28 мая в рамках товарищеского матча сыграют Египет и Россия. Начало встречи — в 21:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Египет — Россия с коэффициентом для ставки за 2.75.
Египет
Перед матчем: Сборная продолжает планомерную подготовку к чемпионату мира. Египет сыграет против России и Бразилии перед стартом мундиаля, серьезные соперники помогут набрать необходимую форму.
В январе этого года национальная команда приняла участие в Кубке Африки, добравшись до стадии полуфинала и уступив Сенегалу (0:1). В матче за третье место Египет проиграл Нигерии с таким же счетом.
Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке сборная сыграла вничью с Испанией (0:0), а матчем ранее Египет разгромил Саудовскую Аравию со счетом 4:0.
В последних 5-и встречах во всех турнирах национальная команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период Египет забил 7 голов при 3-х пропущенных.
Состояние команды: Египет может достойно выступить на ЧМ-2026, уровень игроков позволяет это сделать. К тому же, национальная команда будет пытаться доминировать в матче против России.
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах результативно выступает за национальную команду. В последних 15-и официальных встречах за сборную форвард забил 13 голов и сделал 4 голевые передачи.
Россия
Перед матчем: Подопечные Валерия Карпина не примут участия на чемпионате мира, но проведут 3 товарищеских матча за май и июнь. Египет — самый серьезный соперник для сборной России за последнее время.
Национальная команда уже начала подготовку к товарищеским встречам. Сборная России попытается продлить свою новую беспроигрышную серию.
Последние матчи: В прошедшей встрече сборная сыграла вничью с Мали (0:0), а до этого национальная команда уверенно обыграла Никарагуа со счетом 3:1, забивая голы в каждом тайме.
В 2026-м году сборная России провела только 2 товарищеские встречи, а в прошлом году подопечные Карпина в 10-и матчах проиграли только сборной Чили (0:2), трижды сыграли вничью и 6 раз победили.
Состояние команды: Сборная России может столкнуться с проблемами в матче против Египта, ведь до этого национальная команда играла против менее статусных соперников.
В единственном очном поединке российская национальная команда обыграла Египет со счетом 3:1 на ЧМ-2018. Получится ли повторить этот результат на сей раз? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- В последних 2-х встречах Египет не пропустил ни одного гола
- Сборная России проиграла только 1 раз в последнем 21-м матче
- В единственном очном поединке Россия обыграла Египет со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают небольшое предпочтение России с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.25, а победа Египта — в 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.
Прогноз: Можно предположить, что Египет окажется сильнее российской сборной в предстоящем поединке.
Ставка: Победа сборной Египта за 2.75.
Прогноз: В 1-м тайме сборные сыграют аккуратно, забив минимум голов. Прогнозируем ничейный результат в первой половине поединка.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.10.