прогноз на матч казахстанской Премьер-лиги, ставка за 1.85

27 мая в 12-м туре казахстанской Премьер-лиги сыграют «Иртыш» и «Улытау». Начало встречи — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Иртыш — Улытау с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Иртыш» Павлодар

Турнирное положение: «Иртыш» Павлодар после 11-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет восемь баллов в активе и борется за выживание в высшем дивизионе.

Команда занимает безопасную 13-ю строчку, лишь по дополнительным показателям опережая зону вылета (15-16-е места), а также на два очка отставая от вышестоящего «Кайсара».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 11-го тура национального первенства клуб на выезде сыграл вничью с «Каспием» (2:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим коллектив также довольствовался только одним баллом, когда в домашних стенах разошелся мировой с «Елимаем» с результатом 2:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Иртыш» Павлодар шесть раз проиграл и ни разу не выиграл.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Жан По — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.

«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» после 11-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 баллов в активе и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда занимает пятую позицию и на четыре пункта отстаёт от зоны еврокубков (топ-3), а также на один балл опережает своего ближайшего преследователя — «Елимай» Семей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгром от «Астаны» (0:3).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Каспием» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Улытау» выиграл лишь дважды при двух ничьих и двух поражениях.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.

Георгий Бугулов и Давид Мартен — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Иртыш» проиграл

в трех из четырех последних домашних матчей «Иртыша» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Улытау» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Иртыш» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.30, выигрыш «Улытау» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.68.

Прогноз: в трех из четырех последних домашних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних поединках вообще.

Между тем, в двух из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.85 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Иртыш» — «Улытау» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в шести из восьми последних матчей.

2.70 «Улытау» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Иртыш» — «Улытау» позволит вывести на карту выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: «Улытау» победит за 2.70