В этом экспрессе рассмотрим товарищескую встречу, а также стыковые матчи во второй Бундеслиге и французской Лиге 1. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 26 мая с коэффициентом для ставки за 4.68.
«Сент-Этьен» — «Ницца»
Футбол. Лига 1. Стыковые матчи
«Сент-Этьен» подходит к стыковым матчам с огромной мотивацией вернуть себе место в Лиге 1. Команда Филиппа Монтанье долгое время претендовала на прямое повышение, но смазанная концовка сезона оставила зелёных лишь на третьей позиции в Лиге 2. Тем не менее в полуфинале плей-офф клуб сумел пройти «Родез», выдержав напряжённую серию пенальти после нулевой ничьей в основное время.
На своём поле «Сент-Этьен» традиционно выглядит гораздо увереннее. Команда редко уступает дома, старается играть первым номером и активно использует давление трибун. Однако проблемы в обороне остаются заметными: коллектив регулярно допускает ошибки у своих ворот и далеко не всегда контролирует ход встречи.
«Ницца» завершила сезон в Лиге 1 в тяжёлом психологическом состоянии. Команда затянула серию без побед, вылетела из борьбы за трофей в финале Кубка Франции и теперь вынуждена спасать место в элите через стыковые матчи. По качеству состава «орлята» всё ещё превосходят соперника, однако нынешняя форма вызывает серьёзные вопросы.
Главным козырем гостей остаётся успешная история очных встреч. В последних матчах против «Сент-Этьена» «Ницца» регулярно добивалась побед и много забивала, что наверняка даёт команде дополнительную уверенность перед противостоянием.
При этом ждать открытого футбола в такой ситуации вряд ли стоит. Цена ошибки слишком высока, а первый матч подобных дуэлей зачастую проходит максимально осторожно. «Сент-Этьен» постарается использовать домашний фактор и сыграть дисциплинированно, тогда как «Ницца» наверняка сделает ставку на аккуратную игру и попытается сохранить хорошие шансы перед ответной встречей.
Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.67.
«Гройтер Фюрт» — «Рот-Вайсс Эссен»
Футбол. Вторая Бундеслига. Стыковые матчи
«Гройтер Фюрт» подходит к ответному стыковому матчу в непростом положении после поражения в первой встрече. Однако минимальный счёт оставляет команде хорошие шансы на камбэк, особенно с учётом того, что правило выездного гола больше не действует. Теперь «Гройтер Фюрту» необходимо побеждать дома, где он традиционно выглядит заметно увереннее.
Концовка сезона для коллектива Хайко Фогеля получилась нестабильной. На выезде команда регулярно проигрывала, но именно домашние матчи помогли избежать серьёзных проблем. В первой игре против «Рот-Вайсс Эссен» «Гройтер» выглядел слишком осторожно и почти ничего не создал впереди. Особенно показательным стал тот факт, что команда впервые за полтора месяца ушла с поля без забитого мяча.
«Рот-Вайсс Эссен» подходит к матчу на фоне трёх побед подряд и с хорошим эмоциональным состоянием. Команда уверенно провела первую встречу и сумела добиться минимального преимущества. Тем не менее расслабляться гостям рано — удержать перевес на выезде будет крайне непросто.
Главная проблема красно-белых — нестабильная игра в обороне вне дома. По ходу сезона команда регулярно пропускала в гостях больше двух мячей в среднем, а потому повторить «сухой» матч против мотивированного «Гройтера» будет крайне сложно. Скорее всего, игра получится гораздо более открытой, чем первая встреча.
Ставка: Обе команды забьют за 1.62.
Нигерия — Зимбабве
Футбол. Товарищеский матч
Сборная Нигерии подходит к предстоящему матчу в статусе фаворита, хотя последние результаты команды нельзя назвать полностью убедительными. Нигерийцы не сумели пробиться на чемпионат мира, уступив в плей-офф ДР Конго, однако при этом достойно выступили на Кубке африканских наций, где завоевали бронзовые медали.
Команда уже около полугода не проигрывает в основное время, но при этом нередко сталкивается с проблемами в атаке. В последнем товарищеском матче нигерийцы сыграли вничью с Иорданией (2:2), а до этого обыграли Иран со счётом 2:1. В пяти предыдущих встречах сборная одержала две победы, забив шесть мячей и пропустив три.
Исторически Нигерия успешно играет против Зимбабве. В пяти последних очных матчах нигерийцы дважды побеждали, а ещё три встречи завершились вничью.
Зимбабве, в свою очередь, также не сумел выйти на чемпионат мира и завершил отборочный цикл на последнем месте своей группы. Команда испытывает сложности в матчах против соперников более высокого уровня, хотя временами показывает неплохую игру впереди.
По подбору игроков и общему уровню Нигерия выглядит заметно сильнее. При этом ожидать разгрома не стоит — нигерийцы сейчас не слишком результативны, а Зимбабве умеет навязать борьбу и уже не раз добивался ничьих в очных матчах.
Ставка: Победа Зимбабве с форой (+1,5) гола за 1.73.
Общий коэффициент — 4.68.