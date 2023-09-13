Из трансферного рекорда в свободные агенты: почему Николя Пепе провалился в «Арсенале»

В субботу, 9 сентября, 28-летний игрок завершил свой путь от рекордного для клуба подписания до свободного агента, прошедший по четырехлетней нисходящей спирали и плохо отразившийся на всех участниках.

Дни, когда игроки «Арсенала» платили за уход из клуба, уже должны были пройти. Но отсутствие интереса к сильно сбившемуся с пути нападающему было настолько велико, что «канониры» махнули рукой на последний год его контракта, разорвав соглашение и позволив ему перейти в «Трабзонспор» бесплатно.

Пепе стал девятым игроком, ушедшим таким образом с тех пор, как Микель Артета занял пост тренера в 2019 году, и «Арсенал» надеется, что игрок сборной Кот-д'Ивуара станет последним.

Оглядываясь назад, можно предположить, что карьера Пепе в «Арсенале» была обречена с самого начала. Завышенная трансферная цена создала бремя ожиданий. Среди агентов, работавших на рынке тем летом, было всеобщее удивление, что «Арсенал» заплатил столь много, даже несмотря на то, что Пепе забил 22 гола и сделал 11 передач в плодотворной кампании 2018/19 за «Лилль».

Владелец «Лилля» Жерар Лопес впоследствии заявил, что другой неназванный клуб предложил даже больше денег, чем «Арсенал», включая зарплату игрока — «Наполи» на каком-то этапе был серьезным претендентом на Пепе — но окончательная цифра была встречена с всеобщим скептицизмом.

В августе 2020 года ESPN сообщил, что сделка была изучена внутренним расследованием в рамках проверки процессов принятия решений в клубе, что привело к мерам по сокращению расходов. Хотя клуб отрицал какое-либо официальное расследование, спортивный директор Рауль Санлехи покинул клуб позже в том же месяце без каких-либо официальных объяснений.

Санлехи был ключевой фигурой в переговорах по нескольким сделкам, в том числе по трансферу Пепе, который не был первым выбором тогдашнего тренера Унаи Эмери, чтобы усилить атаку команды. В январе 2021 года Эмери признался, что на самом деле вместо этого он хотел подписать Вильфрида Заа из «Кристал Пэласа». По иронии судьбы, оба игрока сейчас находятся в Турции, поскольку Заа присоединился к «Галатасараю» ранее этим летом.

Николя Пепе globallookpress.com

Эмери заявил, что его предпочтение было основано на идее, что Заа понадобится меньше времени, чтобы адаптироваться к английскому футболу; Пепе, конечно, испытывал трудности в этом отношении, и этому процессу не способствовала перемена на тренерском мостике. «Арсенал» уволил Эмери в ноябре 2019 года и через месяц назначил Артету, что привело к радикальному пересмотру стиля игры и самого состава.

Даже в переходный период у Пепе были свои моменты. Его блестящий гол в проигранном «Арсеналом» матче с «Брайтоном» в июне 2020 года и результативная передача, приведшая к победному голу в августовском финале Кубка Англии с «Челси». Фактически, его великолепный гол в том финале был отменен из-за спорного решения VAR об офсайде — возможно, это был поворотный момент в его карьере, которая так и не взлетела.

Игра Пепе полностью состояла из хороших моментов: прекрасный штрафной удар, отличный финг, шикарные голы в Лиге Европы. Но ему не хватало стабильности, которой жаждал Артета.

Некоторые также подвергли сомнению его отношение к делу. Источники сообщили ESPN, что Пепе проводил много времени с Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом, сформировав группировку, которая, как все чаще считал Артета, сдерживает прогресс команды. Позже Обамеянг был лишен капитанской повязки после неоднократных проявлений плохой дисциплины и отправлен в «Барселону», в то время как Ляказетт утратил свое влияние и уехал в качестве свободного агента в «Лион» в прошлом году.

Пепе и Обамеянг globallookpress.com

Источники предположили, что Пепе заработал репутацию человека, который редко выходит на тренировочное поле одним из первых, часто держась позади Ляказетта и Обамеянга, пока команда выходила из раздевалки. Говорили также, что он высокомерен и часто в упор не видит персонал на тренировочной площадке, по крайней мере тех его членов, которые не были тесно связаны с основной командой.

По его собственному признанию, в детстве у Пепе были проблемы с авторитетом руководства. В его первый день в его первом профессиональном клубе «Анже» тренер посоветовал ему сбрить эффектный блондинистый ирокез. Он проигнорировал это указание, с опозданием сделав это лишь тогда, когда его отодвинули на второй план в предсезонной подготовке. Пепе также однажды накричал на своего тренера во время игры молодежной команды. Его немедленно заменили и заставили извиняться перед товарищами по команде.

Многие молодые игроки проходят через подобный обучающий опыт, и, в его защиту, в «Арсенале» определенно были признаки того, что Пепе вырос. Он не был агрессивной и токсичной фигурой или «кротом», которого Артета пытался вычислить после того, как в январе 2021 года в СМИ просочились новости о драке на тренировочной площадке с участием Дани Себальоса и Давида Луиса.

Фактически, когда партнерша Пепе в феврале прошлого года родила мальчика (это потрясающий момент в жизни любого человека), он сказал Артете, что, несмотря на то, что из-за этого пропустил тренировку, он все равно хочет сыграть в следующем матче Премьер-лиге против «Вулверхэмптона», потому что команде не хватало атакующих игроков. Пепе вышел со скамейки запасных и забил один гол, а потом ассистировал в еще одном, позволив «Арсеналу» отыграться и победить со счетом 2:1.

«Я вижу другого Нико», — сказал Артета после того матча, ссылаясь на «его энергию, свое счастье, его всестороннюю игру, то, как он тренируется» как свидетельство того, что Пепе вскоре может оставить прошлое позади. Но это оказалось еще одним ложным рассветом. «Арсенал» развивался под руководством Артеты, а Пепе все меньше котировался, в то время как проблески блестящей игры, которую он демонстрировал, совсем померкли.

К его чести, Пепе согласился пойти на сокращение зарплаты на 25%, чтобы переехать в «Ниццу» на правах аренды в прошлом сезоне, гарантируя, что этот переход произойдет, вместо того, чтобы выбрать простой вариант остаться с более высокой зарплатой и без какой-либо ответственности за игру. Он навсегда покинул «Арсенал», где забил 27 голов в 112 играх, согласившись на компромисс по последнему году своего контракта, чтобы перейти в «Трабзонспор».

Николя Пепе globallookpress.com

В конечном счете, «Арсенал» просто не знал, какую версию Пепе они получат, а Артета — тренер, который жаждет ясности в этом отношении. В обороне Пепе работал недостаточно усердно, но, несмотря на это, его ситуации не помогло и то, что параллельно Букайо Сака быстро превратился в одного из самых стабильных и опасных правофланговых игроков в Европе, к тому же обожаемого болельщиками «Арсенала».

С тех пор «канониры» пересмотрели свой подход к трансферам и добились значительного успеха, как показывают приобретения Мартина Эдегора, Бена Уайта и Габриэля Жезуса, среди прочих.

Тем временем Пепе будет стремиться возродить свою карьеру в Турции, и его борьба по-прежнему непроста.