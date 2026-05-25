Встреча двух аутсайдеров не сумеет раскрыться

прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 1.82

В матче группового этапа чемпионата мира Словения встретится с Италией. Игра пройдет на «Би-Си-Эф-Арене» 25 мая. Начало матча — в 21:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Словения — Италия с коэффициентом для ставки за 1.82.

Словения

Турнирное положение: В активе словенцев — 3 очка после шести туров. В таблице группы В команда находится на 7-й строчке, на 2 зачетных балла опережая 8-ю Италию.

Последние матчи: Первую игру на этом турнире Словения провела против Чехии. В матче в роли безусловного андердога команда Эдо Терглава установила сенсационную победу (2:3, от).

Во всех остальных матчах Словения проиграла. Поочередно были розданы очки сборным Норвегии (0:4), Словакии (4:5, бул.), Швеции (0:6), Канаде (1:3) и Дании (0:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У Словении потерь нет.

Состояние команды: В первых трех матчах Словения набрала 3 очка, благодаря чему ушла в отрыв от Италии в борьбе за выживание, хотя по-прежнему не гарантировала сохранение прописки.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

После победы в первом туре словенцы потерпели пять поражений кряду. Четырежды на этом отрезке команда Терглава пропускала 4 шайбы или более и в трех встречах не смогла забить хотя бы гол.

Италия

Турнирное положение: В шести играх общего этапа итальянцам удалось заработать 1 очко. В таблице группы В лазурные находятся на 8-й позиции, на 2 зачетных балла отставая от Словении.

Последние матчи: В первом матче на этом турнире Италия сгорела Канаде (0:6). С менее крупной разницей лазурные вскоре проиграли Словакии (1:4).

Отрицательная серия команды Юкки Ялонена была дополнена матчами против Норвегии (0:4), Чехии (1:3) и Швеции (0:3). В последней встрече итальянцы по буллитам проиграли Дании (2:3, бул.).

Не сыграют: У Италии потерь нет.

Состояние команды: Сборная Италии остается главным претендентом на борьбу за выживание. Несмотря на опытного тренера, команда не готова к конкурентной среде в элите.

До игры против Дании команда Юкки Ялонена пропускала 3 шайбы или более в основное время. На этом же отрезке — в пяти матчах — итальянцы забросили только 2 шайбы в сумме.

Статистика для ставок

В 5 последних личных встречах было забито 5 или менее голов

Словения победила в 4 личных встречах из 6 последних

В 4 личных встречах из 5 последних команды не забивали больше 3 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Словении оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.17, а победа Италии — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.61.

Прогноз: К личной встрече словенцы и итальянцы подходят с беднейшими по своей эффективности линиями атаки. Весьма скромное исполнение и низкая тактическая вариативность станут причинами, по которым игра пройдет без большого количества заброшенных шайб.

1.82 Тотал меньше 5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Словения — Италия позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.82.

Прогноз: Для Италии этот матч является последней возможностью добиться хотя бы какого-то локального успеха, который вместе с тем может многое решить в борьбе за выживание.

2.08 Италия победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Словения — Италия позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Италия победит в матче за 2.08.