В этом экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Австрии, Швеции и Германии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 25 мая с коэффициентом для ставки за 4.53.

«Падерборн» — «Вольфсбург»

Футбол. Бундеслига. Стыковые матчи

Интрига в ответном стыковом матче между «Падерборном» и «Вольфсбургом» сохраняется после нулевой ничьей в первой встрече, но психологическое преимущество всё же остаётся на стороне клуба Бундеслиги. «Волки» выглядели заметно сильнее по игре дома, создали гораздо больше моментов, однако подвела реализация и уверенная игра голкипера гостей Денниса Займена.

«Падерборн» в первой встрече сделал ставку исключительно на оборону и практически не атаковал — всего два удара за матч говорят сами за себя. Для команды, которая по ходу сезона была одной из самых результативных во второй Бундеслиге, это выглядело слишком осторожно. Теперь дома придётся раскрываться, особенно с учётом того, что удерживать ещё одни 0:0 против более классного соперника будет крайне тяжело.

«Вольфсбург», несмотря на кризисный сезон, чувствует себя увереннее именно на выезде. По гостевым результатам команда выглядела значительно лучше, чем дома, а нынешняя ситуация вполне подходит под прагматичный стиль Дитера Хеккинга. Вряд ли гости снова будут столь расточительны впереди.

Ожидается осторожный матч с минимальным количеством ошибок, где многое решит первый гол. Если «Вольфсбург» сумеет открыть счёт, «Падерборну» придётся рисковать ещё сильнее, а это только увеличит шансы клуба Бундеслиги на сохранение прописки в элите.

Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.16.

«Рапид» Вена — «Рид»

Футбол. Чемпионат Австрии

«Рапид» оказался в непростой ситуации после поражения в первом поединке, однако минимальный счёт 1:2 оставляет венскому клубу хорошие шансы на домашний камбэк. Для зелёно-белых этот матч фактически становится главным в сезоне — только победа позволит сохранить надежду на участие в еврокубках.

В первой встрече команда из Вены выглядела неубедительно в обороне и позволила «Риду» максимально эффективно использовать свои моменты. При этом нельзя сказать, что разница в классе между соперниками исчезла — «Рапид» всё равно обладает более качественным составом и гораздо большим опытом подобных матчей.

«Рид» уже превзошёл ожидания, добравшись до финала стыков. Выезд в Вену станет испытанием. Скорее всего, гости сделают ставку на плотную оборону и быстрые контратаки, стараясь удержать добытое преимущество.

При этом стиль «Рида» оставляет свободные зоны при затяжном давлении соперника, а «Рапид» дома обычно создаёт достаточно моментов. Если хозяева быстро откроют счёт, сценарий встречи может полностью перейти под их контроль.

Ставка: Победит «Рапид» с форой (0) за 1.49.

«Эльфсборг» — «Хеккен»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Эльфсборг» заметно сбавил обороты. Команда Бьорна Хамберга выиграла лишь один матч за последние пять туров, а две подряд ничьи против аутсайдеров и проблемного «Мьельбю» серьёзно ударили по амбициям клуба в борьбе за лидерство. Особенно тревожит спад в атаке — моментов создаётся достаточно, но реализация остаётся слабой.

Дополнительное давление создаёт и статистика домашних матчей против «Хеккена». На своей синтетике «Эльфсборг» крайне редко обыгрывает этого соперника, а последние встречи лишь подтверждают неудобный характер противостояния.

«Хеккен», напротив, выглядит очень уверенно. Команда до сих пор не проиграла ни одного матча в чемпионате и постепенно приближается к лидерам. Особенно впечатляют последние результаты — победы над «Мальмё» и «Мьельбю». Причём в обоих матчах «Хеккен» выглядел организованно и по качеству футбола заслуживал успех.

Большим плюсом для гостей станет возвращение после дисквалификации Миккеля Рюгора Йенсена, который остаётся ключевым игроком в центре поля. Кроме того, у «Хеккена» было больше времени на подготовку, тогда как «Эльфсборг» проводил матч среди недели.

Хозяева наверняка постараются сыграть агрессивнее дома, но нынешняя форма и психологическое состояние всё же говорят в пользу гостей. «Хеккен» выглядит более сбалансированной и стабильной командой.

Ставка: «Хеккен» не проиграет за 1.41.

