Канадцы идут за седьмой победой на ЧМ-2026

Во вторник, 26 мая, в рамках заключительного тура группового этапа Чемпионата мира 2026 сыграют сборные Чехии и Канады. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20' Звучит сирена на первый перерыв! Чехия ведет в счет 1:0! Отдыхаем...

20' По две минуты за грубость выписаны Заку Уайтклауду (Канада) и Иржи Черноху (Чехия).

20' Коннор Браун (Канада) получил 2 минуты штрафа за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

19' Макклин Селебрини (Канада) перехватил шайбу на синей линии соперника, но вместо броска отдал передачу, а партнер не попал в ворота.

18' Джон Таварес (Канада) уронил на лед Доминика Кубалика (Чехия), но арбитры не увидели в этом эпизоде нарушения.

17' Портер Мартон (Канада) бросил со смещением в центр от синей линии, но шайба просвистела рядом со штангой.

16' Паркер Уозерспун (Канада) перехватил шайбу в своей зоне и дождался пока выйдет партнер из бокса оштрафованных.

15' Каут Мартин (Чехия) бросил в упор после выигранного вбрасывания, но Джет Гривз (Канада) увееренно зафиксировал шайбу в ловушке!

14' А вот и первое удаление в матче: Макклин Селебрини (Канада) наказан малым скамеечным штрафом за задержку.

13' Марк Шайфли (Канада) нарвался на силовой прием от Даниэля Воженилека (Чехия) на синей линии — судьи посчитали что все было в рамках правил.

12' Активная игра Доминика Павлата (Чехия) на пятаке пасла чехов от гола, ведь на дальней штанге был готов замыкать передачу Джон Таварес (Канада).

11' Дилан Холлоуэй (Канада) классно убрал на замахе соперника, но бросок у него не получился, защитник все же ударил по клюшке.

10' Доминик Павлат (Чехия) сделал невероятный сейв после броска Макклина Селебрини (Канада) с пятака.

09' Филип Гронек (Чехия) бросил с дальней дистанции, но попал в ногу Роберту Томасу (Канада).

08' Джон Таварес (Канада) попытался накрутить двоих соперников, но при развороте шайба сошла у него с крюка.

07' Г-ОООООООО-Л! Чехия — 1:0! Марек Альшер! Лукаш Седлак отдал великолепную передачу из-за ворот на синюю линию, а Марек Альшер точно бросил с кистей в верхний угол!

06' Джон Таварес (Канада) мощно зарядил от борта, но шайба просвистела выше ворот.

05' Джет Гривз (Канада) далеко вышел из ворот и прервал прострел от Давида Томашека (Чехия).

04' Доминик Кубалик (Чехия) отдал классную передачу на дальнюю штангу, но в последний момент клюшку успел подставить Эван Бушар (Канада).

03' Ярослав Хмеларж (Чехия) ворвался в зону соперника через центр и мощно бросил в угол, но в воротах был надежен Джет Гривз (Канада).

02' Доминик Павлат (Чехия) поймал шайбу в ловушку после броска с ближней дистанции от Райана О'Райлли (Канада).

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч Чехия — Канада начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:18 Главные действующие лица появляются на льду «БСФ Арены». Игра вот-вот начнется!

21:10 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

21:05 Главными арбитрами встречи назначены Тобиас Бьёрк и Кристоффер Хольм (оба из Швеции).

21:00 Сегодняшний матч пройдет в Фрибурге на «БСФ Арене».

20:50 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча групповой стадии Чемпионата мира 2026 Чехия — Канада. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

Чехия: Павлат Доминик, Гронек Филип, Кемпни Михал, Воженилек Даниэль, Седлак Лукаш, Червенка Роман, Цибулка Томаш, Гайек Либор, Флек Якуб, Томашек Давид, Блюмель Матей Нападающий, Альшер Марек, Тихачек Иржи, Каут Мартин, Меловский Матяш, Кубалик Доминик, Шчотка Ян, Галвас Томаш, Хмеларж Ярослав, Чернох Иржи, Беранек Ондржей.

Канада: Гривз Джет Вратарь, Бушар Эван, Уозерспун Паркер, Козенс Дилан, Селебрини Макклин, Кросби Сидни, Демело Дилан, Райлли Морган, Виларди Габриэль, Томас Роберт, Шайфли Марк, Уайтклауд Зак, Нурс Дарнелл, Холлоуэй Дилан, О'Райлли Райан, Таварес Джон, Матейчук Дэнтон, Браун Коннор, Минтен Фрейзер, Мартон Порте.

Чехия

Сборная Чехии мощно выглядит на этом Чемпионате мира и является одним из претендентов на медали. Перед последним туром эта команда уже обеспечила выход в плей-офф, причем минимум с третьего места в своей группе. Однако, есть возможность подняться на вторую строчку в случае победы над канадцами, тогда в соперники может достаться более слабый коллектив.

Чехи одержали четыре победы на этом турнире, каждая из которых была добыта в основное время. Кроме этого, они потерпели неожиданное поражение в овертайме от Словении (2:3). В последнем матче на ЧМ-2026 сборная Чехии проиграли норвежцем (1:4), что стало настоящей сенсацией турнира.

Канада

Канада уверенно идет по групповой стадии ЧМ-2026 и лидирует в своей группе с 17 набранными очками. Разница заброшенных и пропущенных шайб у «кленовых листьев» впечатляет (+19) — 30:11. Канадцы досрочно оформили выход в плей-офф Чемпионата мира, причем сделали это очень уверенно с первой позиции, независимо от результата предстоящей встречи.

Каждый из шести своих матчей на этом турнире Канада предсказуемо выиграла, подтвердив статус главного фаворита ЧМ-2026. Лишь в одной встрече северо-американцы не уложились в основное время, обыграв норвежцев в овертайме (6:5). В предыдущем матче группового этапа канадцы были сильнее сборной Словакии (5:1).

Личные встречи

Между собой эти соперники играют довольно часто, но стоит вспомнить их недавние противостоянии на Олимпийских играх 2026. Там они пересеклись дважды: на групповой стадии канадцы разгромили Чехию (5:0), а затем в четвертьфинале обыграли в овертайме (4:3).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.88