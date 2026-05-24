В третьем матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Белл-центре» 26 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Монреаль — Каролина с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Монреаль»
Путь к плей-офф: Турнирный актив «Монреаля» по итогам регулярного сезона состоит из 106 очков, с которыми представители Квебека прописались на 4-м месте Востока.
Последние матчи: Неделю назад «Монреаль» в домашних стенах устроился на 3:8 от «Баффало» в шестой игре четвертьфинальной серии.
В седьмом же матче «Канадиенс» выиграли в овертайме (3:2, от). Полуфинальный раунд команда Мартена Сан-Луи начала с разгромной победы над «Каролиной» (6:2), которой вскоре уступила (2:3, от).
Не сыграют: Патрик Лайне.
Состояние команды: В отличие от мощной по исполнению первой игры в Роли, вторую встречу «Монреаль» провел не лучшим образом. Канадцы нанесли только 12 бросков в створ и не смогли безошибочно отзащищаться.
Для команды Мартена Сан-Луи полуфинальное поражение стало третьим на отрезке в шесть последних матчей. Ранее в домашних стенах «Канадиенс» уступили четырежды в шести кубковых встречах.
«Каролина»
Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного сезона «Каролина» заработала 114 очков, с которыми закрепилась на 1-й позиции в Восточной конференции.
Последние матчи: Перед полуфинальной серией «Каролина» четырежды кряду прибила «Филадельфию», поставив точку в овертайме на площадке «Флайерз» (3:2, от).
Первое кубковое поражение команда Рода Бриндамора потерпела 22 апреля от «Монреаля» (2:6). Во второй домашней игре «Харрикейнз» установили победный результат (3:2, от).
Не сыграют: Потерь нет.
Состояние команды: Пока этот полуфинал проходит под знаком равенства. Не без проблем с эффективностью в атаке, «Каролина» вырвала победу во второй встрече и выровняла серию — 1-1.
Только в одном матче по ходу этого плей-офф команда Рода Бриндамора пропустила больше 2 голов. В Канаду «Харрикейнз» едут на фоне пяти матчей без поражений кряду.
Статистика для ставок
- «Монреаль» потерпел 5 поражений в 7 последних матчах на домашнем льду
- «Каролина» не проигрывает в гостях на протяжении 5 матчей кряду
- «Монреаль» победил в 3 подрядах личных встречах на своей территории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.76, ничья — в 4.40, победа «Каролины» — в 2.26.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 2.07.
Прогноз: Во втором матче «Каролина» доказала, что с этим «Монреалем» она способна справиться. Не менее эффективную игру «Харрикейнз» продемонстрируют в Квебеке, где хозяева, несмотря на мощную поддержку, нередко испытывают проблемы.
Ставка: «Каролина» победит в матче за 1.80.
Прогноз: Предыдущая игра прошла без высокого темпа и закончилась результативным «низом». Наверняка по такому же сценарию пройдет третий матч, в котором цена ошибки станет еще выше.
Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.07.