25 мая в ответном матче плей-офф за место в первой Бундеслиге сыграют «Падерборн» и «Вольфсбург». Начало встречи — в 21:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Падерборн — Вольфсбург с коэффициентом для ставки за 1.91.
«Падерборн»
Турнирное положение: «Падерборн» по итогам прошедшего розыгрыша второй Бундеслиги занял третье место, поэтому получил шанс сыграть в плей-офф за повышение в классе.
Команда набрала за 34 тура 62 очка и была близка к тому, чтобы выйти напрямую, однако уступила «Эльферсбергу» по дополнительным показателям.
Последние матчи: в своих последних матчах второй Бундеслиги команда обыграла «Дармштадт» со счетом 2:0, поделила очки в поединке «Карлсруэ» (2:2) и была разгромлена «Эльферсбергом» со счетом 1:5.
В первом матче за право выступать в Бундеслиге «Падерборн» сыграл вничью против «Вольфсбург» со счетом 0:0.
Не сыграют: травмирован — Обермайр, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: В первом матче «Падерборн», мягко скажем, смог выстоять против «Вольфсбурга», пробив всего 2 раза по воротам соперника. По модели XG коллектив набрал 0,13 баллов. «Падерборн» также уступил во владении мячом (38%).
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам прошедшего розыгрыша первой Бундеслиги занял 16-е место, поэтому теперь должен сыграть в плей-офф за выживание.
Команда на три очка опередила зону понижения в классе (17-18-я позиции), а также на три балла отстала от безопасной 15-й строчки в таблице.
Последние матчи: в последнем матче «Вольфсбург» имел все шансы обыграть «Падерборн», однако завершил поединок со счетом 0:0.
В последних встречах Бундеслиги команда обыграла «Санкт-Паули» в гостях со счетом 3:1, минимально уступила «Баварии» (0:1) и поделила очки с «Фрайбургом» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Арнольд, Клейтон, Дардай, Фишер, Рожериу, Виммер, Селт и Винд, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: «Вольфсбург» не смог при домашних трибунах реализовать огромное преимущество в первом поединке: 17 ударов против 2, 1,53 балла по модели XG против 0,13, 62 процента владения мячом против 38%. При этом у клуба всего одна победа в последних пяти матчах. Смогут ли «волки» сохранить уверенность в гостевой встрече?
Статистика для ставок
- «Вольфсбург» пропустил три мяча в последних пяти матчах
- «Падерборн» пропустил десять мячей в последних пяти встречах
- «Падерборн» проиграл всего одну из последних восьми встреч в домашних стенах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.11. Ничья — в 3.60, выигрыш «Падерборна» — в 3.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.91.
Прогноз: Не видим в матче много забитых мячей. Сыграем на тотале меньше 2,5 мячей. Это основная ставка.
Ставка: Тотал меньше 2,5 мячей в матче за 1.91.
Прогноз: Считаем, что «Вольфсбург» сможет дожать своего соперника и не пустить его в высший дивизион.
Ставка: Победа «Вольфсбурга» в матче за 2.11.