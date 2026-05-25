27 мая в шестом, заключительном туре группового этапа Кубка Либертадорес сыграют «Фламенго» и «Куско». Начало встречи — в 03:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Фламенго — Куско с коэффициентом для ставки за 2.65.
«Фламенго»
Турнирное положение: «Фламенго» перед заключительном туром группового этапа Кубка Либертадорес уже обеспечил себе место в плей-офф.
Команда занимает первую позицию, которая выводит в 1/8 финала, с отрывом в пять баллов от второго в квартете «Индепендьенте» Медельин, поэтому уже не имеет турнирной мотивации.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 16-го тура чемпионата Бразилии клуб на своем поле потерпел поражение от «Палмейраса» (0:3).
Перед этим коллектив также оказался на высоте, когда в пятом туре группового раунда Кубка Либертадорес в домашних стенах обыграл «Эстудиантес» (1:0).
Не сыграют: травмирован — Де Арраскаэта, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фламенго» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Кубка Либертадорес с двумя голами.
«Куско»
Турнирное положение: «Куско» перед заключительном туром группового этапа Кубка Либертадорес уже давно потерял шансы пробиться в плей-офф.
Команда занимает четвертую позицию с отставанием в 12 очков от соперника, в шесть — от второго в квартете «Индепендьенте» Медельин и в пять — от вышестоящего «Эстудиантеса».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 16-го тура чемпионата Перу клуб на своем поле одержал победу над «Грау» (1:0).
Перед этим коллектив уже остался ни с чем, когда в пятом туре группового раунда Кубка Либертадорес снова-таки в домашних стенах проиграл «Индепендьенте» Медельин (2:3).
Не сыграют: травмирован — Кальехо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Куско» проиграл только дважды при трех ничьих и одной победе.
Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Лукас Колитто — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Кубка Либертадорес с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Фламенго» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Куско» забивали обе команды
- в шести из девяти последних матчей «Куско» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.11. Ничья — в 8.50, выигрыш «Куско» — в 22.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.65.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их предпоследнем домашнем поединке.
При этом в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.65.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь они превосходят гостей в классе, а в четырех из пяти их последних матчей было забито меньше 2,5 голов.
Ставка: «Фламенго» победит и тотал меньше 2,5 голов за 3.55