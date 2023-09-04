Райс сделал разницу. Гол новичка «Арсенала» принес драматичную победу над «МЮ»

Лондонский «Арсенал» на своем стадионе обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:1) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. На исходе получаса команды обменялись забитыми голами в течение одной минуты — отличились Маркус Рашфорд и Мартин Эдегор. В концовке второго тайма форвард «МЮ» Алехандро Гарначо забил гол, который был отменен арбитром после просмотра VAR. На 96-й минуте решающий гол забил за «Арсенал» Деклан Райс, а на 101-й минуте форвард канониров Габриэль Жезус поставил точку в матче.

«Юнайтед» терпит очередной удар в концовке

Автор ВВС Фил Макналти не оставляет без внимания серьезные проблемы «МЮ» как в атаке, так и в обороне, ставшие причиной довольно неудачного старта сезона.

«"Манчестер Юнайтед" перешел от убеждения, что они одержали впечатляющую победу над "Арсеналом", к тому, чтобы уйти с опущенной головой после того, как был нокаутирован двумя неожиданными ударами в концовке.

За тревожными взглядами игроков и персонала "Юнайтед", ожидающих вердикта VAR по удару Гарначо, последовало разочарование от того, что его отменили, а затем отчаяние от позднего всплеска, который принес "канонирам" победу.

Это принесло еще большее разочарование "Юнайтед" в северном Лондоне после поражения от "Тоттенхэма", хотя была некоторая надежда на шумный дебют вышедшего на замену Расмуса Хёйлунна, нападающего стоимостью 72 миллиона фунтов, который, похоже, мог бы, по крайней мере, придать их атаке какое-то физическое присутствие и сфокусированность.

Арсенал« — "МЮ" twitter.com/Arsenal

Гости разочаровали в плане креативности, несмотря на великолепный гол Рашфорда, а признаком того, насколько слабы они в обороне, является то, что они закончили игру с Гарри Магуайром, фактически изгнанным из команды тренером Эриком тен Хагом, и срочно подписанным 35-летним Джонни Эвансом, которые пытались сдержать "Арсенал".

На самом деле, это было спотыкающееся и не впечатляющее начало сезона для "Юнайтед" — теперь Тен Хаг должен надеяться, что международный перерыв даст ему время подготовить свою команду к встрече с находящимся в хорошей форме "Брайтоном" на "Олд Траффорд" в их следующей игре Премьер-лиги».

От отчаяния до радости

Автор The Guardian Дэвид Хитнер выделяет важность победы над «МЮ» для сезона «Арсенала» и для их титульных амбиций.

«Поворот от отчаяния до радости в конце матча способен стать искрой зажигания для "Арсенала" в этом сезоне. И каким-то образом страдания "Манчестер Юнайтед" на выезде продолжаются. Когда болельщики на "Эмирейтс" прокричали название своей команды, боль "Юнайтед" не знала границ.

Алехандро Гарначо думал, что он выиграл матч для гостей, думал, что нанес самый совершенный из ударов. Вышедший на замену вингер ускорился после паса Бруну Фернандеша на 89-й минуте и классно завершил момент, отправив мяч мимо Аарона Рамсдейла и прямо в ворота "Арсенала".

Гарначо забил и в концовке матча с "Фулхэмом" в прошлом сезоне и обеспечил Эрику тен Хагу единственную победу в Лондоне с "Юнайтед". Она продолжает оставаться таковой из-за череды безумных событий, от которых у всех на "Эмирейтс" перехватило дыхание.

Сначала ВАР заметил, что Гарначо находился в небольшом офсайде, когда начал свой забег. На повторах он выглядел так, как будто Габриэл Магальяйнс, последний защитник "Арсенала", втянул живот, когда вышел на поле. Затем "Арсенал" украл победу.

Заслужили ли они ее? Трудно было сказать после довольно беспорядочной игры, в которой было много ошибок. Но основная масса присутствующих не задавала этот вопрос. Они просто позволили эмоциям захлестнуть их после того, как Деклан Райс, не прикрытый на дальней штанге при угловом, нанес удар на шестой минуте добавленного времени и увидел, как мяч отразился от вышедшего на замену "Юнайтед" Джонни Эванса и обманул Андре Онану.

Арсенал« — "МЮ" twitter.com/Arsenal

На 81-й минуте "Арсенал" подумал, что они сделали решающий ход только для того, чтобы Онана отразил ногами удар Букайо Сака. Когда повтор показали на большом экране, зрители коллективно ахнули. Сака должен был забить.

Окончательный глянец был наведен, когда другой вышедший на замену игрок, Габриэль Жезус, пробил в самом конце, аккуратно убрав Диогу Далота и сделав счет 3-1. "Юнайтед" под руководством Тен Хага еще предстоит одержать победу в Премьер-лиге над своим главным соперником».

«Арсенал» заслужил свою победу

Автор The Telegraph Джейсон Барт считает, что хотя «канониры» и вырвали победу в компенсированное время, менее заслуженной по игре она от этого не стала.

«В конечном итоге "Арсенал" заслужил свою победу; победу, которая привела "Манчестер Юнайтед" к девятому поражению в последних 11 выездных матчах против команд из десятки лучших.

Это, а также тот факт, что манкунианцы завершили поединок парой центральных защитников из Гарри Магуайра и 35-летнего Джонни Эванса, дебютировавшего за "МЮ" второй раз через 16 лет после своего первого появления, показывает то слегка хаотичное состояние, в котором они оказались.

Они потеряли Лисандро Мартинеса и Виктора Линделофа в этом матче из-за повреждений, что добавилось к травмам Рафаэля Варана и Люка Шоу, и хотя Тен Хэг будет проклинать свою удачу, большие клубы должны справляться с этим лучше.

Чтобы добавить соли на рану болельщиков "Юнайтед", они также знают, что Райс был в списке желаний клуба еще до того, как стало очевидно, что он не только хочет присоединиться к "Арсеналу", но и что они финансово не смогут конкурировать в борьбе за него.

В этом сезоне так много говорилось о балансе команды Артеты, когда он пытался втиснуть Хавертца в свою полузащиту, но болельщики почувствовали облегчение, когда он вернулся к более знакомому составу и, что немаловажно, восстановил сочетание своих защитников, выпустив Габриэля в центре.

Впереди них, несмотря на красивый гол Мартина Эдегора всего через минуту после еще более потрясающего удара Маркуса Рашфорда, открывшего счет, именно Райс был доминирующей фигурой. Номинально играя опорника, самого глубоко лежащего полузащитника, он отдал 27 передач в последней трети — больше, чем любой другой игрок.

Арсенал« — "МЮ" twitter.com/Arsenal

Когда после гола Райса вышедший на замену Габриэль Жезус снял все вопросы о победителе, и хотя Тен Хаг жаловался на решения ВАР из-за того, что гол Алехандро Гарначо, который мог бы быть победным, был отменен из-за офсайда, он должен знать, что "Арсенал" заслужил очки, несмотря на яркий выход нового нападающего Расмуса Хёйлунна.

Это возвращает нас к гарантированному качеству, которое приносит Райс. Очень часто "Арсенал" может показаться талантливой, но зажатой командой; ту, которую можно вывести и равновесия из-за груза ожиданий, с которыми они сталкиваются. В случае с Райсом есть что-то более воодушевляющее, и это может иметь значение в этом сезоне».

Райс показал, ради чего его покупали

Автор Daily Mail Оливер Холт выделяет главного героя матча — самого дорогого новичка АПЛ того лета.

«Забивай больше голов, сказали Деклану Райсу, когда этим летом он перешел из "Вест Хэма" в "Арсенал". Забивай больше голов, если хочешь, чтобы тебя упомянули в одном предложении с Грэмом Сунессом, Роем Кином, Фрэнком Лэмпардом, Стивеном Джеррардом и другими великими полузащитниками. Исправь то единственное, чего не хватает.

Шесть добавленных минут времени истекли в конце матча упорной борьбы "Арсенала" с "Манчестер Юнайтед" на "Эмирейтс", когда Райс, который стоил "канонирам" 105 миллионов фунтов стерлингов, оторвался от дальней штанги и принял мяч, посланный Букайо Сака с углового на грудь.

На тот момент он был лучшим игроком матча, с большим запасом. Он выглядел как человек, которого купили, чтобы выиграть титул, выступая за команду, которая борется за то, чтобы не отступить назад после того, как бросила вызов "Манчестер Сити" в прошлом сезоне.

Райс позволил мячу упасть. Между ним и воротами стоял лес игроков. Но он понял, что у него есть время. Джонни Эвансу помешала броситься навстречу ему борьба с Габриэлем. Габриэль уже был на газоне, но Эванс все еще был в нескольких ярдах от него.

"Прежний я бы отпасовал бы мяч, чтобы кто-то исполнил навес", — сказал позже Райс, который все еще ждал свой первый гол за свой новый клуб, — "но на последних минутах игры счет важнее всего, и если ты не будешь бить, ты не забьешь".

Райс знала, что это, вероятно, последний шанс "Арсенала" одержать победу, которая так отчаянно была нужна, чтобы их сезон начал набирать обороты и развеял сомнения. Им только что дали отсрочку по решению VAR, когда "Юнайтед" решил уже, что забил победный мяч. Им также было отказано в пенальти. Они изо всех сил пытались включить скорости в концовке.

Арсенал« — "МЮ" twitter.com/Arsenal

Итак, Райс пробил, а Эванс, впервые появившийся за "Юнайтед" с 2015 года, добавил свое касание, которое смутило Андре Онана в воротах гостей. Онана коснулся мяча, но не смог остановить. Мяч влетел в сетку ворот. Стадион взорвался.

Райс повернулась к угловому флагу и встретила аплодисменты толпы. Все говорили ему забивать больше голов, и это было важно. Именно для такого момента его купили. Это был тот момент, ради которого он переходил в этот клуб. Именно такого выступления от него ожидали.

Габриэль Жезус добавил вишенку на торте третьим голом, блестящим завершением еще позже в добавленное время, но именно удар Райса вывел "Арсенал" вперед в матче с "Юнайтед", и именно его игра дала болельщикам клуба надежду на то, что они смогут бросить вызов "Сити" в этом сезоне».

Райс делает разницу

Автор ESPN Джеймс Олли наглядно на цифрах статистики показывает полезность новичка «Арсенала» в матче с «Юнайтед».

«И все же Райс решительно перевернул игру в пользу "Арсенала", прежде чем Габриэль Жезус добавил третий мяч еще позже в добавленное время, чтобы вызвать настоящее ликование, как будто они завоевали титул, а не выиграли матч в начале сентября.

"Арсенал" часто критикуют за чрезмерное празднование, но объяснение здесь простое. Конечно, соперник — старый противник — делает победу слаще, но более актуальным является необходимость поддерживать темп в гонке с "Манчестер Сити", что, по общему признанию, абсурдно на первый взгляд, учитывая, что сезон Премьер-лиги длится пока всего четыре игры.

"Арсенал" набрал 50 очков в середине прошлого сезона и не смог завоевать титул. "Сити" поднял планку настолько, что право на ошибку стало меньше, чем когда-либо. Канониры уходят на первый международный перерыв с 10 очками из возможных 12, на два очка отставая от "Сити" — это значительный стимул для веры "Арсенала" в свои силы.

Райс был приобретен за большие деньги у "Вест Хэма", чтобы сократить разрыв между клубами, и его многогранная игра в конечном итоге оказалась большим вкладом в победу в этом матче. Может ли это быть первый из многих голов их нового полузащитника?

Именно движение Райс вперед привело к тому, что Кай Хаверц, в целом снова закрытый соперником, упал в штрафной, заработав пенальти, отмененный при просмотре VAR, поскольку полузащитник пытался изменить необычно осторожный первый тайм в исполнении хозяев поля.

В первом тайме "Арсенал" владел мячом всего 45 процентов. Они обычно доминируют над соперниками на своем поле — если не считать заслуженной победы "Брайтона" здесь в мае, когда они впечатляющим образом взяли ход игры под контроль — и с января 2022 года ни одна команда не наслаждалась мячом больше в первые 45 минут с января 2022 года.

Арсенал« — "МЮ" twitter.com/Arsenal

Тогда соперником тоже был "Юнайтед", что является явным признаком того, что Артета по своей природе опасается контратакующей угрозы, которую Рашфорд снова безжалостно продемонстрировал в воскресенье.

Райс выиграла четыре из пяти своих дуэлей и все три воздушных поединка, всего пять раз вернув мяч. Но более того, он помог "Арсеналу" больше играть первым номером во втором тайме, закончив с 55-процентным владением мячом в целом, но что более важно, создав хорошие шансы, лучший из которых упустил Букайо Сака».

Вот почему Рашфорд лучше всего слева

Автор The Athletic Крис Анка отдает должное автору первого мяча в этом матче — вингеру «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду.

«Маркус Рашфорд лучше слева или в центре атаки? Этот спор длился годами, прежде чем этим летом сам нападающий спокойно ответил на него в разговоре с Гэри Невиллом. 25-летний футболист считает, что ему удобнее всего играть слева, но он готов выйти вперед (или даже справа), чтобы помочь своей команде, когда это необходимо.

Его гол на 27-й минуте на "Эмирейтс" стал свидетельством того, что он лучше всего помогает своей команде, когда ему позволяют блистать на его лучшей позиции. В редкий момент, когда пространство открылось для "Юнайтед" в центре полузащиты (из-за ошибки Хаверца), Кристиан Эриксен передал мяч Рашфорду на левом фланге, прежде чем нападающий ворвался в штрафную и нанес удар в правый нижний угол.

Этот гол был забит практически из ничего (Рашфорд коснулся мяча всего пять раз, прежде чем забил этот гол), и этот гол был его визитной карточкой. Это подчеркнуло, почему Рашфорд лучше действует на левом фланге: это не только позволяет ему совершать опасные забеги в полупространство с мячом, но и потому, что он также лучше направляет свой прессинг вне владения мячом.

Маркус Рашфорд twitter.com/Arsenal

Тен Хаг был раздражен прессингом "Юнайтед" "спереди и сзади" в первых играх этого сезона — отчасти потому, что Рашфорд не демонстрирует такой же устойчивости при работе с мячом в позиции центрального нападающего.

Пока Расмус Хёйлунн не будет должным образом задействован, Рашфорд останется самым сильным игроком в тройке нападения "Юнайтед", даже несмотря на то, что он был нехарактерно расточителен, когда "Юнайтед" провел позднюю контратаку три на три на "Эмирейтс". Несмотря на это, Тен Хаг, скорее всего, будет удерживать его слева в схеме 4-2-3-1 как можно дольше».

Победитель: Расмус Хёйлунн

Авторы Goal по традиции выделяют победителей и неудачников завершившегося матча и новый нападающий «Манчестер Юнайтед» попал в первую категорию.

«Это был не совсем дебют мечты, закончившийся убийственным поражением, но за свои 23 минуты на поле плюс добавленное время Расмус Хёйлунн изменил атакующую игру "Юнайтед". И он был совершенно не похож на слабого, медлительного и практически невидимого Антони Марсьяля.

Датский нападающий сразу же продемонстрировал свою невероятную мощь, когда вышел на поле, врываясь в ряды защитников "Арсенала" в погоне за мячом и идя в борьбу всем своим весом.

Расмус Хейлунн twitter.com/Arsenal

За свое короткое время на поле он мог заработать пенальти в борьбе с Габриэлем и помочь забить, по мнению "Юнайтед", победный гол, выполнив восхитительный заброс, который позволил Каземиро найти Алехандро Гарначо, который находился в небольшом офсайде, отчего гол был отменен VAR.

Хёйлунн играл энергично и целеустремленно, и его прибытие также стало отличной новостью для Рашфорда, который выглядел гораздо комфортнее на левом фланге атаки, а не в центре. Возвращение Хёйлунна в форму означает, что он уверен в своей любимой роли, а игра датчанина также поможет нападающему сборной Англии создать больше моментов».