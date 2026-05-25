С человеком, 13 лет возглавлявшим советский футбол, а затем еще 14 российский, подвели черту под завершившимся вчера 11-месячным марафоном. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил закономерность побед в чемпионате и Кубке, а также положение дел в общем и в частностях. Гипотетические международные перспективы с бывшим вице-президентом ФИФА, членом Исполкомов ФИФА и УЕФА тоже обсудили. Начали со вчерашнего Суперфинала и финиша чемпионата.

«"Спартак" по праву взял Кубок»

— Как вам, повидавшему с трибун все, действо под названием Суперфинал Кубка?

— Соответствовало своему названию — отдача была запредельная. Не увидел ни одного футболиста, который бы отбывал номер. Такими кубковые финалы и должны быть. Другое дело, что «Спартак» выглядел посвежее, да и играл более разнообразно. Хорошо фланги работали — и правый, и левый. Не случайно единственный игровой гол забит с прострела, да и большинство моментов приходило оттуда. Так что победили москвичи абсолютно заслуженно, пусть и по пенальти.

— В СССР финалы Кубка почти всегда проводились в Лужниках, и никто не жаловался, что московские команды получают дополнительное преимущество. Или сегодня лучше соблюдать принцип нейтралитета?

— Ни в коем случае. Как только Кубок стали таскать по городам и весям, я страшно возмущался на Исполкоме. Главный финал должен проходить на главном стадионе страны. В мою бытность руководителем так было всегда. Слова богу, коллективный разум возобладал. Вчера 72 тысячи с трибун смогли это зрелище увидеть. Прекрасное открытие РФС организовал. В общем, настоящий праздник футбола получился. Финал всегда должен проводиться в Лужниках.

— Нет ощущения, что все это время «Краснодар» напрасно играл основным составом на два фронта?

— У них очень короткая скамейка — только 1-2 человека, которые соответствуют постоянно выходящим в старте. Поэтому даже при желании особых возможностей не было. А раз стояла задача выиграть оба турнира, тем более. Тренер же знает, что делает.

— «Спартак» упустил «бронзу», поскольку всеми мыслями был в Кубке?

— Нет. «Спартак» и так выжал практически максимум из весеннего отрезка. Тот сумбур, который был, новый тренер сумел преодолеть, определился со стартовым составом. Другое дело, что не хватило квалифицированных футболистов. Там по большому счету кроме Барко никто не удерживает планку от матча к матчу. Все остальные, будь то Солари, Угальде, Маркиньос, то загораются, то гаснут. Поэтому третье место «Локомотива» закономерно — на протяжении сезона в целом «железнодорожники» выглядели более стабильно и впечатляюще.

— Основная причина чемпионства «Зенита»?

— Чемпионат — это не отдельные эпизоды, а 30 матчей, которые надо ровно пройти. Объективно говоря, разницы между «Зенитом» и «Краснодаром» никакой, все на тоненького. Питерцам больше повезло, поскольку «Краснодар» с «Динамо» играл хорошо и вполне мог победить. В целом Питер и в этом году не впечатлил. Все новые латиноамериканцы оказались пустышками, во всяком случае здесь. И все-таки если брать класс футболистов, то у «Зенита» он чуть-чуть выше. Наверное, за счет этой микроскопической разницы, если отметать всякие случайности, обошел на финише конкурента. Плюс опыт Семака и отличные стимулирующие факторы, что уж там говорить.

— Сейчас много разговоров о том, что Сергей Семак обогнал Олега Романцева по числу трофеев. А по ценности?

— Романцев играл в подавляющем большинстве российскими футболистами, на которых любо-дорого было смотреть. Что ни игрок, то звезда — тогда они были вне конкуренции. Сравнивать очень трудно. Но по игре тот «Спартак» мне нравился больше нынешних «Зенита» и «Краснодара».

— Немыслимо, но и вчера, и после чемпионского матча даже победители отказывались общаться с прессой. Нужен ли потолок зарплат, чтобы поубавить избалованность деньгами?

— Если собственно об этих фактах, то это признак невоспитанности, отсутствия культуры, профессиональной этики. За рубежом футболисты наоборот ищут дополнительные возможности пообщаться с представителями СМИ. У нас все слишком обласканные. Вот Вендела наказали за опоздание, а потом 30 миллионов простили — что это за воспитательный процесс? А пренебрежение к людям, которые пропагандируют футбол, вообще недопустимо. Но потолок зарплат здесь не поможет, тем более его трудно проконтролировать. Опять пойдут серые схемы, конверты, РФС и РПЛ замучаются выявлять нарушителей. Искусственные меры никогда до добра не доводили.

«Челестини армейцам поднадоел»

— О других клубах и ситуациях. Очевидной разлад в руководстве в «Локо» на результаты в последних турах никак не повлиял?

— Ярко выраженного разлада, который был бы очевиден для всех, я не увидел. Если и есть, то с точки зрения результата на итоговое место в таблице не повлиял — выше третьего прыгнуть все равно не могли. Как раз доверие к тренерам сыграло решающую роль, как и у двух других призеров. А что есть какие-то шероховатости, стало ясно, когда не договорились по зарплате с Бариновым. Сейчас вроде бы Воробьев и Карпукас собираются уходить. Все это последствия каких-то внутренних разборок, как полагаю. Нагорных уже долгие годы здесь, а Ротенберг только сменил давно работавшего Леонченко…

— ЦСКА как раз с «Локо» (3:1) все же выдал хороший матч на финише. Самолюбие взыграло?

— Есть объективные факторы. Во-первых, Челестини, попросту говоря, поднадоел. Его конфликт с Мойзесом наложил серьезный отпечаток на весь коллектив. Тем более, по разговорам бразилец при всех сказал тренеру, что тот виноват в его состоянии. И он был недалек от истины, а многие ребята, очевидно, ретранслировали его слова на себя. Во-вторых, хорошо знакомый многим Игдисамов, как это часто бывает при смене тренера, привнес новые эмоции. И погасил прежний негатив. На данном этапе это было главным, потому что за 3-4 тренировки подтянуть «физику» невозможно. А голову игрокам поставить на место — вполне. Тем более, человек не с улицы, не чужой. Сумел подготовить футболистов, без которых сегодняшний ЦСКА невозможно представить. Данилов, Глебов, Кисляк — это все его воспитанники. Ясно, верят больше, чем в швейцарца.

— 8 воспитанников академии «Динамо» в последнем матче с «Балтикой» — некий сигнал?

— Конечно. Я внимательно слежу за динамовцами. Видел, что пятеро вышли с первых минут. При этом хотелось бы большего прогресса от молодых ребят. Да, хорошие пацаны, почувствовали доверие Гусева, чего не было прежде. И не подвели, поскольку Карпин их вообще не замечал. При всем при том, скажем, Окишор уже три года подает надежды, но пока не стал игроком «основы». А Маринкин — сразу пожалуйста. Уже можно говорить, как о сложившемся игроке. Но само собой ничего не выйдет. Если будут индивидуально тренироваться по 20 часов в неделю, как в свое время Холланд, тогда кем-то станут. Или Кварацхелия, как мне рассказывал Семин, после каждой тренировки оставался еще на полчаса. И отрабатывал его фирменный проход слева со смещением в центр и ударом. Только так молодые игроки и должны относиться к своей подготовке.

— Прежде даже за 6-е место давали Мастеров спорта. Сейчас это разве не еще более ценно?

— Понимаю, что вы о расстройствах Талалаева по этому поводу, но не знаю нынешней системы квалификации. Мое мнение такое — отыграл в РПЛ три года, получаешь звание Мастера спорта, независимо от мест. А что касается непосредственно игры «Балтики», как только Талалаев получил четырехматчевую дисквалификацию, команда сразу «сдулась». Вроде бы та же интенсивная, контактная игра с полной самоотдачей, а результат пропал. Мне показалось, что излишне в эпатаж ударились руководители клуба.

Гамид Агаларов «Динамо»

— В «стыках» уверенно победили представители элиты. Настолько велика пропасть с первой лигой?

— Да не совсем уверенно, если брать ответный матч «Акрона» с «Ротором» (0:1) и скандал с отмененным голом волгоградцев. Да и в и первом матче «Урал» -«Махачкала» (0:1) случился гол-фантом дагестанской команды. Нет, никакой пропасти между лигами не существует. Лучший тому пример «Балтика», которая пришла составом из первого дивизиона.

«В России уход тренера — это катастрофа»

— С точки зрения собственно футбола что-то принципиально новое у российских команд в прошедшем сезоне разглядели?

— Нет. Обращает на себя внимание снижение мастерства, как в целом, так и у отдельных футболистов. Упал средний уровень. Единицы тех, кто стабилен постоянно, а не играет от случая к случаю. Даже в лучших командах таких раз-два и обчелся. В «Краснодаре» — Сперцян, Кордоба. В «Зените» — игроки сборной Бразилии Дуглас Сантос, Луис Энрике. В «Локомотиве» Батраков, в «Динамо» Бителло и Тюкавин. Все остальное — это ряд неплохих игроков, не более того. Но это не звезды уровня прежних.

При этом все возрастает конкуренция. До последнего тура вновь не определился чемпион, в низах не было ясности, за исключением «Сочи». Шла жесткая борьба за «тройку», за «пятерку». В целом футбол стал более контактным, что добавило не зрелищности, а суеты. Мяч попадает к игроку, вокруг сразу толпа, как во дворе, мысли нет.

Что мне еще бросилось в глаза, это большое количество нарушений. В какой-то игре их было аж 43. А в другой (сейчас не помню, какой, но с участием лидеров) за шесть минут — четыре фола и три аута. То есть, семь остановок игры. Считайте три минуты из шести футбола не было. Вчера на Кубок в первом тайме тоже такая пятиминутка была. Ни в одной стране мира такого нет. А у нас бывает, что треть матча не играют. Это меня разочаровывает.

«Динамо» — «Краснодар» «Динамо»

— Как оцените судейство?

— На три с плюсом. В целом, удовлетворительно. Для меня важно, что принципиально на расстановку команд в турнирной таблице оно не повлияло. Качество судейства абсолютно соответствовало качеству футбола. Многие не играли сами и даже не понимают, где им расположиться. Стараются быть в гуще событий, тем самым мешая футболистам и развитию комбинаций. Все это мы видели очень часто. А теперь посмотрите судейство англичан, они все время со стороны наблюдают. Где мяч, их нет, при этом все видят, все знают. Прочитывают, как будут развиваться события. Нашим арбитрам не хватает понимания футбола.

— Если судейство на уровне игры, то возросшая средняя посещаемость выдает авансы?

— Далеко не везде. На домашние матчи «Сочи», «Оренбурга», «Акрона» собиралось совсем мало людей. Недалеко ушли Махачкала и Грозный. По большому счету ходят в Москве, Питере и Краснодаре. Я часто бываю на «Динамо» — там все время 15, 17, 20 тысяч. Футбол иначе смотрится, ну и на конкретных футболистов болельщики идут. Плюс к этому журналисты, телевизионщики комментаторы хорошо работают, все время подогревают интерес к футболу. Заслуга СМИ в возросшей посещаемости обоих турниров весьма велика.

— Кто реально может уехать этим летом в большие европейские лиги?

— Никто никуда не уедет, в большие клубы уж точно. Я иногда читаю эти фантазии. Батраков, Кисляк, Сперцян у нас, конечно, лучшие. Но в «ПСЖ» и «Марселе» играют ребята не хуже, мягко говоря. Талант еще нужно огранить. Как говорил Тарасов, чем больше талант, тем больше с человеком надо работать. Игрока надо развивать, а не надеяться на то, что сам по себе вырастет. Нужны тренеры соответствующей квалификации.

— В этой связи и не только одобряете возвращение Сандро Шварца в «Динамо»?

— Я не провидец, но отношусь с опаской. В первый свой приход мне его работа нравилась. Видна была жесткая рука, появились молодые футболисты, которые прогрессировали. Руководители клуба рассказывали мне, что он часто как никто другой организовывал сборы на базе в Новогорске. Много работал с ними индивидуально и поначалу значительный прогресс был налицо. Затем по известным причинам уехал.

Меня что настораживает сейчас? Вот четыре года его не было, и за это время он нигде себя не проявил. С «Гертой» вылетел, в Америке провалился. Быть может, сбилось что-то внутри. А Гусев с моей точки зрения очень эффективно поработал эти месяцы. Единственная из 16 команд, которая до последнего тура сохранила высокий уровень работоспособности. Все остальные после 20-й минуты ползали, а эти играли. Состав стабилизировался, игра появилась, Маричаль стал ключевым связующим звеном. Объективно Гусев заслужил, чтобы ему доверили продолжать. Но там есть люди, которые посчитали иначе. Как пел Высоцкий, «жираф большой, ему видней».

— Кого назначать в ЦСКА?

— У нас, как смена тренера, так беда. Вот сейчас уходит Гвардиола, так сразу ясно, кто будет тренировать. То же самое в «Реале», «Челси», других европейских клубах. В России отставка любого тренера — это катастрофа, все в панике. Никто не знает, что будет дальше. Если в каждом клубе есть селекционный отдел, который занимается отслеживанием футболистов, то по тренерским кадрам никто не работает. Есть генеральный директор, которому что в голову ударило, так тому и быть. Хорошо, если он сам ведет какую-то картотеку и следит за динамикой работы тренеров. А обычно — бах, давай этого, давай того… Вот как попал Челестини, или Шпилевский в Нижний Новгород, откуда они берутся? Если о ЦСКА, то там сейчас ничего не стоит трогать. Нормально свой парень работает. Ясно, что очевидной кандидатуры извне нет. А если сомневаешься, ничего лишнего не делай — давно известная истина.

— Лучший тренер сезона и ваша символическая сборная?

— Тренер — Черчесов. Вратарь — Агкацев. Слева в обороне — Дуглас Сантос, справа — Мантуан. В центре — Дивеев и Андраде. В общем, вся зенитовская в новом варианте. В опорной зоне — Кисляк и Карпукас. Атакующие полузащитники — Сперцян, Батраков, Глушенков. Впереди — Кордоба.

— Оценка российскому сезону по 10-балльной шкале?

— 8 баллов.

— Что ждало бы сейчас лучшие российские клубы в европейских Кубках?

— Неудача, мягко говоря.

— Сборную России не затрагивали, тем более у нее три игры на носу. В плане официальных перспектив все без изменений?

— Сначала хочу сказать о сборной, которой нет. Есть вызываемый набор из 35 футболистов. Не было ни единого отрезка, где бы команда выходила одним и тем же стабильным стартовым составом. Карпин должен показать — вот основа, вот ближайший резерв, вот перспектива на будущее. Сейчас все в одинаковом положении. Для сборной в любой ситуации это категорически неприемлемо. Если завтра вдруг куда-то допустят, мы ни к чему не готовы. Да, пока этого не случится, но нельзя превращать национальную команду в шарашкину контору.

Отвечая на ваш вопрос, есть изменения по отношению к нам в плавании, гимнастике. Но это индивидуальные виды спорта, которые не так политизированы. Когда УЕФА решил допустить сборную России U-18 до официальных соревнований, никто не захотел с нами играть. В хоккей тоже не пускают, хотя там мы законодатели мод и добавляем огромный зрительский интерес, афишу, кассу. Но нет. Однако, все это не на веки вечные. Как только закончится СВО и будут подписаны четкие договора, максимум через год начнем играть.