27 мая в 12-м туре казахстанской Премьер-лиги сыграют «Иртыш» и «Улытау». Начало встречи — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Иртыш — Улытау с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Иртыш» Павлодар
Турнирное положение: «Иртыш» Павлодар после 11-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет восемь баллов в активе и борется за выживание в высшем дивизионе.
Команда занимает безопасную 13-ю строчку, лишь по дополнительным показателям опережая зону вылета (15-16-е места), а также на два очка отставая от вышестоящего «Кайсара».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 11-го тура национального первенства клуб на выезде сыграл вничью с «Каспием» (2:2).
Перед этим коллектив также довольствовался только одним баллом, когда в домашних стенах разошелся мировой с «Елимаем» с результатом 2:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Иртыш» Павлодар шесть раз проиграл и ни разу не выиграл.
Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Жан По — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.
«Улытау»
Турнирное положение: «Улытау» после 11-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 баллов в активе и борется за попадание в континентальные турниры.
Команда занимает пятую позицию и на четыре пункта отстаёт от зоны еврокубков (топ-3), а также на один балл опережает своего ближайшего преследователя — «Елимай» Семей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгром от «Астаны» (0:3).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Каспием» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Улытау» выиграл лишь дважды при двух ничьих и двух поражениях.
Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.
Георгий Бугулов и Давид Мартен — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей «Иртыш» проиграл
- в трех из четырех последних домашних матчей «Иртыша» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Улытау» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Иртыш» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.30, выигрыш «Улытау» — в 2.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.68.
Прогноз: в трех из четырех последних домашних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних поединках вообще.
Между тем, в двух из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в шести из восьми последних матчей.
Ставка: «Улытау» победит за 2.70