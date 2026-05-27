28 мая в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Окжетпес» и «Актобе». Начало игры — в 13:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Окжетпес — Актобе с коэффициентом для ставки за 1.87.

«Окжетпес»

Турнирное положение: «Окжетпес» после 11-ти туров национального первенства занимает третью строчку в чемпионате, набрав 22 балла. Общая разница мячей — 14:8.

Последние матчи: В своем последнем матче команда смогла продлить серию без поражений до четырех встреч, обыграв с минимальным счетом 1:0 «Алтай».

Ранее «Окжетпес» в домашнем поединке смог переиграть «Астану» со счетом 1:0 и поделил очки во встрече против «Атырау», завершив матч со счетом 0:0.

Состояние команды: На старте турнира «Окжетпес» выглядит солидно. Команда имеет отставание в четыре очка от первого места и всего одно поражение после 11-ти матчей. Отметим, что в последних пяти матчах у клуба всего три пропущенных мяча.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» после 11-ти встреч в чемпионате Казахстана занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 15 очков. Команда в стартовом отрезке турнира забила 12, а пропустила 11 мячей.

Последние матчи: В своем последнем матче «Актобе» расписал мировую в поединке против «Кызыл-Жара». Команды завершили встречу со счетом 0:0.

Ранее клуб поделил очки против «Атырау», закончив встречу со счетом 1:1, и уступил «Алтаю» в 1/4 финала Кубка Казахстана. В основное время матча была зафиксирована ничья (1:1), а в серии пенальти «Актобе» проиграл.

Состояние команды: У «Актобе» выдался не лучший старт в чемпионате Казахстана. В первых четырех турах команда смогла одержать одну победу, два поединка проиграла и один свела вничью. Однако сейчас ситуация для клуба стабилизировалась: четыре матча без поражений кряду.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Окжетпес» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.09 и 1.64.

Прогноз: Считаем, что в матче каждая из команд сможет отличиться. Несмотря на то, что в среднем клубы забивают по чуть больше одному мячу в поединке, верим что голы будут с обеих сторон.

Прогноз: Сыграем на победе «Окжетпеса» в матче, как на более рискованной ставке.

