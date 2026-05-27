«Ордабасы» и «Кайрат» в битве за первое место

прогноз на матч казахстанской Премьер-лиги, ставка за 3.20

28 мая в матче 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Кайрат». Начало игры — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Ордабасы — Кайрат с коэффициентом для ставки за 3.20.

«Ордабасы»

Турнирное положение: команда из Шымкента борется за чемпионский титул в текущем сезоне казахстанского чемпионата.

В настоящий момент в активе «сине-белых» 25 зачетных баллов и вторая строчка в турнирной таблице.

За 11 матчей шымкентский коллектив смог 17 раз поразить ворота соперника и 7 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах шымкентцы переиграли «Тобыл» (3:0) и «Жетысу» (2:1).

До этого же «Ордабасы» также смогли пройти «Жетысу» (1:0) в Кубке Казахстана и пробился в полуфинал турнира.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Андрея Мартина только на один балл отстают от лидирующего «Кайрата» и имеют игру в запасе. В этом сезоне «Ордабасы» приятно удивляют и борются за золотые медали.

В прошлом сезоне «Ордабасы» финишировали только на седьмой строчке в турнирной таблице, поэтому прогресс у команды на лицо.

«Кайрат»

Турнирное положение: команда из города Алма-Ата также ведет борьбу за золотые медали и является одним из фаворитов турнира.

Сейчас в активе «желто-черных» 26 очков и первая строчка в турнирной таблице.

Алма-атинцы имеют отличную разницу забитых и пропущенных мячей после 12 матчей — 17:6.

Последние матчи: в прошлых турах алма-атинский коллектив сыграл вничью с «Кайсаром» (0:0), но выиграл у «Жениса» (2:1).

До этого же «Кайрат» поделил очки с «Улытау» (1:1), но победил «Кайсар» (2:1) и «Иртыш» (1:0).

Не сыграют: все готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Рафаэля Уразбахтина ставят перед собой однозначную цель — чемпионский титул. В прошлом сезоне «Кайрат» был чемпионом, поэтому сейчас намерен сделать все, чтобы сохранить титул у себя.

По составу «Кайрат», наверное, сильнее всех в Казахстане, но это еще нужно доказывать и игрой. Соперники у команды в этом сезоне точно будут.

Статистика для ставок

«Ордабасы» не проигрывает на протяжении 20 матчей

«Кайрат» не проигрывает на протяжении 5 матчей

В последнем очном поединке команд «Кайрат» победил «Ордабасы» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» считаются совсем небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.20, а победа «Кайрата» — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.77.

Прогноз: команды примерно равны, давно не проигрывали и вполне могут сыграть вничью и сейчас.

3.20 ничья

Ставка: ничья за 3.20.

Прогноз: команды отлично действуют в обороне, поэтому вряд ли стоит ждать много голов.

2.50 тотал меньше 2

Ставка: тотал меньше 2 за 2.50.