Забьют и те, и эти

прогноз на матч Южноамериканского кубка, ставка за 2.38

28 мая в 6-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Ред Булл Брагантино» и «Карабобо». Начало игры — в 03:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Карабобо с коэффициентом для ставки за 2.38.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Быки» борются за вторую строчку в группе. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Ред Булл Брагантино» на 2 очка отстаёт от второй позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Быки» переиграли «Васко да Гаму» (3:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда подписала мировую с «Ривер Плейтом» (1:1). Зато поединок с «Виторией» завершился победой (2:0).

В пяти своих последних матчах «Ред Булл Брагантино» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Быки» нынче поднаторели в плане результатов. Команда не уступила в 3 своих последних поединках.

Причем «Ред Булл Брагантино» в 3 последних матчах пропустил всего один раз. Да и в случае победы над «Карабобо» «быки» окажутся в плей-офф.

«Карабобо»

Турнирное положение: «Гранатовые» имеют все шансы на выход в плей-офф. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Карабобо» на 2 очка отстаёт от лидера. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гранатовые» не сумели одолеть «Депортиво Тачира» (1:1).

До того команда переиграла «Блуминг» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Эстудиантес Мерида» (2:0).

При этом «Карабобо» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Гранатовые» нынче выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Карабобо» имеет весьма надежные тылы. Команда пропускает в среднем меньше одного мяча за матч.

Команда до последней ничьей победила трижды кряду. Причём в победных матчах «гранатовые» сохранили свои владения в неприкосновенности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ред Булл Брагантино» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.90.

Прогноз: «Быки» поднаторели в плане реализации, да и «гранатовые» явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

2.38 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Ред Булл Брагантино» — «Карабобо» принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Обе забьют за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.

3.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Ред Булл Брагантино» — «Карабобо» позволит вывести на карту выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25

Пять причин, почему ставка зайдет