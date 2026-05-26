28 мая в 6-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Каракас» и «Ботафого». Начало игры — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Каракас — Ботафого с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Каракас»

Турнирное положение: «Красные» уже вышли в плей-офф. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Каракас» на 4 очка отстаёт от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. «Красные» не уступили «Расингу» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Индепендьенте» (3:2). А вот еще один поединок с «Расингом» завершился вничью (1:1).

В пяти своих последних матчах «Каракас» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Красные» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.

Причем «Каракас» ни разу не уступил на групповом этапе. А вот оборонительные редуты нередко совершают результативные сбои.

«Ботафого»

Турнирное положение: «Одинокие звёзды» досрочно квалифицировались в плей-офф. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Ботафого» набрал 13 очков в 5 поединках. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Одинокие звёзды» не сумели одолеть «Сан-Паулу» (1:1).

До того команда уверенно переиграла «Индепендьенте» (3:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Коринтиансу» (3:1).

При этом «Ботафого» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Одинокие звёзды» нынче выглядят симпатично. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Ботафого» имеет относительно надежные тылы. Команда пропускает в среднем чуть чаще одного мяча за матч.

Команда пропустила всего 2 мяча в трёх последних поединках. Да и в плане реализации она выглядит весьма выгодно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ботафого» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.

Прогноз: «Ботафого» выглядит монолитнее соперника, и явно постарается завершить групповой этап на мажорной ноте.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

