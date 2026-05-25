Германия учинит еще один разгром?

прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 2.06

В матче группового этапа чемпионата мира Германия встретится с Великобританией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 25 мая. Начало матча — в 21:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Германия — Великобритания с коэффициентом для ставки за 2.06.

Германия

Турнирное положение: В шести матчах группового этапа Германия заработала 7 очков, с которыми обосновалась на 5-й позиции в таблице, на 2 пункта отставая от 4-й Латвии.

Последние матчи: Общий этап в Цюрихе начался для Германии с четырех поражений — от Финляндии (1:3), Латвии (0:2), Швейцарии (1:6) и США (3:4, бул.).

На этом фоне особый турнирный вес имели две недавние крупные победы. Двумя днями ранее команда Харольда Крайса катком проехалась по Венгрии (6:2), а накануне расправилась с одним из прямых конкурентов — Австрией (6:2).

Не сыграют: У Германии потерь нет.

Состояние команды: На короткой дистанции турнира ничья со Штатами в основное время и две победы над сопоставимыми по уровню соперниками вернули немцев в борьбу за плей-офф.

В двух последних матчах команда Крайса установила общую разницу 12:4. Победа над Венгрией 22 мая позволила Германии прервать серию из пяти поражений, четыре из которых были зафиксированы на этом ЧМ.

Великобритания

Турнирное положение: За тур до завершения общего этапа сборная Великобритании остается без набранных очков и находится на 8-й позиции в группе А, на 3 балла отставая от 7-й Венгрии.

Последние матчи: В трех стартовых турах Великобритания пропустила по 5 голов от сборных Австрии (2:5), США (1:5) и Венгрии (0:5).

Продолжилась отрицательная серия в матчах против Швейцарии (1:4) и Финляндии (0:4) днями ранее. В последней игре команда Питера Рассела была разбита Латвией (0:6).

Не сыграют: У Великобритании потерь нет.

Состояние команды: На очередном чемпионате мира Великобритания достигла дна. Команда не может в равной степени конкурировать с любым представителем ее группы.

Единственная среди представителей 16 участниц, команда Питера Рассела остается без набранных очков на счету. В каждой игре британцы неизменно пропускали 4 шайбы или более.

Статистика для ставок

Германия победила в 2 личных встречах, насчитывающих небогатую историю этого противостояния

Германия забивала 3 гола или более в 3 последних матчах

Великобритания не добилась ни одной победы на этом чемпионате мира

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Германии оценивается букмекерами в 1.10, ничья — в 12.80, а победа Великобритании — в 21.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.16.

Прогноз: В последнем матче общего этапа Германия не допустит потери концентрации и не позволит безусловному аутсайдеру хотя бы на время навязать свой стиль игры.

2.06 Германия победит с форой -3.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Германия — Великобритания позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Прогноз: Великобритания готовится к борьбе за выживание с колоссальными проблемами в обороне, которыми сборная Германии в контексте личной встречи намерена воспользоваться в полной мере.

1.86 Индивидуальный тотал Германии больше 4.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч Германия — Великобритания принесёт чистый выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

