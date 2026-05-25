27 мая в шестом, заключительном туре группового этапа Южноамериканского кубка сыграют «Гремио» и «Монтевидео Сити». Начало встречи — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Гремио — Монтевидео Сити с коэффициентом для ставки за 1.98.
«Гремио»
Турнирное положение: «Гремио» перед заключительном туром группового этапа Южноамериканского кубка уже обеспечил себе место в плей-офф.
Команда занимает вторую позицию, которая выводит в 1/16 финала, с отставанием в два балла от соперника, поэтому в случае победы не только выиграет квартет, но и пробьётся напрямую в 1/8 финала.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 17-го тура чемпионата Бразилии клуб на своем поле одержал победу над «Сантосом» (3:2).
Перед этим коллектив также оказался на высоте, когда в пятом туре группового раунда Южноамериканского кубка в домашних стенах обыграл «Палестино» (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Гремио» выиграл три раза при одной ничьей.
Это сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Френсис Амузу и Мартин Брейтуэйт — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Южноамериканского кубка с двумя голами.
«Монтевидео Сити»
Турнирное положение: «Монтевидео Сити» перед заключительном туром группового этапа Южноамериканского кубка также обеспечил себе место в плей-офф.
Команда занимает первую позицию, которая выводит в 1/8 финала, с отрывом в два балла от соперника, поэтому ей достаточно даже сыграть вничью, а в случае поражения сыграет в 1/16 финала.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура промежуточного турнира уругвайского первенства клуб на чужом поле обыграл «Прогресо» (2:1).
Перед этим коллектив также оказался на высоте, когда в пятом туре группового раунда Южноамериканского кубка в домашних стенах обыграл «Депортиво Риестра» (4:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монтевидео Сити» проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.
Такая форма сулит гостям неплохие по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Саломон Родригес и Эдуардо Агуэро — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Южноамериканского кубка с двумя голами.
Статистика для ставок
- в 12-ти из 15-ти последних матчей «Гремио» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Монтевидео Сити» забивали обе команды
- в четырех последних матчах «Монтевидео Сити» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.10, выигрыш «Монтевидео Сити» — в 6.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.88 и 1.88.
Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Монтевидео Сити».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55