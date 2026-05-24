25 мая в ответном матче плей-офф за место в первой Бундеслиге сыграют «Падерборн» и «Вольфсбург». Начало встречи — в 21:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Падерборн — Вольфсбург с коэффициентом для ставки за 1.91.

«Падерборн»

Турнирное положение: «Падерборн» по итогам прошедшего розыгрыша второй Бундеслиги занял третье место, поэтому получил шанс сыграть в плей-офф за повышение в классе.

Команда набрала за 34 тура 62 очка и была близка к тому, чтобы выйти напрямую, однако уступила «Эльферсбергу» по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своих последних матчах второй Бундеслиги команда обыграла «Дармштадт» со счетом 2:0, поделила очки в поединке «Карлсруэ» (2:2) и была разгромлена «Эльферсбергом» со счетом 1:5.

В первом матче за право выступать в Бундеслиге «Падерборн» сыграл вничью против «Вольфсбург» со счетом 0:0.

Не сыграют: травмирован — Обермайр, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В первом матче «Падерборн», мягко скажем, смог выстоять против «Вольфсбурга», пробив всего 2 раза по воротам соперника. По модели XG коллектив набрал 0,13 баллов. «Падерборн» также уступил во владении мячом (38%).

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам прошедшего розыгрыша первой Бундеслиги занял 16-е место, поэтому теперь должен сыграть в плей-офф за выживание.

Команда на три очка опередила зону понижения в классе (17-18-я позиции), а также на три балла отстала от безопасной 15-й строчки в таблице.

Последние матчи: в последнем матче «Вольфсбург» имел все шансы обыграть «Падерборн», однако завершил поединок со счетом 0:0.

В последних встречах Бундеслиги команда обыграла «Санкт-Паули» в гостях со счетом 3:1, минимально уступила «Баварии» (0:1) и поделила очки с «Фрайбургом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Арнольд, Клейтон, Дардай, Фишер, Рожериу, Виммер, Селт и Винд, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Вольфсбург» не смог при домашних трибунах реализовать огромное преимущество в первом поединке: 17 ударов против 2, 1,53 балла по модели XG против 0,13, 62 процента владения мячом против 38%. При этом у клуба всего одна победа в последних пяти матчах. Смогут ли «волки» сохранить уверенность в гостевой встрече?

Статистика для ставок

«Вольфсбург» пропустил три мяча в последних пяти матчах

«Падерборн» пропустил десять мячей в последних пяти встречах

«Падерборн» проиграл всего одну из последних восьми встреч в домашних стенах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.11. Ничья — в 3.60, выигрыш «Падерборна» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.91.

Прогноз: Не видим в матче много забитых мячей. Сыграем на тотале меньше 2,5 мячей. Это основная ставка.

Ставка: Тотал меньше 2,5 мячей в матче за 1.91.

Прогноз: Считаем, что «Вольфсбург» сможет дожать своего соперника и не пустить его в высший дивизион.

Ставка: Победа «Вольфсбурга» в матче за 2.11.