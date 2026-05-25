В матче группового этапа чемпионата мира Швейцария встретится с Финляндией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 26 мая. Начало матча — в 21:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Швейцария — Финляндия с коэффициентом для ставки за 2.01.

Швейцария

Турнирное положение: После шести туров Швейцария находится на 1-й позиции в группе А с 18 баллами на счету, по дополнительной разнице опережая 2-ю Финляндию.

Последние матчи: На старте домашнего чемпионата Швейцария учинила расправу над сборной США (3:1), а вскоре добилась победы над Латвией (4:2).

Череду разгромов команда Яна Кадьо установила над Германией (6:1), Австрией (9:0), Великобританией (4:1) и Венгрией (9:0).

Не сыграют: У Швейцарии потери отсутствуют.

Состояние команды: На турнире при своих трибунах Швейцария основательно готовится к третьему подряд финалу, по итогам которого едва ли станет довольствоваться серебром, как годами ранее.

К текущему моменту швейцарцы не проиграли ни в одном матче и только раз пропустили больше одного гола. Трижды на этом отрезке команда Яна Кадьо вколачивала 6 шайб или более.

Финляндия

Турнирное положение: В шести играх общего этапа Финляндия заработала 18 очков, с которыми закрепилась на 2-й позиции в группе А, на 9+ баллов опережая нижних преследователей.

Последние матчи: Многообещающий турнир Финляндия начала с относительно скромных побед над Германией (3:1) и Венгрией (4:1).

С третьего тура команда Антти Пеннанена выдала череду разгромов. Ранее крупно были обыграны США (6:2), Латвия (7:1) и Великобритания (4:0). В последнем матче финны разобрались с Австрией (5:2).

Не сыграют: Теуво Терявяйнен.

Состояние команды: Как и сборная Швейцарии, Финляндия производит хорошее впечатление по ходу группового этапа, демонстрируя надежную оборону наряду с качественным нападением.

Если вынести за рамки дебютный матч против Германии, то в каждом следующем туре финны неизменно забивали 4 шайбы или более. Только в двух встречах команда Пеннанена пропустила больше гола.

Статистика для ставок

В 3 матчах из 4 последних Швейцария победила с разницей в 5 голов или более

Финляндия обыграла Швейцарию в 3 личных встречах из 4 последних

В 3 личных встречах из 4 последних была установлена ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 4.27, а победа Финляндии — в 2.63.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.04, на тотал меньше 5.5 — за 1.83.

Прогноз: В центральном матче заключительного игрового дня общего встретятся безусловные топы, которые ведут борьбу за первую строчку. Швейцария при домашних трибунах способна справиться с ближним конкурентом и закрепиться на вершине.

Ставка: Швейцария не проиграет + ТМ 6.5 за 2.01.

Прогноз: Обе команды способны надежно обороняться и подстраиваться под больших соперников тактически. В личной встрече компактности защиты будет уделено особое внимание.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.83.