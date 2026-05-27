прогноз на битву за выживание, ставка за 1.95

28 мая в 12-м туре казахстанской Премьер-лиги сыграют «Женис» и «Каспий» Актау. Начало встречи — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Женис — Каспий Актау с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» после 11-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 13 очков в активе и борется за выживание в элите.

Команда идет 10-й и на пять баллов опережает зону понижения в классе (15-16-я позиции), а также лишь по дополнительным показателям уступает двум вышестоящим конкурентам.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 11-го тура национального первенства коллектив на выезде потерпел поражение от «Елимай» Семей (1:2).

Перед этим коллектив также остался без очков, когда в предыдущем туре теперь уже в домашних стенах не нашел контраргументов для «Кайрата» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на КПЛ, «Женис» проиграл после четырех побед кряду.

Это вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов даже на один балл, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же уровень соперника, а также фактор своего поля.

Девять голов команды в текущем сезоне Премьер-лиги забивали разные игроки.

«Каспий» Актау

Турнирное положение: «Каспий» Актау после 11-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет восемь очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает предпоследнюю, 15-ю строчку, что в зоне вылета, лишь по дополнительным показателям отставая от безопасной 14-й позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своём поле разошелся мировой с «Иртышем» (2:2).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Улытау» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Каспий» Актау проиграл только раз при двух победах и одной ничьей.

Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Идрис Умаев и Ноа Ндомбази — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Жениса» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Жениса» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Каспий» Актау не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.92. Ничья — в 3.40, выигрыш «Каспия» — в 3.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.65.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последнем домашнем поединке.

При этом в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

1.95 Обе команды забьют

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Жениса».

2.18 Тотал больше 2,5 голов

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.18