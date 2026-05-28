Матч в Каире обещает стать проверкой для обеих команд на фоне разного уровня стабильности. Египет выглядит более цельной и организованной сборной, особенно в игре без мяча и при поддержке домашних трибун, тогда как Россия продолжает искать баланс в атаке и страдает от низкой реализации моментов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20:40 Главный судья: Хелу Бен Брам (Алжир); Ассистент: Мохаммед Хамаиди (Алжир); Ассистент: Хайтам Буэйме (Алжир); Резервный: Махмуд Бассиуни (Египет).

20:30 Матч пройдёт на стадионе «Каир Интернейшнл» (Каир, Египет), вместимостью 75 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Египет: Мостафа Шобейр, Мохамед Хани, Яссер Ибрахим, Карим Рамадан, Моханад Абдельмонбеим, Ахмед Сайед, Эмам Ашур, Омар Мармуш, Трезеге.

Стартовый состав сборной России

Россия: Станислав Агкацев, Илья Вахания, Игорь Дивеев, Александр Сильянов, Данил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Антон Миранчук, Иван Обляков, Максим Глушенков, Иван Сергеев.

Египет

Сборная Египта подходит к матчу с Россией в статусе одной из самых организованных команд африканского отбора на чемпионат мира. Подопечные Хусама Хасана уверенно прошли квалификацию, набрав 26 очков из 30 возможных и пропустив всего два мяча за десять матчей, что подчёркивает их акцент на дисциплину и компактную игру без мяча. Весной «фараоны» также подтвердили стабильность: разгромили Саудовскую Аравию (4:0) и сыграли вничью с Испанией (0:0) на выезде, выдержав высокий атакующий темп соперника. Египет традиционно силён дома: на Каирском международном стадионе команда редко теряет очки и рассматривает встречу с Россией как один из последних тестов перед стартом чемпионата мира, где предстоят матчи с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.

Россия

Для сборной России матч в Каире становится одной из немногих возможностей проверить себя на фоне участника предстоящего мундиаля. Команда Валерия Карпина продолжает жить в цикле товарищеских встреч, однако результаты последних месяцев выглядят нестабильно. В четырёх предыдущих матчах россияне добились лишь одной победы, а игра против Мали (0:0) вновь подчеркнула главную проблему — слабую реализацию моментов. Несмотря на высокий показатель ожидаемых голов, сборная не использовала пенальти и заметно проседала в завершающей стадии атак. Дополнительные сложности создаёт кадровая ситуация: вне заявки остались Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьёв и Матвей Сафонов. При этом Карпин продолжает перестройку состава и активно интегрирует молодых игроков, включая 18-летнего Амира Ибрагимова из системы «Манчестер Юнайтед».

Личные встречи

Предыдущая и пока единственная встреча этих команд состоялась летом 2018 года на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Тогда сборная России уверенно разобралась с египтянами — 3:1. В составе хозяев отличились Денис Черышев и Артём Дзюба, ещё один мяч Египет отправил в собственные ворота после автогола Ахмеда Фатхи. Единственный ответный гол «фараонов» с пенальти забил Мохамед Салах.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.75.