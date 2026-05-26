28 мая в 6-м туре группового этапа Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Коринтианс» и «Платенсе». Начало игры — в 03:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Коринтианс — Платенсе с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Тимао» уже квалифицировались в плей-офф. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Коринтианс» на 4 очка опережает как раз «Платенсе». А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Тимао» сумели одолеть «Атлетико Минейро» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Пеньяролем» (1:1). А вот поединок с «Ботафого» завершился коллизией (1:3).

В пяти своих последних матчах «Коринтианс» разжился 3 победами. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Тимао» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Коринтианс» успешно противостоит «Платенсе». В единственном очном поединке команда переиграла соперника (2:0).

«Платенсе»

Турнирное положение: «Кальмары» сражаются с «Санта Фе» за вторую путевку в плей-офф. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Платенсе» лишь на 2 очка опережает «Санта Фе». При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кальмары» уступили «Санта Фе» (1:2).

До того команда в серии пенальти одолела «Сан-Мартин Сан-Хуан». А вот чуть ранее она разошлась миром с «Пеньяролем» (1:1).

При этом «Платенсе» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Кальмары» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает 4 матча кряду.

При этом «Платенсе» имеет не столь надежные тылы. Команда пропускает в среднем чуть чаще одного мяча за матч.

Команда борется за выход в плей-офф Кубка Либертадорес. Вот только игре команды чересчур недостаёт пресловутой монолитности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Коринтианс» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Тимао» выглядят монолитнее соперника, тогда как «кальмары» надеются сохранить за собой второе место в группе.

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

