28 мая в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Илбирс — Абдыш-Ата с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Илбирс»
Турнирное положение: «Илбирс» ходит в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Илбирс» на 9 очков отстаёт от топ-5. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Илбирс» был бит «Мурас Юнайтед» (0:2).
До того команда разошлась миром с «Бишкек Сити» (0:0). Да и поединок с «Азияголом» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах «Илбирс» добыл 3 ничьих. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Илбирс» нынче серьёзно просел в плане результатов. Команда не побеждает 5 матчей кряду.
Причем «Илбирс» традиционно неудачно противостоит «Абдыш-Ата». В последних пяти очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: «Абдыш-Ата» полностью провалила старт чемпионата. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Абдыш-Ата» в 10 матчах набрала всего 3 очка. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Абдыш-Ата» уступила «Алаю» (1:2).
До того команда была бита мощным «Барсом» (0:3). А вот чуть ранее она проиграла еще и «Озгону» (1:2).
При этом «Абдыш-Ата» в 5 своих последних поединках разжилась одной победой. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Абдыш-Ата» нынче выглядит убого. Команда проиграла четыре раза подряд.
При этом «Абдыш-Ата» имеет проблемы с надёжностью тылов. Пропускает команда в среднем 2 мяча за матч.
Команда неудачно выступает на полях соперников. В четырёх выездных поединках текущего чемпионата «Абдыш-Ата» добыла лишь 3 очка.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Илбирс» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.08.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.02.
Прогноз: «Илбирс» намерен быть, как минимум, в десятке, к тому же оппонент нынче переживает кризис.
Ставка: Победа «Илбирса» за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.70
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Илбирс» не побеждает 5 матчей подряд
- «Абдыш-Ата» проиграла 4 раза кряду
- «Илбирс» мотивирован впервые за 7 лет одолеть «Абдыш-Ата»
- «Абдыш-Ата» в среднем пропускает 2 мяча за матч
- «Абдыш-Ата» уступила в 9 матчах чемпионата из 10