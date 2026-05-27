29 мая в шестом, заключительном туре группового этапа Кубка Либертадорес сыграют «Бока Хуниорс» и «Универсидад Католика». Начало встречи — в 03:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Бока Хуниорс — Универсидад Католика с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» перед заключительным туром группового этапа Кубка Либертадорес занимает третью позицию и уже обеспечил себе место в 1/16 финала.

Команда выйдет в 1/8 финала в случае победы, а если при этом в параллельной игре «Крузейро» не выиграет у «Барселоны» Гуаякиль, то станет первой в квартете.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в пятом туре группового раунда Кубка Либертадорес клуб в домашних стенах сыграл вничью с «Крузейро» (1:1).

Перед этим коллектив также не смог выиграть, когда в рамках 1/8 финала чемпионата Аргентины проиграл «Уракану» (2:3) и вылетели из плей-офф турнира.

Не сыграют: травмированы — Батталья, Кавани, Коста, Марчесин и Паласиос, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бока Хуниорс» ни разу не выиграла при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть фактор своего поля, а также то, что соперник уж точно не уступает им в классе.

Шесть голов команды в текущем сезоне Кубка Либертадорес забивали разные игроки.

«Универсидад Католика»

Турнирное положение: «Универсидад Католика» лидирует перед заключительном туром группового этапа Кубка Либертадорес и уже обеспечила себе место в плей-офф.

Команда может позволить себе сыграть вничью, чтобы гарантированно выйти в 1/8 финала, тогда как поражение, а также победа «Крузейро» в параллельной игре отправят ее в 1/16 финала.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура чемпионата Чили клуб на своем поле потерпел поражение от «Коло-Коло» (1:2).

Перед этим коллектив уже оказался на высоте, когда в пятом туре группового раунда Кубка Либертадорес снова-таки в домашних стенах одержал победу над «Барселоны» Гуаякиль (2:0).

Не сыграют: травмированы — Астабуруага, Медель, Перес, Секгота и Валенсия, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Универсидад Католика» проиграл лишь раз при трех победах и трех ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу соперника, а также фактор чужого поля.

Фернандо Сампетри — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Кубка Либертадорес с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Боки Хуниорс» забивали обе команды

в пяти из семи последних выездных матчей «Универсидад Католика» забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Универсидад Католика» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.30, выигрыш «Универсидад Католика» — в 8.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.75.

Прогноз: в пяти из семи последних выездных матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

При этом в двух из трех последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Боки Хуниорс».

Ставка: обе команды забьют за 2.30