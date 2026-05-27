28 мая в 12-м туре казахстанской Премьер-лиги сыграют «Кызылжар» и «Жетысу». Начало встречи — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Кызылжар — Жетысу с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» после 11-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 12 очков в активе и борется за выживание в элите.

Команда за восемь баллов опережает зону понижения в классе (15-16-я позиции) в низший дивизион, а также на один пункт отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 11-го тура национального первенства коллектив на выезде разошелся мировой с «Актобе» (0:0).

Перед этим коллектив и вовсе остался без очков, когда в предыдущем туре теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от «Алтая» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кызылжар» ни разу не выиграл при четырех поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов даже на один балл, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же уровень соперника, а также фактор своего поля.

Йоаннес Бьярталид и Этьен Бегре — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.

«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» после 11-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 13 очков в активе и также борется за выживание в высшем дивизионе.

Команда идет девятой и на пять баллов опережает зону понижения в классе (15-16-я позиции), а также на один пункт — своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своём поле разошелся мировой с «Атырау» (0:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Ордабасы» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Жетысу» ни разу не выиграл при двух ничьих и трех поражениях.

Это вроде бы сулит гостям плохие шансы на даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника.

Нурбол Ануарбеков — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Кызылжар» проиграл

в трех из пяти последних матчей «Жетысу» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Жетысу» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кызылжар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.25, выигрыш «Жетысу» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.58.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

При этом в четырех из шести последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

2.02 Обе команды забьют

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они все же принимают не превосходящего их классом соперника на своем поле.

2.10 «Кызылжар» победит

