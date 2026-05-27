28 мая в рамках товарищеского матча сыграют Египет и Россия. Начало встречи — в 21:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Египет — Россия с коэффициентом для ставки за 2.75.

Египет

Перед матчем: Сборная продолжает планомерную подготовку к чемпионату мира. Египет сыграет против России и Бразилии перед стартом мундиаля, серьезные соперники помогут набрать необходимую форму.

В январе этого года национальная команда приняла участие в Кубке Африки, добравшись до стадии полуфинала и уступив Сенегалу (0:1). В матче за третье место Египет проиграл Нигерии с таким же счетом.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке сборная сыграла вничью с Испанией (0:0), а матчем ранее Египет разгромил Саудовскую Аравию со счетом 4:0.

В последних 5-и встречах во всех турнирах национальная команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период Египет забил 7 голов при 3-х пропущенных.

Состояние команды: Египет может достойно выступить на ЧМ-2026, уровень игроков позволяет это сделать. К тому же, национальная команда будет пытаться доминировать в матче против России.

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах результативно выступает за национальную команду. В последних 15-и официальных встречах за сборную форвард забил 13 голов и сделал 4 голевые передачи.

Россия

Перед матчем: Подопечные Валерия Карпина не примут участия на чемпионате мира, но проведут 3 товарищеских матча за май и июнь. Египет — самый серьезный соперник для сборной России за последнее время.

Национальная команда уже начала подготовку к товарищеским встречам. Сборная России попытается продлить свою новую беспроигрышную серию.

Последние матчи: В прошедшей встрече сборная сыграла вничью с Мали (0:0), а до этого национальная команда уверенно обыграла Никарагуа со счетом 3:1, забивая голы в каждом тайме.

В 2026-м году сборная России провела только 2 товарищеские встречи, а в прошлом году подопечные Карпина в 10-и матчах проиграли только сборной Чили (0:2), трижды сыграли вничью и 6 раз победили.

Состояние команды: Сборная России может столкнуться с проблемами в матче против Египта, ведь до этого национальная команда играла против менее статусных соперников.

В единственном очном поединке российская национальная команда обыграла Египет со счетом 3:1 на ЧМ-2018. Получится ли повторить этот результат на сей раз? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В последних 2-х встречах Египет не пропустил ни одного гола

Сборная России проиграла только 1 раз в последнем 21-м матче

В единственном очном поединке Россия обыграла Египет со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают небольшое предпочтение России с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.25, а победа Египта — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: Можно предположить, что Египет окажется сильнее российской сборной в предстоящем поединке.

Ставка: Победа сборной Египта за 2.75.

Прогноз: В 1-м тайме сборные сыграют аккуратно, забив минимум голов. Прогнозируем ничейный результат в первой половине поединка.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.10.