В матче группы А чемпионата мира сборная США сыграет против сборной Венгрии. Игра пройдет в швейцарском Цюрихе на «Свисс Лайф Арене» 25 мая, начало — в 17:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч США — Венгрия с коэффициентом для ставки за 1.95.
США
Турнирная таблица: В группе А чемпионата мира сборная США занимает 6-е место, набрав 5 очков в 5 сыгранных матчах.
Последние матчи: Американские хоккеисты потерпели неудачу в игре против сборной Латвии (2:4).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах ЧМ-2026 США одержали всего две победы, переиграв Германию (4:3 Б) и Великобританию (5:1). В играх с Финляндией (2:6) и Швейцарией (1:3) американцы потерпели поражение.
Венгрия
Турнирная таблица: Сборная Венгрии опустилась на 7-е место в группе А, у команды после 5 туров набрано 3 пункта.
Последние матчи: Венгерская команда фактически лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, проиграв Швейцарии (0:9).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: В остальных матчах ЧМ-2026 сборная Венгрии обыграла Великобританию (5:0) и проиграла Германии (2:6), Австрии (2:4) и Финляндии (1:4).
Статистика для ставок
- Сборная США занимает 6-е место в группе А ЧМ-2026
- Сборная Венгрии занимает 7-е место в группе А ЧМ-2026
- На ЧМ-2025 США разгромила Венгрию (6:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается букмекерами в 1.04, ничья — в 18.00, а победа Венгрии — в 49.00.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 5.5 — за 2.30.
Прогноз: У сборной США есть возможность подправить турнирное положение. Впереди игра против венгров, против которых американцы год назад уже побеждали с крупным счётом.
Ставка: Фора США (-4.5) с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча. США в среднем за матч забивает три гола, а Венгрия — два.
Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.30.