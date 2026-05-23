Ответная встреча в Самаре вряд ли получится открытой с первых минут. «Акрон» полностью устраивает даже минимальное поражение, поэтому хозяева почти наверняка сделают ставку на плотную оборону и быстрые выпады через Дзюбу и Беншимола. «Ротору» придётся брать инициативу на себя и значительно повышать темп игры по сравнению с первой встречей. При этом именно необходимость раскрываться может стать главной проблемой гостей, поскольку свободные зоны — сильнейшее оружие нынешнего «Акрона». Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

15' Алиев плотно пробил из-за пределов штрафной, но Тереховский накрыл мяч.

14' Фернандес слева навесил в центр штрафной на Дзюбу, но защитники в этот раз выиграли верх у Артёма.

12' Снова Пестряков подал от правого края штрафной на дальнюю штангу, откуда головой пробил Беншимол, но совсем немного не попал в ближний от себя угол!

09' Пестряков от правого края штрафной прострелил в центр на Дзюбу, который попытался пробить, но его заблокировали.

08' Беншимол на левом фланге обыграл оппонента и ворвался в чужую штрафную, но его встречали втроём, мяч отобрали, ещё и мяч сохранили.

07' Кайнов подобрал мяч и решился на удар с дальней дистанции, но Тереховский в падении поймал мяч.

05' Пошла подача с правого фланга на дальний край штрафной хозяев, там завершал головой Шильников, но далеко от створа было.

03' На первых минутах «Акрон» больше владеет мячом, а волгоградцы, видимо, сыграют вторым номером, уповая на контратаки.

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

18:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

18:27 Команды появились на поле, матч скоро начнется!

18:20 Главный судья: Андрей Прокопов (Ярославль, Россия); Ассистент: Дмитрий Сафьян (Москва, Россия); Ассистент: Алексей Ермилов (Москва, Россия); Резервный: Михаил Плиско (Ленинградская область, Россия).

18:05 Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара, Россия), вместимостью 44 918 зрителей.

Стартовые составы команд

Акрон: Игнат Тереховский, Родригу Эшковал, Марат Бокоев, Йомар Роча, Роберто Фернандес, Стефан Лончар, Кристиян Бистрович, Дмитрий Пестряков, Алекса Джурасович, Беншимол, Артём Дзюба.

Ротор: Никита Чагров, Глеб Шильников, Николай Покидышев, Вячеслав Бардыбахин, Александр Клещенко, Артём Симонян, Максим Кайнов, Александр Трошечкин, Сергей Макаров, Саид Алиев, Абу-Саид Эльдарушев.

Акрон

Тольяттинцы подходят к ответному стыковому матчу с комфортным преимуществом после уверенной победы в Волгограде со счётом 2:0. Смена тренера неожиданно встряхнула команду: после серии из трёх поражений подряд «Акрон» провёл один из самых организованных матчей весны. Команда эффективно использовала свои моменты, а дубль Беншимола стал ключевым фактором первой встречи. Важно и то, что впервые за долгое время «Акрон» сыграл на ноль — молодой голкипер Тереховский уверенно воспользовался своим шансом. При этом домашний фактор по ходу сезона редко помогал тольяттинцам: в 15 матчах РПЛ они набрали всего десять очков и одержали лишь одну победу. Однако сейчас ситуация для хозяев максимально удобная — команда может позволить себе играть вторым номером и использовать свободные зоны за спинами соперника.

Ротор

Волгоградцы оказались в крайне тяжёлом положении после домашнего поражения, которое серьёзно осложнило борьбу за выход в РПЛ. Несмотря на неплохие показатели весной и второе место по набранным очкам в Первой лиге после зимней паузы, в первом стыковом матче «Ротор» выглядел слишком осторожно и практически ничего не создал у чужих ворот. Команда нанесла больше ударов, чем соперник, но по качеству моментов заметно уступила. Дополнительной проблемой остаётся слабая игра на выезде: по ходу сезона «Ротор» выиграл лишь четыре гостевых матча из 17. Теперь команде Дмитрия Парфёнова необходимо рисковать и раскрываться, хотя именно в позиционной атаке у волгоградцев регулярно возникают сложности. Без быстрого гола задача по спасению противостояния может стать практически невыполнимой.

Личные встречи

История противостояния полностью складывается в пользу тольяттинского клуба. «Акрон» выиграл все три официальных матча против «Ротора». Впервые команды встретились ещё в Первой лиге сезона-2021/22, и тогда «Акрон» победил как дома (1:0), так и в Волгограде (2:1). Несколько дней назад серия продолжилась уже в стыковых матчах РПЛ — тольяттинцы снова оказались сильнее, выиграв на выезде со счётом 2:0. Примечательно, что за три очные встречи «Ротор» сумел забить лишь один мяч, а в двух последних матчах вообще не отличался.

