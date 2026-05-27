28 мая в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Тобол». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Атырау — Тобол с коэффициентом для ставки за 3.29.
«Атырау»
Турнирное положение: «Атырау» ходит в середняках лиги. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Атырау» на 5 очков отстаёт от топ-5. А вот забивает команда в среднем меньше гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Атырау» не уступил «Жетысу» (0:0).
До того команда разошлась миром с «Актобе» (1:1). Да и поединок с «Окжетпесом» завершился паритетом (0:0).
В пяти своих последних матчах «Атырау» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: «Атырау» нынче не блещет в плане результатов. Команда трижды кряду сыграла вничью.
Причем «Атырау» традиционно удачно противостоит «Тоболу». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
«Тобол»
Турнирное положение: «Тобол» провалил старт чемпионата. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Тобол» в 11 матчах набрал всего 8 очков. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тобол» уступил «Ордабасы» (0:3).
До того команда была бита «Кайсаром» (1:2). А вот чуть ранее она проиграла тому же сопернику в серии пенальти.
При этом «Тобол» в 5 своих последних поединках разжился одной победой. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Тобол» нынче выглядит убого. Команда уступила два раза подряд, а вот победить не может 4 матча кряду.
При этом «Тобол» имеет заметные проблемы с надёжностью тылов. Пропускает команда в среднем два мяча за матч.
Команда неудачно выступает на полях соперников. В шести выездных поединках текущего чемпионата «Тобол» не взял ни одного очка.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Тобол» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 3.29.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.09.
Прогноз: «Атырау» намерен быть, как минимум, в пятёрке, к тому же оппонент нынче переживает кризис.
Ставка: Победа «Атырау» за 3.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.83
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Атырау» не проигрывает 4 матча кряду
- «Тобол» проиграл во всех своих 6 выездных поединках
- «Атырау» в среднем пропускает меньше одного гола за матч
- «Тобол» в среднем пропускает 2 мяча за матч
- «Тобол» уступил в 2 своих последних поединках