27 мая в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Бишкек Сити». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Алга — Бишкек Сити с коэффициентом для ставки за 2.33.
«Алга»
Турнирное положение: «Алга» сражается за медали. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Алга» на 4 очка отстаёт от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Алга» переиграла «Азиягол» (2:1).
До того команда расписала мировую с «Алаем» (0:0). Да и поединок с «Азией» Талас завершился паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах «Алга» победила 3 раза. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: «Алга» нынче вполне преуспевает в плане результатов. Команда еще не проигрывала в текущем чемпионате.
Причем «Алга» традиционно неудачно противостоит «Бишкек Сити». В двух очных поединках команда по разу уступила и сыграла вничью.
«Бишкек Сити»
Турнирное положение: «Бишкек Сити» окопался в середняках чемпионата. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Бишкек Сити» на 7 очков отстаёт от первой пятерки. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бишкек Сити» одолел «Кыргызалтын» (2:0).
До того команда расписала паритет с «Талантом» (0:0). А вот чуть ранее она уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:2).
При этом «Бишкек Сити» в 5 своих последних поединках разжился одной победой. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Бишкек Сити» нынче находится на некотором подъеме. Команда не пропускала в двух своих последних матчах.
При этом «Бишкек Сити» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.
Команда не столь продуктивно выступает на полях соперников. В четырёх выездных поединках текущего чемпионата «Бишкек Сити» добыл 4 очка.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Алга» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.12.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.68 и 2.21.
Прогноз: «Алга» намерена побороться за самые высокие места, к тому же весьма результативно атакует.
Ставка: Победа «Алги» за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют меньше трёх мячей.
Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.21
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Алга» еще не проигрывала в текущем чемпионате
- «Бишкек Сити» на выезде в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Алга» в среднем забивает 2 мяча за матч
- «Бишкек Сити» не побеждал в 3 своих последних выездных поединках
- «Алга» дома в среднем пропускает реже гола за матч