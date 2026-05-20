«Ротор» подходит к первой игре в более стабильном состоянии и наверняка постарается активно начать встречу, используя поддержку трибун и проблемы «Акрона» в обороне. «Тольяттинцы, вероятнее всего, сделают ставку на осторожный футбол и быстрые контратаки. После смены тренера команда постарается сыграть максимально прагматично, чтобы сохранить шансы перед ответной встречей. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

19:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:27 Команды появились на поле! Матч скоро начнётся.

19:15 Главный судья: Игорь Капленков (Москва, Россия); Ассистент: Максим Гаврилин (Владимир, Россия); Ассистент: Денис Петров (Астрахань, Россия); Резервный: Данил Набока (Краснодар, Россия).

19:10 Матч пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» (Волгоград, Россия), вместимостью 45 568 зрителей.

Стартовые составы команд

Ротор: Никита Чагров, Александр Коротков, Александр Клещенко, Егор Данилкин, Глеб Шильников, Николай Покидышев, Александр Трошечкин, Сергей Макаров, Давид Давидян, Имран Азнауров, Абу-Саид Эльдарушев.

Акрон: Игнат Тереховский, Йомар Роча, Марат Бокоев, Родригу Эшковал, Алекса Джурасович, Константин Марадишвили, Роберто Фернандес, Кристиян Бистрович, Максим Болдырев, Беншимол, Артём Дзюба.

Ротор

После прихода Дмитрия Парфёнова волгоградцы резко прибавили и стали одной из лучших команд весеннего отрезка Первой лиги. За 13 матчей после рестарта сезона «Ротор» набрал 26 очков — второй показатель турнира. Именно этот рывок позволил команде подняться в зону стыков. Особенно мощно «сине-голубые» играют дома. При Парфёнове на «Волгоград Арене» — пять побед и две ничьи при разнице мячей 13:2. В Волгограде были обыграны «Факел» (1:0) и «Родина» (2:0), а в последнем туре «Ротор» разгромил «Чайку» — 5:0. Команда подходит к стыкам в хорошем физическом состоянии, так как тренерский штаб заранее использовал ротацию.

Акрон

Весенняя часть сезона для тольяттинцев превратилась в провал. После зимней паузы «Акрон» набрал всего шесть очков в 12 турах — худший результат в РПЛ на этом отрезке. Серия неудач привела не только к падению в стыки, но и к увольнению Заура Тедеева после поражения от «Крыльев Советов» (1:4). Главная проблема команды — оборона. Весной «Акрон» пропустил 27 мячей в 12 матчах, регулярно проваливаясь даже против соперников из нижней части таблицы. Дополнительной проблемой остаётся состояние Артёма Дзюбы. Форвард набрал 13 очков по системе «гол+пас» (8+5) и остаётся ключевой фигурой в атаке, он примет участие в первом матче, но в каком он находится состоянии — не совсем понятно.

Личные встречи

Команды встречались только в сезоне-2021/22 в Первой лиге. Оба матча тогда выиграл «Акрон» — 1:0 и 2:1. Общая разница мячей — 3:1 в пользу тольяттинцев.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.89.