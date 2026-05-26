27 мая в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Барс» Каракол. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Барс Каракол с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Нефтчи» Кочкор-Ата
Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата осел в середняках лиги. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата на 7 очков отстаёт от топ-5. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтчи» Кочкор-Ата был разгромлен «Мурас Юнайтед» (2:6).
До того команда расправилась с «Бишкек Сити» (2:1). Да и поединок с «Азияголом» завершился успехом (1:0).
В пяти своих последних матчах «Нефтчи» Кочкор-Ата победил 2 раза. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата нынче нестабилен в плане результатов. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.
Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата традиционно сложно противостоит «Барсу». В двух очных поединках соперники по разу одолели друг друга.
«Барс» Каракол
Турнирное положение: «Барс» Каракол пока не блещет результатами. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Барс» Каракол на 3 очка отстаёт от медальной зоны. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Барс» Каракол переиграл «Абдыш-Ата» (3:0).
До того команда была бита «Алаем» (1:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Озгон» (2:1).
При этом «Барс» Каракол в 5 своих последних поединках разжился 3 победами. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Барс» Каракол нынче выглядит весьма выгодно. Команда победила 3 раза в 4 последних матчах.
При этом «Барс» Каракол имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем один мяч за матч.
Команда весьма продуктивно выступает на полях соперников. В семи выездных поединках текущего чемпионата «Барс» Каракол добыл 16 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барс» Каракол в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.08.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.02.
Прогноз: «Барс» бьётся за самые высокие места, к тому же весьма успешно выступает на полях соперников.
Ставка: Победа «Барса» Каракол за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.70
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Нефтчи» Кочкор-Ата в родных стенах забивает в среднем реже одного мяча за матч
- «Барс» Каракол на выезде в среднем забивает 2 гола за матч
- «Нефтчи» Кочкор-Ата крайне нестабилен в плане игры и результатов
- «Барс» Каракол уступил всего один раз в 8 матчах чемпионата
- «Барс» победил в 3 своих последних поединках из четырёх