Раскошеливайся, «Арсенал»! «Канонирам» надо потратиться, чтобы обойти «Челси» в борьбе за Тоуни

Не прошло и месяца после того, как летнее трансферное окно захлопнулось, а мельница слухов уже выбрала свою следующую жертву. «Брентфорду» не привыкать к тому, что их лучших игроков связывают слухами с возможными переходами в другие клубы — это неизбежная часть жизни за пределами верхней таблицы Премьер-лиги. Однако недавние сообщения о связи Айвана Тоуни с переходом в «Арсенал» или «Челси» вызовут особое беспокойство.

Это не похоже на пустые сплетни, поскольку тренер «Брентфорда» Томас Франк не смог исключить недавно уход Тоуни в январе. «Я думаю, что каждый клуб в мире — это продающий клуб, за исключением пяти или шести. Мы — продающий клуб, если есть правильная цена», — сказал он Джейми Каррагеру и Дэйву Джонсу в программе «Monday Night Football» на Sky Sports.

«Я думаю, что это надо делать, когда подходящее время для ухода игрока, но я считаю, что это не мое решение. В конце концов, это будет Фил [Джайлз, спортивный директор] или Мэтью [Бенхэм, владелец "Брентфорда"]. Если игрок хорошо прогрессировал вместе с нами, прошел целый путь и теперь доказал, что достаточно хорош, чтобы перейти в топ-клуб, тогда я думаю, что это правильный поступок, если будет правильная цена».

Первоначально утверждалось, что Тоуни может покинуть «Брентфорд» всего за 60 миллионов фунтов стерлингов, но более поздние сообщения показывают, что его нынешние работодатели потребуют что-то ближе к отметке в 80 миллионов фунтов стерлингов. Это сделало бы его вторым самым дорогим приобретением «Арсенала» за всю историю, если бы они решили подписать его.

Это серьезная цена за 27-летнего футболиста, который всего четыре года назад играл во втором дивизионе, но недавние выступления Тоуни позволяют предположить, что у него не возникнет проблем с тем, чтобы оправдать вложения.

Проверенные бомбардиры в Премьер-лиге встречаются редко

Неудивительно, что Тоуни является таким привлекательным предложением для больших игроков Премьер-лиги. Как показало последнее летнее трансферное окно, в европейском футболе существует серьезная нехватка надежных и доступных нападающих.

После извилистой карьеры в низшей лиге Тоуни взлетел в «Питерборо Юнайтед» в сезоне 2019/20, забив 24 гола всего в 32 играх английской Лиги 1 — и с тех пор он не перестает забивать.

Айван Тоуни (в центре) выиграл Лигу 1 с «Барнсли» globallookpress.com

Он забил 31 гол и сделал 10 результативных передач в следующей кампании, когда «Брентфорд» рвался к повышению из Чемпионшипа, и у него не было особых проблем с тем, чтобы заиграть в высшем дивизионе, он забил 12 голов в первом сезоне «Пчел» в Премьер-лиге.

Эта тенденция продолжилась и в прошлой кампании: Тоуни даже сделал достаточно, чтобы впервые в марте заработать место в сборной Англии. К концу сезона он забил 21 гол во всех турнирах, сыграв 35 матчей. Могло бы быть и больше, если бы Тоуни не был дисквалифицирован на восемь месяцев за нарушение правил по поводу ставок. Его отстранение закончится 15 января.

Разносторонний финишер

Однако его проблемы вне поля не помешали клубам проявить интерес к Тоуни. Чтобы набрать такие впечатляющие цифры в самой сложной лиге мира, нужно быть элитным бомбардиром. И он именно такой: он способен поражать ворота разными способами.

Он, пожалуй, наиболее известен своей метрономической надежностью на дистанции 11 метров, а Франк назвал его лучшим пенальтистом в мировом футболе. Его фирменный нервирующе медленный разбег сбивал с толку даже самых опытных вратарей, в том числе Джордана Пикфорда, Ника Поупа и Бернда Лено.

Он объяснил свой смелый и эффективный метод после того, как забил с пенальти в победном дерби своей команды с «Фулхэмом» в прошлом сезоне, сказав Sky Sports: «Ожидание не имеет значения, чем дольше, тем лучше, потому что я могу подумать о других вещах, как будто я в отпуске и расслабляюсь. Вратарь не двигался, но у меня всегда было место, куда я мог бы отправить мяч».

Такое пренебрежительное отношение к давлению типично для Тоуни и говорит об еще одной его сильной стороне как финишера: хладнокровии. До сих пор в своей карьере в Премьер-лиге он чаще всего играл в качестве единственного нападающего, и ему, естественно, приходилось сталкиваться с пристальным вниманием со стороны защитников. И все же, даже когда ему приходилось продираться через защиту в штрафной и вокруг нее, Тоуни неизменно демонстрировал впечатляющую ясность мысли.

Ни один гол не демонстрирует это лучше, чем гол, который закрепил его хет-трик в матче с «Лидсом» в сентябре. После ужасной ошибки голкипера Илана Мелье Тоуни был быстро окружен толпой соперников примерно в 27 метрах от ворот. Однако он не дрогнул и деликатно отправил мяч в сетку.

Хет-трик Тоуни

Психическая стойкость Тоуни сочетается с высочайшими техническими способностями при игре обеими ногами и головой. Это иллюстрируется огромным разнообразием различных голов, которые он забил с тех пор, как попал в высший дивизион. Из его 32 голов в Премьер-лиге на сегодняшний день 13 он забил любимой правой ногой с игры, а еще три — левой. Тоуни также реализовал 11 пенальти и два отличных штрафных, а также еще трижды забил головой.

Данные указывают только на один вывод: отдайте мяч Тоуни, и он забьет. Его соотношение голов к ударам в 0,16 в прошлом сезоне было лучше, чем у Габриэля Жезуса и Эдди Нкетии — игроков, которых он должен был бы заменить на стадионе «Эмирейтс», если бы «Арсенал» подписал его в январе этого года.

И Тоуни не просто забивает голы

Однако Тоуни не следует характеризовать исключительно как типичного бомбардира «девятку». В его игре есть нечто большее, что часто может остаться незамеченным. В качестве координатора атаки в Премьер-лиге мало игроков, которые лучше него.

Тоуни не только доминирует в воздухе (выиграв чуть менее половины всех своих воздушных дуэлей в Премьер-лиге в прошлом сезоне), но и наслаждается физическими противостояниями с защитниками соперника. Это пережиток его дней, проведенных в жестоких английских низших лигах, и то, как он в прошлом противостоял таким игрокам, как Бен Уайт и Лисандро Мартинес, снискало Тоуни устрашающую репутацию.

Айван Тоуни globallookpress.com

В результате защитники во время игр уделяют ему особое внимание, и в прошлом сезоне Премьер-лиги на нем в среднем было 2,26 фола за 90 минут. Защитники, толпящиеся вокруг него, также могут освободить пространство для его товарищей по команде. Принимая мяч перед линией защиты, Тоуни может делать проникающие пасы между защитниками или делать скидку головой — и он преуспевает в обоих случаях.

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Он также хорош при владении мячом. «Брентфорд» не всегда прессингует высоко, но когда они это делают, Тоуни дирижирует этой ситуацией делает забегания без мяча, чтобы максимально затруднить защите игру через «Пчел». В прошлом сезоне он в среднем перехватывал мяч в каждой второй игре, а также делал перехват в атакующей трети каждые три матча.

Он отлично подойдет «Арсеналу», а им нужен нападающий

Учитывая все это, нетрудно представить, что Тоуни довольно легко войдет в стартовый состав Микеля Артеты. Артета постоянно использует единственного нападающего, который не только забивает, но и объединяет тройку игроков нападения.

Габриэль Мартинелли и Букайо Сака преуспели бы благодаря способности Тоуни отвлекать от них внимание своим физическим присутствием, в то время как его угроза при стандартах и навесах должна повысить продуктивность канониров на мертвых мячах — они забили всего шесть раз в таких ситуациях в прошлом сезоне.

Любой, кто следил за карьерой выдающегося форварда, также будет смеяться над любыми предположениями о том, что ему придется бороться с давлением новой обстановки в северном Лондоне. Даже когда казалось, что он застрял в низших лигах, Тоуни всегда был уверен в себе.

«Когда я был в Лиге 1, я видел, что играю на уровень выше», — рассказал он подкасту On the Judy в 2021 году. «Я знал, что смогу добиться успеха в Чемпионшипе и Премьер-лиге. Я чувствовал, что адаптировался довольно быстро».

Тоуни продемонстрировал аналогичный уровень уверенности, когда отказался от приглашения в сборную Ямайки. Такова была его вера в то, что он сможет проявить себя в сборной Англии, несмотря на непреодолимого Гарри Кейна, забирающего все игровое время в атаке.

Айван Тоуни globallookpress.com

Теперь, когда он зарекомендовал себя на высшем уровне, он явно хочет еще большего успеха, рассказывая в подкасте «Дневник генерального директора»: «Все хотят играть на самой вершине. Не то чтобы "Брентфорда" там не было, но играть за большую клуб и бороться за трофеи, вот чего я действительно хочу. Если бы у меня появился такой шанс, было бы глупо не присмотреться к нему. Тренер знает, что я хочу играть на максимально высоком уровне. И когда это время придет, все будет так. Время, проведенное в "Брентфорде", вероятно, было одним из лучших в моей карьере».

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Высочайшая вера Тоуни в себя свидетельствует о менталитете игрока большого клуба. Он терпеливо ждал своего шанса заиграть в клубе, выступающем в Лиге чемпионов, и теперь настало его время доказать, что он может оправдать шумиху вокруг себя.

Сумасшедший рынок

Тем не менее, хотя Тоуни и кажется хорошо подходящим для «Арсенала», 80 миллионов фунтов — это огромная сумма, которую нужно потратить, особенно в январе. Чтобы правильно понять очевидную оценку «Брентфорда», необходимо поместить ее в контекст гиперраздутого трансферного рынка Премьер-лиги.

Фрак даже упомянул об этом во время своего выступления в программе «Monday Night Football», сказав: «На сегодняшнем рынке, (учитывая) цену на опорных полузащитников, мы все знаем, что бомбардиры или игроки атаки являются самыми дорогими. Я думаю, этот трансфер будет очень дорогим, если только ситуация не изменилась и вы не начнете платить больше за опорника, чем за нападающего».

Деклан Райс globallookpress.com

Полузащитниками, о которых датчанин, вероятно, имел в виду, были Деклан Райс, Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо, покупка каждого из которых обошлась клубам в более чем 100 миллионов фунтов стерлингов. Если учесть эти ошеломляющие цены, Тоуни кажется относительно выгодной сделкой, особенно если учесть, что он считается доморощенным игроком, что является серьезным бонусом на английском рынке.

А если вспомнить лето 2022 года, Александер Исак и Дарвин Нуньес оба стоили около 80 миллионов фунтов стерлингов. Хотя оба были «проектными покупками» для «Ньюкасла» и «Ливерпуля», соответственно, каждый из них прибыл в Англию без каких-либо гарантий, что сразу же заиграет. С Тоуни таких опасений не было бы, так как он уже зарекомендовал себя в высшем дивизионе.

Райс доказывает, что большие расходы могут окупиться

«Арсенал» руководствовался аналогичными мыслями во время погони за Райсом этим летом. Шли дни и недели, «Вест Хэм» зарабатывал все больше и больше денег, а «канониры» в конечном итоге заплатили 105 миллионов фунтов стерлингов, чтобы достичь своей цели номер один.

Ценник заставил многих удивиться, но первый акт карьеры Райс в «Арсенале» был превосходным. Он добавил полузащите столь необходимую атлетичность, что помогло команде Артеты добиваться результатов, хотя и не играло в полную силу.

Возможно, здесь можно извлечь урок. Хотя «Арсенал» может найти более выгодную цену, купив своего нового нападающего за рубежом, блестящее начало сезона Райса показывает, что стиснув зубы и инвестируя в проверенного игрока Премьер-лиги, можно сторицей окупить затраты. «Челси», скорее всего, будет думать то же самое, поскольку их трансферная стратегия «выбирай и смешивай» продолжает давать сбои. Но для Тоуни выбор между переходом в «Арсенал» или «Челси» должен быть простым.

Айван Тоуни globallookpress.com

Теперь мяч на стороне «Арсенала», и им следует серьезно рассмотреть варианты финансирования прихода Тоуни. The Times сообщила, что из-за ограничений финансового фэйр-плей нескольким игрокам придется уйти, прежде чем звезда «Пчел» сможет двинуться в другом направлении. Этой зимой на линии огня, скорее всего, окажутся Рейсс Нельсон, Имил Смит-Роу и, возможно, Нкетия — все они доморощенные игроки, уход которых отразится как чистая прибыль на счетах клуба.

Как бы больно будет наблюдать за уходом выпускников «Хейл Энда», это выбор, который, возможно, придется сделать Артете, если он хочет подписать Тоуни, у которого есть потенциал изменить линию атаки «канониров».