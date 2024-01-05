Киммих и и еще пять игроков, на которых «Манчестер Сити» следует нацелиться в январе

Хотя в прошлом клуб сделал несколько умных трансферов в январе, подписав зимой Шэя Гивена, Уэйна Бриджа и Эдина Джеко, с тех пор, как тренером «Сити» стал Пеп Гвардиола, они стали более осторожными. Тем не менее, в последние годы «горожане» все же сделали несколько важных приобретений, купив Габриэля Жезуса из «Палмейраса» в 2017 году и Эмерика Ляпорта из «Атлетика» в 2018 году, чтобы укрепить проблемные зоны команды.
Но их самым проницательным решением был переход Хулиана Альвареса из «Ривер Плейта» в 2022 году всего за 14 миллионов фунтов стерлингов, хотя они и ждали шесть месяцев, прежде чем форвард присоединился к команде.
Гвардиола умерил ожидания в преддверии этого окна, настаивая на том, что его чемпионскому составу не нужны новые игроки, если, конечно, не будет потерь. Калвин Филлипс, скорее всего, уйдет из-за того, что ему не дают возможность проявить себя, в то время как Серхио Гомес также может уйти в поисках большего количества игрового времени.
Даже если Филлипс не найдет новый клуб, «Сити» явно понадобится дополнительная поддержка в полузащите, поскольку они стали слишком полагаться на Родри, проиграв все четыре матча, которые их ключевой игрок пропустил в этом сезоне. У них также есть возможность перехватить несколько молодых талантов раньше своих соперников, как они это сделали с Альваресом.
GOAL рассматривает игроков, на которых «Сити» следует нацелиться в январе, чтобы сделать свой всепобеждающий состав еще лучше...
Юсуф Фофана («Монако»)
Если Филлипс уйдет, Фофана станет идеальной заменой. Игрок сборной Франции — полузащитник, играющий от штрафной до штрафной, который одинаково комфортно как опускается глубоко и укрепляет свою команду, так и выдвигается вперед и организует игру, способствуя четырем забитым голам в этом сезоне за «Монако».
У Фофана был нелегкий путь к вершине, и в возрасте 15 лет его исключили из национальной академии Франции в Клерфонтене, что побудило его пробиваться через футбол низших лиг и работая разносчиком пиццы, чтобы оплачивать счета.
Его решимость окупилась, и теперь он является постоянным игроком сборной Франции, впечатлив своей игрой на чемпионате мира 2022 года, а также став одним из самых важных игроков «Монако», который поднялся на третье место в Лиге 1.
Ему 24 года, и он оценивается примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов, что делает его привлекательным предложением для «Сити», особенно если они получат значительную сумму за трансфер Филлипса.
Эксекиэль Паласиос («Байер» Леверкузен)
Леверкузенский «Байер» — единственная непобедимая команда в пятерке лучших лиг Европы, и Паласиос — одна из главных причин этого.
Аргентинец был опорой Леверкузена, но под руководством Хаби Алонсо стал еще лучше, улучшив свою атакующую продуктивность — забив два гола и сделав три результативные передачи в середине сезона.
Паласиос был тесно связан слухами с «Реалом» после того, как стал одним из игроков, сыгравших ключевую роль в триумфе «Ривер Плейта» на Кубке Либертадорес в 2018 году, но от этого трансфера отказались, и, вероятно, это было к лучшему.
Вместо этого он выбрал более безопасный путь в Европу с трансфером в «Байер» в 2020 году, отточил свою игру и превратился в одного из лучших игроков Бундеслиги. Теперь он готов к переходу в элитную команду и будет доступен примерно за 40 миллионов фунтов стерлингов — доступная цена, чтобы снять бремя нагрузки с Родри.
Йозуа Киммих («Бавария» Мюнхен)
Гвардиола был человеком, который изменил карьеру Киммиха, подписав его из «РБ Лейпцига» (тогда игравшего во втором дивизионе Германии) и отправив его прямо в свою первую команду в мюнхенской «Баварии». Он также превратил его из правого защитника в полузащитника.
Киммих продолжает расти после ухода Гвардиолы, и воссоединение вполне возможно, поскольку игрок сборной Германии последовал примеру многих своих одноклубников и доигрывает свой контракт, который истекает через 18 месяцев, снижая цену, которую мюнхенский клуб может потребовать за него.
В отличие от Филлипса, нет и речи о том, что Киммих не впишется в требовательный стиль игры Гвардиолы. И он также может принять эстафету у Бернарду Силвы, если португалец наконец осуществит свое желание и перейдет в «Барселону» или «Бенфику» через год или два.
Клаудио Эчеверри («Ривер Плейт»)
Заключив одну из самых выгодных сделок за последние годы с трансфером Альвареса, «Сити» уже имеет опыт подписания молодых игроков из «Ривер Плейта», и Эчеверри, похоже, станет их следующей целью.
Эчеверри, которого сравнивают с Лионелем Месси, сыграл всего пять матчей за первую команду «Ривера», но блистал в юношеском футболе, забив пять голов за Аргентину на чемпионате мира среди юношей до 17 лет, в том числе оформив хет-трик в четвертьфинальном матче против Бразилии.
«Барселона» и «Реал Мадрид» также проявили интерес к 17-летнему атакующему полузащитнику по прозвищу «Эль Дьяблито» (маленький дьявол) и известному своим смелым ведением мяча.
Но, согласно сообщениям из Аргентины, «Сити» имеет все шансы подписать его всего за 20 миллионов фунтов, хотя, как и в случае с Альваресом, он останется в «Ривер Плейт» по крайней мере до лета.
Жоау Невиш («Бенфика»)
Ни один клуб не производит таких молодых талантов, как «Бенфика», которая заработала более 1,5 миллиарда долларов на продажах игроков в 21 веке. Энцо Фернандес стал самым дорогим экспортным игроком клуба, когда он присоединился к «Челси» в январе прошлого года, и хотя уход аргентинского полузащитника стал большой потерей для лиссабонских грандов, он открыл место в команде для Жоау Невиша — очередной большой надежды, выпущенной их академией.
Невиш в полной мере воспользовался уходом Фернандеса и быстро закрепил за собой вакантную роль опорного полузащитника в команде Рогера Шмидта, помогая ей выиграть чемпионский титул и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. В этом сезоне он сыграл в каждой игре чемпионата в центре полузащиты, а также блистал за сборную.
Его удар в ворота сборной Бельгии был признан лучшим голом молодежного чемпионата Европы(U21), а в октябре он дебютировал за взрослую сборную Португалии. «Бенфика» внесла в контракт Невиша пункт о выкупе за 100 миллионов евро и является непростым переговорщиком, что обнаружил «Челси» в прошлом году, когда лондонцы хотели подписать Фернандеса.
Раньше «Сити» отказывался от таких сделок, но подписание Йошко Гвардиола показало, что они готовы платить высокую цену за молодые таланты, и Невиш может стать решением для их полузащиты на многие годы вперед. А его соотечественник Бернарду Силва пообещал сделать все возможное, чтобы убедить юношу присоединиться к нему на стадионе «Этихад».
Валентин Барко («Бока Хуниорс»)
Ни для кого не секрет, что Гвардиола любит перевернутых защитников, а Барко выглядит одним из лучших будущих представителей этого амплуа. Он стал четвертым самым молодым игроком, игравшим за «Бока Хуниорс», когда дебютировал в возрасте 16 лет в 2021 году, хотя именно 2023 год стал для него годом настоящего прорыва.
19-летний Барко вдохновил «Боку» на то, что она дошла до финала Кубка Либертадорес после того, как его перевели на позицию атакующего полузащитника, хотя первоначально он ворвался в команду на позиции левого защитника.
Его универсальность делает его идеально подходящим для работы с Гвардиолой, который постоянно меняет позиции игроков на поле, от Джона Стоунса до Натана Аке.