прогноз на матч чемпионата Казахстана, ставка за 3.29

28 мая в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Тобол». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Атырау — Тобол с коэффициентом для ставки за 3.29.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» ходит в середняках лиги. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Атырау» на 5 очков отстаёт от топ-5. А вот забивает команда в среднем меньше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Атырау» не уступил «Жетысу» (0:0).

До того команда разошлась миром с «Актобе» (1:1). Да и поединок с «Окжетпесом» завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах «Атырау» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Атырау» нынче не блещет в плане результатов. Команда трижды кряду сыграла вничью.

Причем «Атырау» традиционно удачно противостоит «Тоболу». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» провалил старт чемпионата. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Тобол» в 11 матчах набрал всего 8 очков. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тобол» уступил «Ордабасы» (0:3).

До того команда была бита «Кайсаром» (1:2). А вот чуть ранее она проиграла тому же сопернику в серии пенальти.

При этом «Тобол» в 5 своих последних поединках разжился одной победой. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Тобол» нынче выглядит убого. Команда уступила два раза подряд, а вот победить не может 4 матча кряду.

При этом «Тобол» имеет заметные проблемы с надёжностью тылов. Пропускает команда в среднем два мяча за матч.

Команда неудачно выступает на полях соперников. В шести выездных поединках текущего чемпионата «Тобол» не взял ни одного очка.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Тобол» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 3.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.09.

Прогноз: «Атырау» намерен быть, как минимум, в пятёрке, к тому же оппонент нынче переживает кризис.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

