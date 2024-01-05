Киммих и и еще пять игроков, на которых «Манчестер Сити» следует нацелиться в январе

Команда Пепа Гвардиолы обычно работает на перспективу во время январского трансферного окна, но им также срочно необходимо подписать дублера для незаменимого Родри.

«Манчестер Сити» является лучшим в бизнесе, когда дело доходит до планирования состава, но они, как правило, совершают подавляющее большинство своих трансферов летом, когда есть более широкий выбор игроков.

Хотя в прошлом клуб сделал несколько умных трансферов в январе, подписав зимой Шэя Гивена, Уэйна Бриджа и Эдина Джеко, с тех пор, как тренером «Сити» стал Пеп Гвардиола, они стали более осторожными. Тем не менее, в последние годы «горожане» все же сделали несколько важных приобретений, купив Габриэля Жезуса из «Палмейраса» в 2017 году и Эмерика Ляпорта из «Атлетика» в 2018 году, чтобы укрепить проблемные зоны команды.

Но их самым проницательным решением был переход Хулиана Альвареса из «Ривер Плейта» в 2022 году всего за 14 миллионов фунтов стерлингов, хотя они и ждали шесть месяцев, прежде чем форвард присоединился к команде.

Гвардиола умерил ожидания в преддверии этого окна, настаивая на том, что его чемпионскому составу не нужны новые игроки, если, конечно, не будет потерь. Калвин Филлипс, скорее всего, уйдет из-за того, что ему не дают возможность проявить себя, в то время как Серхио Гомес также может уйти в поисках большего количества игрового времени.

Даже если Филлипс не найдет новый клуб, «Сити» явно понадобится дополнительная поддержка в полузащите, поскольку они стали слишком полагаться на Родри, проиграв все четыре матча, которые их ключевой игрок пропустил в этом сезоне. У них также есть возможность перехватить несколько молодых талантов раньше своих соперников, как они это сделали с Альваресом.

GOAL рассматривает игроков, на которых «Сити» следует нацелиться в январе, чтобы сделать свой всепобеждающий состав еще лучше...

Юсуф Фофана («Монако»)

Юсуф Фофана globallookpress.com

Если Филлипс уйдет, Фофана станет идеальной заменой. Игрок сборной Франции — полузащитник, играющий от штрафной до штрафной, который одинаково комфортно как опускается глубоко и укрепляет свою команду, так и выдвигается вперед и организует игру, способствуя четырем забитым голам в этом сезоне за «Монако».

У Фофана был нелегкий путь к вершине, и в возрасте 15 лет его исключили из национальной академии Франции в Клерфонтене, что побудило его пробиваться через футбол низших лиг и работая разносчиком пиццы, чтобы оплачивать счета.

Его решимость окупилась, и теперь он является постоянным игроком сборной Франции, впечатлив своей игрой на чемпионате мира 2022 года, а также став одним из самых важных игроков «Монако», который поднялся на третье место в Лиге 1.

Ему 24 года, и он оценивается примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов, что делает его привлекательным предложением для «Сити», особенно если они получат значительную сумму за трансфер Филлипса.

Эксекиэль Паласиос («Байер» Леверкузен)

Эксекиэль Паласиос globallookpress.com

Леверкузенский «Байер» — единственная непобедимая команда в пятерке лучших лиг Европы, и Паласиос — одна из главных причин этого.

Аргентинец был опорой Леверкузена, но под руководством Хаби Алонсо стал еще лучше, улучшив свою атакующую продуктивность — забив два гола и сделав три результативные передачи в середине сезона.

Паласиос был тесно связан слухами с «Реалом» после того, как стал одним из игроков, сыгравших ключевую роль в триумфе «Ривер Плейта» на Кубке Либертадорес в 2018 году, но от этого трансфера отказались, и, вероятно, это было к лучшему.

Вместо этого он выбрал более безопасный путь в Европу с трансфером в «Байер» в 2020 году, отточил свою игру и превратился в одного из лучших игроков Бундеслиги. Теперь он готов к переходу в элитную команду и будет доступен примерно за 40 миллионов фунтов стерлингов — доступная цена, чтобы снять бремя нагрузки с Родри.

Йозуа Киммих («Бавария» Мюнхен)

Гвардиола и Йозуа Киммих globallookpress.com

Гвардиола был человеком, который изменил карьеру Киммиха, подписав его из «РБ Лейпцига» (тогда игравшего во втором дивизионе Германии) и отправив его прямо в свою первую команду в мюнхенской «Баварии». Он также превратил его из правого защитника в полузащитника.

Киммих продолжает расти после ухода Гвардиолы, и воссоединение вполне возможно, поскольку игрок сборной Германии последовал примеру многих своих одноклубников и доигрывает свой контракт, который истекает через 18 месяцев, снижая цену, которую мюнхенский клуб может потребовать за него.

В отличие от Филлипса, нет и речи о том, что Киммих не впишется в требовательный стиль игры Гвардиолы. И он также может принять эстафету у Бернарду Силвы, если португалец наконец осуществит свое желание и перейдет в «Барселону» или «Бенфику» через год или два.

Клаудио Эчеверри («Ривер Плейт»)

Клаудио Эчеверри globallookpress.com

Заключив одну из самых выгодных сделок за последние годы с трансфером Альвареса, «Сити» уже имеет опыт подписания молодых игроков из «Ривер Плейта», и Эчеверри, похоже, станет их следующей целью.

Эчеверри, которого сравнивают с Лионелем Месси, сыграл всего пять матчей за первую команду «Ривера», но блистал в юношеском футболе, забив пять голов за Аргентину на чемпионате мира среди юношей до 17 лет, в том числе оформив хет-трик в четвертьфинальном матче против Бразилии.

«Барселона» и «Реал Мадрид» также проявили интерес к 17-летнему атакующему полузащитнику по прозвищу «Эль Дьяблито» (маленький дьявол) и известному своим смелым ведением мяча.

Но, согласно сообщениям из Аргентины, «Сити» имеет все шансы подписать его всего за 20 миллионов фунтов, хотя, как и в случае с Альваресом, он останется в «Ривер Плейт» по крайней мере до лета.

Жоау Невиш («Бенфика»)

Жоау Невиш globallookpress.com

Ни один клуб не производит таких молодых талантов, как «Бенфика», которая заработала более 1,5 миллиарда долларов на продажах игроков в 21 веке. Энцо Фернандес стал самым дорогим экспортным игроком клуба, когда он присоединился к «Челси» в январе прошлого года, и хотя уход аргентинского полузащитника стал большой потерей для лиссабонских грандов, он открыл место в команде для Жоау Невиша — очередной большой надежды, выпущенной их академией.

Невиш в полной мере воспользовался уходом Фернандеса и быстро закрепил за собой вакантную роль опорного полузащитника в команде Рогера Шмидта, помогая ей выиграть чемпионский титул и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. В этом сезоне он сыграл в каждой игре чемпионата в центре полузащиты, а также блистал за сборную.

Его удар в ворота сборной Бельгии был признан лучшим голом молодежного чемпионата Европы(U21), а в октябре он дебютировал за взрослую сборную Португалии. «Бенфика» внесла в контракт Невиша пункт о выкупе за 100 миллионов евро и является непростым переговорщиком, что обнаружил «Челси» в прошлом году, когда лондонцы хотели подписать Фернандеса.

Раньше «Сити» отказывался от таких сделок, но подписание Йошко Гвардиола показало, что они готовы платить высокую цену за молодые таланты, и Невиш может стать решением для их полузащиты на многие годы вперед. А его соотечественник Бернарду Силва пообещал сделать все возможное, чтобы убедить юношу присоединиться к нему на стадионе «Этихад».

Валентин Барко («Бока Хуниорс»)

Валентин Барко globallookpress.com

Ни для кого не секрет, что Гвардиола любит перевернутых защитников, а Барко выглядит одним из лучших будущих представителей этого амплуа. Он стал четвертым самым молодым игроком, игравшим за «Бока Хуниорс», когда дебютировал в возрасте 16 лет в 2021 году, хотя именно 2023 год стал для него годом настоящего прорыва.

19-летний Барко вдохновил «Боку» на то, что она дошла до финала Кубка Либертадорес после того, как его перевели на позицию атакующего полузащитника, хотя первоначально он ворвался в команду на позиции левого защитника.

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Его универсальность делает его идеально подходящим для работы с Гвардиолой, который постоянно меняет позиции игроков на поле, от Джона Стоунса до Натана Аке.