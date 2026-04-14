LiveSport.Ru называет 17 клубов на букву «П», которые могли заинтересоваться полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым.

Инсайд-загадка

Весна — это традиционное время для появления трансферных слухов. Одним из таких на днях поделился «Чемпионат»: якобы, «ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением Алексея Батракова. Утверждается, что французы активно собирают информацию о полузащитнике и вскоре вступят в личные переговоры.

Наличие в составе действующего победителя Лиги чемпионов россиянина Сафонова, украинца Забарного и грузина Кварацхелии дает основания считать такое развитие событий более чем возможным. Тем более, грех не воспользоваться шансом подписать чуть ли не лучшего молодого футболиста, выступающего за пределами топ-5 лиг, когда сумма отступных — всего 15 млн евро (при рыночной стоимости в 25 млн евро).

Вслед за журналистами на поле инсайдеров вышел Фёдор Смолов, который поделился своей информацией о карьерных перспективах «железнодорожника». Но при этом всех карт экс-форвард раскрывать не стал.

Честно сказать, у меня есть легкий инсайд. Есть предложение, но от клуба не этого уровня. Я пересекался с Лешей зимой, и он сказал, что предложение действительно есть. Он спросил про мои впечатления. Я сказал: «Конечно, да». Это хороший клуб на букву «П». Фёдор Смолов чемпион России по футболу

Смолов задал интересную загадку. Давайте попытаемся найти ответ на нее.

«Пари НН» (Россия)

Илья Кирш и Никита Каккоев («Пари НН»)

Отъезд такого классного футболиста, как Батраков, станет потерей для чемпионата России. Но он может и в РПЛ остаться, и в клуб на букву «П» перейти. Нижегородцы, мягко говоря, далеки от борьбы за медали, но полузащитник в идеальном (атакующем) футболе Алексея Шпилевского смотрелся бы как влитой.

«Пахтакор» (Узбекистан)

Если Батраков хочет побыстрее обзавестись большим количеством трофеев («Локо» ничего не выигрывал с 2021 г.) и поиграть против мировых звёзд в Лиге чемпионов, то исполнить эти желания может переход в «Пахтакор». Правда, Лига чемпионов будет азиатской, а титулы — чемпиона и обладателя Кубка и Суперкубка Узбекистана. В общем, бойтесь своих желаний.

«Пюник» (Армения)

На примете есть еще один клуб из Ближнего зарубежья, ежегодно претендующий на чемпионство. Но Армения входит в состав УЕФА, так что в «Пюнике» появится возможность сыграть в еврокубках (напомним, из-за отстранения целое поколение российских футболистов не знает реалий международного футбола). Однако команда из Еревана лишь раз в своей истории добралась до основного этапа — в сезоне 2022/23 Лиге конференций.

«Пафос» (Кипр)

Жуан Коррейя и Андерсон Силва («Пафос»)

В прошлом десятилетии успешные выступления «АПОЭЛа» в Лиге чемпионов показали, что в футбол играют все и киприоты — в том числе. В этом году о себе футбольной Европе заявил «Пафос», который в Лиге чемпионов преодолел квалификацию и до последнего боролся за выход в плей-офф. Клуб принадлежит российскому миллиардеру Сергею Ломакину, но россиян он пока не подписывал. Если и начинать, то только с игроков уровня Батракова.

«Партизан» (Сербия)

Обычно, когда говорят о возможности перехода кого-то из РПЛ в чемпионат Сербии, имеют в виду «Црвену Звезду». Их заклятых соперников из «Партизана» упоминают значительно реже, а ведь они тоже регулярно выступают в еврокубках. С 2017 г. черно-белым не удается вернуть себе золото национального первенства. Почему им в этом случае не попробовать подписание топ-игрока со схожим менталитетом при небольшом языковом барьере?

Все футбольные трансферы

«Портсмут» (Англия)

Уровень футбола в странах первой пятерки настолько высокий, что даже в их местные Первые лиги ехать незазорно. По трансферу Вильсона Изидора из «Зенита» в «Сандерленд» и интересу «Саутгемптона» к Эдуарду Сперцяну из «Краснодара» понятно, что в английском Чемпионшипе не игнорируют РПЛ. Так что вариант с условным «Портсмутом», который пытается вернуться в элитный дивизион, исключать не стоит.

«Падерборн 07» (Германия)

С немецкими клубами ситуация сложнее. Им, якобы, негласно запрещено работать с командами из России. Но все течет, все меняется. И потенциальный трансфер Батракова может стать ознаменованием смены эпох. Например, «Падерборн 07» в этом сезоне близок к возвращению в Бундеслигу — чтобы задержаться там, сильные в созидании игроки точно не помешают.

«Париж» (Франция)

Более благоприятно к россиянам относятся во Франции. Головин, Сафонов, Кузяев… Сейчас Лига 1 — это для футболистов из России чуть ли не главное направление для перехода. Но не «ПСЖ» единым жив французский чемпионат. Например, есть еще «Париж», который в этом сезоне уже щелкнул по носу своих более состоятельных и именитых соседей — выбил из Кубка Франции. Дальше больше — перехватить перспективного полузащитника.

«Парма» (Италия)

ФК «Парма»

Выступления Алексея Миранчука за «Аталанту» и «Торино» тоже должны были хорошо настроить итальянские клубы к российским футболистам. Хотя их приглашение всё равно будет восприниматься как нестандартное решение. Принять его вполне способна «Парма», которая прошлым летом назначила главным тренером 30-летнего Карлоса Куэсту. Пока такой рискованный ход работает — команда, скорее всего, сохранит прописку в Серии А.

«Пиза» (Италия)

А вот «Пиза», которая год назад вернулась в элитный итальянский дивизион спустя 34 сезона, видимо, в Серии А не задержится. Задачу по возвращению будет решать назначенный в феврале Оскар Хильемарк. Шведский тренер, кстати, не понаслышке знаком с российским футболом — экс-полузащитник провел сезон 2019/20 в составе московского «Динамо».

«Палермо» (Италия)

Помните, были инсайды об интересе к Батракову со стороны «Манчестер Сити»? Вряд ли «горожане» забыли о 20-летнем хавбеке. И если они им нужен, но по тем или иным причинам напрямую оформить трансфер в команду Хосепа Гвардиолы не могут, то есть вероятность включения корпоративных связей. Частью City Football Group является «Палермо», выступающее в Серии B — несколько месяцев можно поиграть и там.

«Палмейрас» (Бразилия)

ФК «Палмейрас»

Российские и бразильские клубы в последние годы активно сотрудничают друг с другом. Но, в основном, они заключают сделки по поводу трансферов латиноамериканских футболистов. Не пришло ли время для перехода россиянина? «Палмейрас» — один из сильнейших клубов Бразилии: за 10 последних сезонов 9 раз брал медали чемпионата страны (четырежды — золотые), а также дважды побеждал в Кубке Либертадорес.

И чем этот вариант хуже, чем европейский топ-клуб? Тем более, у зелено-белых связи с клубами РПЛ налажены: в 2024 г. продали «Зениту» Артура, а в 2025 г. купили у ЦСКА Келлвена.

«Портленд Тимберс» (США)

Снова обратимся к примеру Алексея Миранчука (а также Магомеда-Шапи Сулейманова), но уже в контексте возможного продолжения карьеры в MLS. В Северной Америке спорт иногда больше бизнес, поэтому многие тамошние команды стремятся, в первую очередь, заработать на перепродаже игроков через год-два. Хотя о спортивных достижениях там тоже пытаются не забывать. «Портленд Тимберс», будучи чемпионом MLS 2015 года, в последние сезоны результатами не блещет, поэтому от футболиста, который будет делать разницу на поле, он не откажется.

«ПАОК» (Греция)

ФК «ПАОК»

Вернемся в Европу, а именно — на Балканский полуостров. Греческий «ПАОК» рискует второй год подряд проиграть чемпионскую гонку. Да и в еврокубках (особенно на фоне «Олимпиакоса») громких успехов нет. Чтобы переломить эту тенденцию, нужно усилить состав.

Напомним, клуб принадлежит российско-греческому предпринимателю Ивану Саввиди. В Салониках несколько лет выступает Магомед Оздоев, не так давно там пытался закрепиться Фёдор Чалов. Так что приезд еще одного футболиста из РПЛ не удивит.

«Панатинаикос» (Греция)

Сильные игроки, наверняка, требуются еще одному клубу из Греции. Речь идет о 20-кратном чемпионе страны, который не может выиграть золото на протяжении 16 лет. Россиян в «Панатинаикосе» нет, но в отличие от «ПАОКа», он может предложить проживание в столице и возможность поработать под руководством самого Рафаэля Бенитеса.

Прогнозы и ставки на футбол

«ПСВ» (Нидерланды)

В Нидерландах из-за санкций опасаются взаимодействовать с российскими клубами. Однако трансфер Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак» доказал, что при желании всё возможно. И вот уже «ПСВ» минувшей зимой обращался к красно-белым с предложением об аренде коста-риканского футболиста. Наводя справки на нападающего, чемпионы Нидерландов трех последних лет могли и Батракова приметить.

«Порту» (Португалия)

Родригу Мора (ФК «Порту»)

И всё-таки наиболее вероятным вариантом является «Порту». Тем более, Legalbet делится своим инсайдом: португальский клуб рассматривает возможность приобретения Батракова при условии продажи 18-летнего хавбека Родригу Моры за 70 млн евро. На вырученные деньги «Порту» собирается подписать аж 5 футболистов. Неудивительно, ведь команда впервые за 4 сезона близка к победе в Примейре и возвращению в Лигу чемпионов, где нужно выступить достойно.

Возможно, за право подписать контракт с португальцами Батраков будет соперничать со Сперцяном, которым уже интересовались год назад. В пользу Алексея говорят молодой возраст и фиксированная невысокая сумма компенсации, в пользу Эдуарда — опыт (в т.ч. международный). Однозначно кого-то выбрать сложно — может «Порту» купить сразу обоих?