлении, но вместо этого она только усугубила внезапную неопределенность вокруг прогресса клуба.

У "Арсенала" было достаточно шансов, чтобы быстро выиграть матч. Они профукали их все. И, несмотря на их беспечность, "Ливерпуль", узурпировавший их место на вершине таблицы Премьер-лиги, показал еще больше того боевого духа, который привел к их взлету, и устроил величайший внезапный рейд на тылы, забив два поздних гола.

Их победа, достигнутая несмотря на отсутствие их символа Мо Салаха, который уехал на Кубок африканских наций, вывела их в четвертый раунд турнира и придала еще один огромный импульс их уверенности в себе. Импульс сезона, который как когда-то казалось, будет принадлежать "Арсеналу", переместился на север, в Мерсисайд».

«Арсеналу» срочно нужен новый форвард

Автор ESPN Джеймс Олли констатирует, что вылет из Кубка стал еще одним подтверждением необходимости срочного трансфера.

«Редко в элитном спорте решение проблем оказывается настолько простым, но аргументы в пользу того, что "Арсеналу" нудно подписать нападающего для реализации своих амбиций, становятся все более убедительными с каждым днем. "Канониры" вылетели из Кубка Англии в воскресенье, проиграв "Ливерпулю" в третьем раунде со счетом 0:2, что произошло больше благодаря их собственной расточительности, чем чему-либо еще.

Эта история быстро становится знакомой. "Арсенал" упустил множество шансов, проиграв "Вест Хэму" и "Фулхэму" на прошлой неделе, хотя последний показал довольно посредственную игру во всех отношениях. В воскресенье "канониров" заставила заплатить на стадионе "Эмирейтс" команда из Ливерпуля, которая в течение длительного времени, казалось, в первую очередь заботилась о том, чтобы избежать переигровки, и неважно было при этом, выиграет она или проиграет.

Тренер "Арсенала" Микель Артета потерял ведущего нападающего Габриэля Жезуса из-за травмы колена во время подготовки к игре, и он решил поэкспериментировать с Каем Хаверцем, начавшим игру в центре, впервые после августовского матча за Суперкубок с "Манчестер Сити". Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп впоследствии описал расстановку "Арсенала" как "4-2-2-2", где Хаверц и Мартин Эдегор действовали как "двойные десятки", и поэтому никто не мог подвергнуть сомнению новаторство Артеты в попытке найти лекарство от проблем с забитыми голами.

Тем не менее, Хаверц был одним из нескольких виновников неудачи, часто совершая слишком много касаний перед ударом или мазал по воротам, когда казалось, что проще было заставить потрудиться вратаря "Ливерпуля" Алиссона. Рейсс Нельсон упустил множество моментов только в первые 15 минут, а Эдегор также попал в перекладину, в то время как "Ливерпуль" изо всех сил пытался выбраться со своей половины поля.

С момента последнего гола дома "Арсенал" нанес 48 ударов. С Рождества они забили один гол из 63 ударов. Они закончили матч против "Ливерпуля" с ожидаемым показателем голов (xG) 2,74, но снова ничего не показали. Артета прав, воодушевленный креативностью своей команды — они не стали плохой командой в одночасье — но серия из одной победы в семи играх угрожает саботировать кампанию, которая была так многообещающей всего две недели назад.

Жезус, который, как ожидается, отправится с командой на тренировочный перерыв в Дубай, является лучшим нападающим "Арсенала", но не всегда надежным бомбардиром. Хаверц не убедил в качестве его замены, в то время как Леандро Троссард играл в центре за "Брайтон", но его форма в этой роли за "канониров" была неоднозначной.

А что насчет Эдди Нкетия? 24-летнему игроку платят 100 000 фунтов в неделю в первую очередь за роль дублера Жезуса, но в этом матче он оказался неиспользованной заменой. "Кристал Пэлас" выразил интерес к Нкетия, и в некоторых кругах должно возникнуть искушение продать его, если его не задержат здесь из-за опасений, что Жезус на самом деле выбыл надолго».

Как «Ливерпуль» справился без Салаха?

Автор The Athletic Энди Джонс оценивает, как мерсисайдский клуб играл без своей главной звезды.

«Вопрос, который встал перед "Ливерпулем" по ходу сезона, заключается в том, как они заменят Салаха, когда он оправится на Кубок африканских наций в январе. Судя по всему, решение все еще находится в стадии разработки.

Харви Эллиотту было поручено сыграть на правом фланге атаки "Ливерпуля" в первом тайме. На этой позиции он действовал несколько раз, последний раз — в победе над "Вест Хэмом" со счетом 5:1 20 декабря.

Но Эллиотт совсем другой игрок, чем Салах. Он неплохо и аккуратно владеет мячом, но ему не хватает скорости позади и голевых инстинктов, которые есть у игрока сборной Египта. Его 26 касаний в первые 45 минут подчеркнули, насколько сложно ему повлиять на игру.

Касания Харви Эллиотта The Athletic

К перерыву "Ливерпулю" удалось сделать только два удара — удар головой Нуньеса с углового Эллиотта и удар Александра-Арнольда с линии штрафной. В тех случаях, когда команда Клоппа попадала в зону атаки, они действовали расточительно или последний пас был недостаточно качественным.

Клопп внес коррективы в перерыве: Эллиотт переместился в центр поля, Нуньес ушел на левый фланг, Коди Гакпо вышел в центр, а Диас расположился справа. Разница была заметна: вингеры обеспечивали ширину и скорость атаки, а "Ливерпуль" шел вперед более агрессивно, но остроты все еще не хватало.

Между тем, появление Диогу Жоты на скамейке запасных воодушевляло. Вместе с Нуньесом и Диасом они вполне могут стать тройкой лидеров, которые будут вести "Ливерпуль" в этот период.

Именно их взаимодействие произвело впечатление, когда игра перешла в последние этапы и стала растянутой, и именно эта комбинация зафиксировала конечный результат благодаря позднему удару Диаса.

Проверки боем не всегда будут такими трудными, но, учитывая, что Салах все еще может отсутствовать, когда обе команды встретятся в лиге в феврале, эта игра, по крайней мере, дала Клоппу несколько ответов».