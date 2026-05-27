прогноз на матч Южноамериканского кубка, ставка за 2.75

28 мая в 6-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Блуминг». Начало игры — в 03:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ривер Плейт — Блуминг с коэффициентом для ставки за 2.75.

«Ривер Плейт»

Турнирное положение: «Миллионеры» досрочно пробились в плей-офф. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Ривер Плейт» на 2 очка опережает идущий следом «Карабобо». А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Миллионеры» уступили «Бельграно» (2:3).

До того команда подписала мировую с «Ред Булл Брагантино» (1:1). Зато поединок с «Росарио Сентраль» завершился викторией (1:0).

В пяти своих последних матчах «Ривер Плейт» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Миллионеры» нынче крайне нестабильны. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

Причем «Ривер Плейт» пропустил всего 3 мяча в 5 поединках группового этапа. Плюс даже в случае ничьей с «Блумингом» «миллионеры» финишируют первыми.

«Блуминг»

Турнирное положение: Боливийцы давно утратили шансы на выход в плей-офф. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Блуминг» набрал всего одно очко в пяти матчах. При этом команда в среднем забивает меньше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Боливийцы были биты «Карабобо» (0:2).

До того команда по всем статьям уступила «Индепендьенте» (1:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Боливаром» (0:0).

При этом «Блуминг» в 5 своих последних поединках добыл 2 паритета. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Боливийцы нынче выглядят убогенько. Команда уступила дважды кряду.

При этом «Блуминг» имеет крайне ненадежные тылы. Команда пропускает в среднем три мяча за матч.

Команда не может победить уже 7 матчей кряду. Причём в четырёх своих последних матчах «Блуминг» забил всего один мяч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ривер Плейт» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 34.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

Прогноз: «Миллионеры» намерены финишировать на первом месте, тогда как боливийцы находятся в кризисе.

Ставка: Фора «Ривер Плейта» -3.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырёх мячей.

