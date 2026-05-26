28 мая в 6-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Васко да Гама» и «Барракас Сентраль». Начало игры — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Васко да Гама — Барракас Сентраль с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Крестоносцы» борются за лидерство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Васко да Гама» на 3 очка отстаёт от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Крестоносцы» уступили «Ред Булл Брагантино» (0:3).

До того команда была бита «Олимпией» Асунсьон (1:3). Да и поединок с «Интернасьоналем» завершился коллизией (1:4).

В пяти своих последних матчах «Васко да Гама» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Состояние команды: «Крестоносцы» нынче приуныли в плане результатов. Команда уступила три раза подряд.

Причем «Васко да Гама» не может победить уже 4 матча кряду. Да и оборонительные редуты слишком часто совершают результативные сбои.

«Барракас Сентраль»

Турнирное положение: «Дальнобойщики» потеряли шансы на выход в плей-офф. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Барракас Сентраль» набрал всего 3 очка в 5 поединках. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дальнобойщики» уступили «Аудакс Итальяно» (0:2).

До того команда была бита «Олимпией» Асунсьон (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Банфилда» (1:2).

При этом «Барракас Сентраль» в 5 своих последних поединках добыл 2 паритета. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Дальнобойщики» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает 7 матчей кряду.

При этом «Барракас Сентраль» имеет относительно надежные тылы. Команда пропускает в среднем один мяч за матч.

Команда уступила в трёх своих последних поединках. Причём во всех них она неизменно пропускала по 2 мяча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Васко да Гама» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: «Крестоносцы» выглядят монолитнее соперника, тогда как «дальнобойщики» явно постараются хлопнуть дверью напоследок.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.

