27 мая в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Барс» Каракол. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Барс Каракол с коэффициентом для ставки за 2.07.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в Google NewsПодписаться+

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата осел в середняках лиги.  Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата на 7 очков отстаёт от топ-5.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Нефтчи» Кочкор-Ата был разгромлен «Мурас Юнайтед» (2:6).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда расправилась с «Бишкек Сити» (2:1).  Да и поединок с «Азияголом» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Нефтчи» Кочкор-Ата победил 2 раза.  В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата нынче нестабилен в плане результатов.  Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата традиционно сложно противостоит «Барсу».  В двух очных поединках соперники по разу одолели друг друга.

«Барс» Каракол

Турнирное положение: «Барс» Каракол пока не блещет результатами.  Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Барс» Каракол на 3 очка отстаёт от медальной зоны.  При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Барс» Каракол переиграл «Абдыш-Ата» (3:0).

До того команда была бита «Алаем» (1:2).  А вот чуть ранее она сумела переиграть «Озгон» (2:1).

При этом «Барс» Каракол в 5 своих последних поединках разжился 3 победами.  Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Барс» Каракол нынче выглядит весьма выгодно.  Команда победила 3 раза в 4 последних матчах.

При этом «Барс» Каракол имеет не столь надежные тылы.  Пропускает команда в среднем один мяч за матч.

Команда весьма продуктивно выступает на полях соперников.  В семи выездных поединках текущего чемпионата «Барс» Каракол добыл 16 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барс» Каракол в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07.  Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.08.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.02.

Прогноз: «Барс» бьётся за самые высокие места, к тому же весьма успешно выступает на полях соперников.

2.07Победа «Барса» КараколСтавка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.07 на матч «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Барс» Каракол  принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Победа «Барса» Каракол за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

2.70Тотал больше 3.5Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.70 на матч «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Барс» Каракол  принесёт прибыль 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.70

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Нефтчи» Кочкор-Ата в родных стенах забивает в среднем реже одного мяча за матч
  • «Барс» Каракол на выезде в среднем забивает 2 гола за матч
  • «Нефтчи» Кочкор-Ата крайне нестабилен в плане игры и результатов
  • «Барс» Каракол уступил всего один раз в 8 матчах чемпионата
  • «Барс» победил в 3 своих последних поединках из четырёх