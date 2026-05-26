27 мая в 12-м туре казахстанской Премьер-лиги сыграют «Алтай» и «Астана». Начало встречи — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Алтай — Астана с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Алтай» Семей

Турнирное положение: «Алтай» Семей после 11-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет восемь очков в активе и борется за выживание в элите.

Команда только по дополнительным показателям как опережает зону понижения в классе (15-16-я позиции), так и отстает от вышестоящего «Иртыша».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 11-го тура национального первенства коллектив дома потерпел поражение от «Алтая» (0:1).

Перед этим коллектив уже набрал три очка, когда клуб теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Кызылжаром» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Алтай» проиграл лишь дважды при пяти ничьих и одной победе.

Это вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Сэйф Попов — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» после 11-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда идет четвертой и на четыре балла отстает от зоны континентальных турниров (топ-3), а также лишь по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя — «Улытау».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своём поле одержал победу над «Улытау» (3:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже остался без баллов, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Окжетпеса» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астана» проиграла три раза при двух победах.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником.

Сразу шестеро игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Алтай» не проиграл

в шести из девяти последних матчей «Астаны» забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей «Астаны» забивали больше 2,5 голов.

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.65, выигрыш «Алтая» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.60.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Астаны».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25