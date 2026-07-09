Испания и Бельгия проведут один из скучнейших матчей на ЧМ-2026?

прогноз на тотал в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 1.98

10 июля в рамках 1/4 финала ЧМ-2026 сыграют Испания и Бельгия. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

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Испания: в статусе фаворитов

Перед матчем: Испания заняла первое место в группе H, набрав семь очков за три встречи при разнице мячей 6:0.

В плей-офф «красная фурия» поочередно выбили сборные Австрии и Португалии.

Последние матчи: В игре 1/8 финала турнира Испания минимально обыграла Португалию благодаря голу Микеля Мерино на последних минутах.

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В матче 1/16 финала ЧМ-2026 подопечные Луиса де ла Фуэнте разгромили австрийцев со счетом 3:0.

На групповом этапе ЧМ-2026 «красная фурия» после неожиданной нулевой ничьи с Кабо-Верде обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Уругвай (1:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Испанцы потихоньку входят в турнир и уже более-менее напоминают о себе как о главных фаворитах турнира.

Команда прошла небезынтересную Австрию и принципиальных соперников из Португалии. Матч с Бельгией станет интересным вызовом для чемпионских амбиций «красной фурии».

Бельгия: зубы и характер

Перед матчем: Бельгия заняла первое место в группе G, набрав пять очков за три матча при разнице мячей 6:2.

В первом раунде плей-офф «красные дьяволы» поочередно выбили команды Сенегала и США.

Последние матчи: В игре 1/8 финала турнира Бельгия не оставила шансов одной из хозяек турнира в лице США — 4:1.

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 подопечные Руди Гарсии в драматичной встрече обыграли Сенегал — 3:2 после дополнительного времени.

На групповом этапе ЧМ-2026 «красные дьяволы» после ничьих с командами Египта (1:1) и Ирана (0:0) разгромила Новую Зеландию со счетом 5:1, что позволило занять первое место в квартете.

Состояние команды: Бельгийцы далеки от своего прайма, но команда Руди Гарсии показывает зубы и характер в необходимый момент, что очень сильно бросается в глаза.

После неубедительного старта команда будто встрепенулась, одержав три победы подряд и вышла в четвертьфинал турнира тогда, когда от нее этого не ждали.

На что ставят в матче Испания — Бельгия Букмекерские коэффициенты на матч Испания — Бельгия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В пятнадцати последних матчах Испания не проигрывала

Бельгия выиграла три матча подряд

Бельгия не обыгрывала Испанию с 1986-го года — тогда «красные дьяволы» обыграли своих визави по итогам серии пенальти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Испании явным фаворитом с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.10, а победа сборной Бельгии— в 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.80 и 1.98.

Прогноз: Последние матчи с участием Бельгии получаются веселыми и зрелищными, но вряд ли в четвертьфинальном поединке обе команды будут играть без оглядки на свои ворота.

1.98 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Испания — Бельгия позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.98.

Прогноз: Также можно поставить на то, что оба тайма не будут блистать результативностью.

2.55 Оба тайма меньше 1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч Испания — Бельгия принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Оба тайма меньше 1,5 за 2.55