В матче группы В чемпионата мира сборная Швеции сыграет против сборной Словакии. Игра пройдет в швейцарском Фрибурге на «БСФ Арене» 26 мая, начало — в 17:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Швеция — Словакия с коэффициентом для ставки за 2.05.

Швеция

Турнирная таблица: За тур до окончания группового этапа сборная Швеции занимает пятое место в группе В, набрав 9 очков. Однако у скандинавов есть все шансы запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Для этого нужно обыграть словаков в основное время.

Последние матчи: В рамках шестого тура группового этапа чемпионата мира шведы потерпели поражение в матче против Норвегии (2:3).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: На чемпионате мира в Швейцарии хоккеисты из Скандинавии одержали победы над сборными Италии (3:0), Словении (6:0) и Дании (6:2). В матчах против Чехии (3:4) и Канады (3:5) сборная Швеция потерпела поражения.

Словакия

Турнирная таблица: Сборная Словакия расположилась на третьем месте группы В, набрав 11 очков. Хоккеистам Владимира Орсага достаточно набрать одного пункта, чтобы пробиться в четвертьфинал чемпионата мира. В прямой битве за путевку в плей-офф словакам достаточно не проиграть шведам в основное время.

Последние матчи: Словаки потерпели второе поражение подряд на чемпионате, что поставило под угрозу выход сборной в плей-офф. В шестом туре сборная Словакии уступила Канаде (1:5).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: На групповом этапе чемпионата мира Словакия выиграла у Норвегии (2:1), Италии (4:1), Словении (5:4 Б), Дании (5:1) и проиграла Чехии (2:3).

Статистика для ставок

Сборная Швеции занимает 5-е место в группе В, набрав 9 очков

Сборная Словакии занимает 3-е место в группе В, набрав 11 очков

На Олимпиаде-2026 Швеция переиграла Словакию (5:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.35, ничья — в 6.30, а победа Словакии — в 6.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: Это будет прямой поединок в битве за путёвку в четвертьфинал чемпионата мира. Сборной Швеции нужна победа исключительно в основное время, любой другой результат устроит Словакию. Но шведы без боя не сдадутся, на Олимпиаде скандинавы смогли обыграть соперника со счетом 5:3. Мы рискнем и остановим свой выбор на победе сборной Швеции.

Ставка: Фора Швеции (-2.5) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: На Олимпиаде соперники набросали друг другу 8 шайб, ожидаем яркой и результативной игры и в заключительном туре группового этапа чемпионата мира.

Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.45.