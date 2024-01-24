Новый тренер для Кейна? Позиция Тухеля в «Баварии» стала очень шаткой

Мюнхенская «Бавария» не выглядела командой, способной забить бременскому «Вердеру» в воскресенье, 21 января. Вся послематчевая статистика — 22 удара, семь в створ, 1,9 ожидаемых гола — предполагала, что им следовало это сделать, но только однажды баварцы действительно были близки к тому, чтобы заставить гостей попотеть, когда вышедший на замену молодой Матис Тель головой отправил мяч в перекладину в концовке.

«Вердер», со своей стороны, хорошо защищался и в перерыве поразил ворота чемпионов Бундеслиги, забив гол благодаря прекрасному удару бывшего игрока «Баварии» Митчелла Вайзера, который протанцевал вокруг Альфонсо Дэвиса, прежде чем отправить мяч в сетку ворот, забив единственный в игре гол.

Сейчас баварцы отстают на семь очков от лидирующего «Байера» из Леверкузена — хотя в запасе есть игра против берлинского «Униона» в среду — и под руководством тренера Томаса Тухеля они демонстрируют очень мало признаков улучшения. Гарри Кейн много забивает, но команда вокруг него рушится. Ходят слухи о массовых изменениях в составе, вызванных отсутствием прогресса в переговорах по контрактам с несколькими ключевыми игроками.

Все это должно быть очень знакомо Тухелю, которому, несмотря на его успехи, не привыкать к увольнениям, когда ситуация начинает меняться в худшему. Бывший тренер «Челси» раскритиковал своих игроков в прессе, но его футбол устарел, и после многообещающего начала сезона будущее выглядит в лучшем случае мрачным.

Приход нового тренера не встряхнул команду

Когда в марте Тухель сменил Юлиана Нагельсманна, «Бавария», завоевавшая 11-й титул подряд в Бундеслиге, находилась в непростой ситуации, хотя на вершине таблицы Бундеслиги они оставались на одно очко впереди «Боруссии Дортмунд». Они также участвовали в четвертьфиналах Лиги чемпионов и Кубка Германии, и поэтому момент, чтобы занять эту роль, казался идеальным.

Тем не менее, Тухель приложил все усилия, чтобы профукать все что можно. Несмотря на победу над «Боруссией» в своей первой официальной игре, «Бавария» Тухеля затем выиграла только четыре из следующих семи матчей, а также вылетела из Кубка от «Фрайбурга».

Томас Тухель globallookpress.com

В заключительный день сезона они занимали второе место в таблице, но поздний победный гол Джамала Мусиалы в матче с «Кельном» в сочетании с тем, что «Майнц» удержал ничью в матче с «Дортмундом», игравшим без Джуда Беллингема, означал, что они в конце-концов опередили своих принципиальных соперников. Празднования прошли достаточно шумно, но не могли замаскировать тот факт, что «Бавария» была близка к тому, чтобы не оправдать самых минимальных ожиданий.

Однако в Лиге чемпионов таких спасительных чудес не было. Тухель зарекомендовал себя как отличный еврокубковый тренер в «Челси», но, что, что еще важнее, перед матчем «Баварии» с «Манчестер Сити» он был одним из немногих тренеров, которые добивались полурегулярного успеха в матчах против Пепа Гвардиолы. Тем не менее, «Сити» неудержимо стремился к историческому треблу, а общий счет 4:1 выглядел не очень хорошо для Тухеля, учитывая, что его пригласили, чтобы добиваться успеха в столь сложных континентальных испытаниях.

Тухель сохранил свой пост, но генеральный директор Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич были принесены в жертву. Поскольку те, кто его назначил, теперь ушли, Тухелю нужно было поработать, чтобы доказать, что он достоин занимать пост наставника главной команды в Германии.

Большие летние планы

Тем не менее, если и были какие-то опасения со стороны руководства «Баварии», они не были очевидными. Функционируя без постоянного спортивного директора, баварцы приступили к работе над созданием такой команды, которая могла бы бороться за самые большие трофеи в Европе. Летом команду покинул ставший провальным трансфером Садио Мане, а за ним последовали Лукас Эрнандес, Райан Гравенберх и Бенджамин Павар, которые были признаны не удовлетворяющими требованиям тренерского штаба.

Быстро были установлены цели по обновлению состава и замене ушедших игроков, причем Кейн стал главным успехом, предоставив «Баварии» фокусную точку в атаке, которой им не хватало с тех пор, как Роберт Левандовский уехал в «Барселону». Не менее важным было и привлечение центрального защитника «Наполи» Ким Мин Чжэ, поскольку южнокорейский игрок руководил линией обороны, которая вернула Неаполю титул чемпионов Серии А впервые за 30 лет.

Ким Мин Чжэ и Гарри Кейн globallookpress.com

По традиции, «Бавария» также совершила грабительский набег на своих внутренних соперников, взяв свободными агентами защитника «Боруссии» Рафаэла Геррейру и полузащитника «РБ Лейпциг» Конрада Лаймера, хотя поиск нового опорного полузащитника завершился разочарованием, когда Жоау Пальинья прилетел на медицинское обследование в день трансферного дедлайна, но «Фулхэм» отклонил предложение «Баварии» по игроку сборной Португалии.

Загадочные тактические решения

Однако этот состав использовался слишком неортодоксально, даже несмотря на то, что Тухель всегда был сторонником немного странных тактических решений. Геррейру, например, прибыл в качестве левого защитника, которого в «Боруссии» пробовали в модной перевернутой роли в стиле Джона Стоунза. Однако под руководством Тухеля он стал полноценным центральным полузащитником, примерив роль, которую он не играл по крайней мере шесть лет.

Конрад Лаймер globallookpress.com

С Лаймером, опытным полузащитником «Лейпцига» в прошлом году, пошли другим путем и сейчас он используется на позиции правого защитника. Его единственный предыдущий опыт игры на этой позиции был в 2018 году в «Лейпциге», и даже это продлилось всего половину сезона. Учитывая наличие Йозуа Киммиха, гораздо более способного правого защитника, это решение было встречено с удивлением. И, что, возможно, более важно, на самом деле это не сработало, поскольку подписанный бесплатно игрок не убедил на этой позиции. Неудивительно, что клуб сделал подписание правого защитника — будь то Киран Триппьер, Норди Мукиеле или кто-то еще — приоритетом в январе этого года.

Календарь и таблица Бундеслиги

Эти индивидуальные тактические причуды не являются главной причиной проблем «Баварии», но, пока команда проигрывает, они дают боеприпасы тем, кто считает, что Тухель тормозит мюнхенцев.

Недовольные звезды

Тухель также сделал себя мишенью критике из-за того, что не смог использовать некоторых звездных игроков и не смог извлечь максимальную пользу из тех, кого использовал. Матейс де Лигт, пожалуй, самый вопиющий пример; центральный защитник мирового класса, который официально заявил, что покидает «Ювентус» с целью играть в более крупном клубе, но в этом сезоне его карьера несколько застопорилась. Тухель заявил, что Де Лигт не перемещает мяч так быстро, как ему хотелось бы, и часто оставлял защитника стоимостью 77 миллионов евро на скамейке запасных, что привело к сообщениям о том, что голландец очень хочет покинуть «Альянц Арену».

Другие бывшие лидеры тоже испытывают трудности. Когда-то Йозуа Киммих был жемчужиной нового поколения ярких немецких талантов, а в сезоне 2023/24 он не выглядел прежним игроком, и то, что Тухель заменил полузащитника после часа игры с «Вердером», было ярким примером, учитывая слухи о том, что они не ладят.

В ответ на раннюю замену Киммих не стал сдерживать свою оценку игры, сказав: «Можно сказать, что "Вердер" был более голоден, чем мы, и этого не должно случиться с нами на этом этапе сезона. У меня нет ощущения, что мы понимали, что было поставлено на карту».

Новости сообщают, что Киммих, чей контракт истекает в 2025 году, хочет уйти этим летом, и он не единственный. Дэвис, например, похоже, отдает предпочтение «Реалу», и некоторые из его недавних выступлений позволяют предположить, что он, возможно, уже планирует карьеру на «Бернабеу». Тем временем Серж Гнабри полностью выпал из состава.

Йозуа Киммих globallookpress.com

«Бавария», которая когда-то была одной из элитных команд Европы, похоже, разваливается, хотя ей еще следовало бы быть на пике формы, и в этом, по крайней мере частично, виноват тренер. Однако его комментарии после воскресного поражения, похоже, наводят на мысль, что он чувствует, что его игрокам нужно лучше выкладываться.

«Первые 70 минут мы не выглядели командой, которая хочет побеждать и бороться за титул», — сказал он. «Победа была очень заслуженной для "Вердера". Мы пропустили слишком много контратак, проиграли слишком много дуэлей, потеряли структуру. Сегодня было мало позитивной энергии. Мы были неряшливыми и статичными. Этого недостаточно. Не могу объяснить, почему так многим игрокам не удалось достичь того уровня, который они показывали на тренировках».

Отношения со СМИ портятся

Тренер, использующий средства массовой информации, чтобы отправить послание своей команде, не является чем-то новым, и Тухель поступал так на протяжении всего сезона. Было ясно, что не все гладко еще в августе, поскольку после поражения баварцев от «Лейпцига» со счетом 0:3 в Суперкубке Германии тренер признался, что более чем обеспокоен тем, как его команда начала сезон.

«Это пугает, потому что я не узнаю команду. Это не похоже ни на то, что мы хотели сделать с точки зрения содержания, ни на то, как мы в последний раз играли или тренировались. На самом деле было нечего узнавать. Я говорю это еще раз: игра и результат ужасны», — сокрушался он.

Несмотря на то, что Тухель использует средства массовой информации для разделения вины, когда дела идут не так, как надо, у него были также довольно холодные отношения с репортерами, по ходу того, как ситуация ухудшалась.

Томас Тухель globallookpress.com

В ноябре тренер ушел с интервью Sky Germany после победы над «Дортмундом» со счетом 4:0 после того, как интервьюер задал ему вопрос о позорном поражении «Баварии» в Кубке Германии от команды третьего дивизиона «Саарбрюкен» ранее на неделе.

Затем перед Рождеством ситуация достигла апогея, когда Тухель гневно ответил репортеру, который предположил, что наставник «Штутгарта» Себастьян Хенесс когда-нибудь может стать тренером «Баварии», сказав: «Вы серьезно думаете, что я буду размышлять о своем возможном преемнике? Я здесь сейчас и кто знает, насколько надолго. Неважно, что я могу себе представить».

Надежда не потеряна

И все же, несмотря на все проблемы, для Тухеля остается возможность успеха. Лидерство леверкузенского «Байера» в Бундеслиге сейчас может быть впечатляющим, но если «Бавария» выиграет встречу с «Унионом», она будет рассматривать поездку на «Бай-Арену» 10 февраля как реальный шанс вызвать панику в команде Хаби Алонсо.

Леверкузен, как известно, никогда не выигрывал титул чемпиона Германии, отсюда и их прозвище «Неверкузен», и тревога обязательно будет нарастать, если «Бавария» начнет сокращать отставание.

Хаби Алонсо и «Байер» globallookpress.com

Команде Алонсо уже приходилось забивать голы в компенсированное время, чтобы обеспечить победы в каждой из двух игр после зимнего перерыва в Бундеслиге, а лучший бомбардир Виктор Бонифасе выбыл из строя до апреля из-за травмы паха, требующей хирургического вмешательства. Учитывая потенциальную загруженность календаря, которая может возникнуть из-за выступления «Байера» в Лиге Европы, вероятность сбоев на этом отрезке довольно существенна.

Сама «Бавария» тоже будет рассчитывать на успех в Европе, хотя их недавняя форма умерила ожидания того, что они смогут реально бросить вызов «Манчестер Сити» или «Реалу» в Лиге чемпионов. Общего качества команды и европейского чутья Тухеля должно быть достаточно, чтобы они обыграли «Лацио» в 1/8 финала, но после этого потребуются улучшения, если они хотят превзойти прошлогодний вылет в четвертьфинале.

Это не значит, что это мечты о невозможном, но сейчас кажется, что «Баварии» нужно, чтобы ее соперники играли хуже и вручали им трофеи, а не что она выиграет их сама. Учитывая состав их команды и уровень, на котором играет Кейн, это должно вызывать тревогу у Тухеля и функционеров на «Альянц Арене».

Потенциальный спасательный круг в Премьер-лиге?

Остается ли Тухель в центре внимания «Баварии», еще неизвестно, но если его уволят до конца кампании, тогда возникнут вопросы — по крайней мере, в Германии — относительно того, сможет ли он действительно добиться успеха в одном из элитных клубов Европы.

Он может и выиграл Кубок европейских чемпионов с «Челси» и стал единственным человеком в эпоху QSI, который вывел «Пари Сен-Жермен» в финал Лиги чемпионов, но по мере того, как каждую неделю «Бавария» испытывает трудности, жители его родной страны начинают сомневаться. Сможет ли он когда-нибудь пойти по стопам Юргена Клоппа, что многие предсказывали, когда Тухель добился успеха в Дортмунде?

Томас Тухель globallookpress.com

Однако те же самые сомнения не разделяются в Европе, как заявил Тухель буквально на прошлой неделе, когда его спросили, как его время в «Баварии» сравнивается с его предыдущей ролью в «Челси»: «Я чувствую, что мы очень критично относимся друг к другу в Германии, особенно что касается игроков и тренеров. От этого очень трудно уйти. Это картина многих лет. Да, в Англии я чувствовал большую признательность людей».

Возможно, те, кто сомневается в Тухеле, тоже правы. Несмотря на то, что за его дортмундской командой было интересно наблюдать, за время его пребывания там «Боруссия» выиграла только один Кубок Германии, в то время как он проиграл больше финалов, чем выиграл в «Челси». Тем временем в «ПСЖ» его критиковали за неспособность управлять Неймаром и Килианом Мбаппе, и он поссорился с клубным руководством, что также произошло в Дортмунде с генеральным директором Хансом-Йоахимом Вацке.

И тем не менее, призывы к его потенциальному возвращению в Англию растут. Поскольку предполагается, что Эрик тен Хаг в ближайшие месяцы освободит место в «Манчестер Юнайтед», Тухель стал потенциальным кандидатом на то, чтобы принять бразды правления на «Олд Траффорд». Между тем, если Эдди Хау будет освобожден от своих обязанностей в «Ньюкасле», есть ощущение, что тренерская работа с дорогостоящими «Сороками» может стать идеальной ролью для Тухеля, чтобы восстановить свою репутацию.

Однако на данный момент он остается во главе «Баварии», и есть потенциальное будущее, в котором он завершает кампанию, держа в руках трофеи Бундеслиги и Лиги чемпионов. Но нет, это больше похоже на несбыточную мечту, чем на вероятную реальность.