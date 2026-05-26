27 мая в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Азия» Талас и «Азиягол». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Азия Талас — Азиягол с коэффициентом для ставки за 3.45.
«Азия» Талас
Турнирное положение: «Азия» Талас сражается за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Азия» Талас на 3 очка отстаёт от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Азия» Талас переиграла «Токтогул» (2:1).
До того команда уверенно расправилась с «Озгоном» (4:2). А вот поединок с «Алгой» завершился паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах «Азия» Талас победила 4 раза. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Азия» Талас нынче вполне преуспевает в плане результатов. Команда победила дважды кряду.
Причем «Азия» Талас имеет сильнейшую линию атаки в лиге. А вот пропускает команда больше одного мяча за матч.
«Азиягол»
Турнирное положение: «Азиягол» пока не блещет результатами. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Азиягол» на 7 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Азиягол» уступил «Алге» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Кыргызалтыну» (3:1). А вот чуть ранее она уступила еще и «Нефтчи» Кочкор-Ата (0:1).
При этом «Азиягол» в 5 своих последних поединках разжился одной победой. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Азиягол» нынче выглядит бледновато. Команда победила всего 2 раза в 10 матчах чемпионата.
При этом «Азиягол» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Команда не столь продуктивно выступает на полях соперников. В трёх выездных поединках текущего чемпионата «Азиягол» добыл 4 очка.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Азия» Талас в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
Прогноз: «Азия» Талас намерена побороться за самые высокие места, к тому же весьма результативно атакует.
Ставка: Фора «Азии» Талас -1.5 за 3.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Азия» Талас в родных стенах забивает в среднем 3 мяча за матч
- «Азиягол» на выезде в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Азия» Талас в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
- «Азиягол» победил всего 2 раза в 10 матчах чемпионата
- «Азия» Талас победила в 2 своих последних поединках