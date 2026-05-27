28 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ирландия и Катар. Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ирландия — Катар с коэффициентом для ставки за 2.10.
Ирландия
Турнирное положение: Ирландцы не смогли квалифицироваться на Мундиаль. Команда в плей-офф уступила Чехии.
При этом Ирландия заняла 2 место в последней квалификации. Команда на 3 очка отстала от португальцев.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ирландцы разгромили Гренаду (5:0).
До того команда не смогла одолеть Северную Македонию (0:0). А вот чехам она уступила в серии послематчевых пенальти.
В пяти своих последних матчах Ирландия добыла 3 победы. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: Ирландцы нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда не пропускает 2 матча кряду.
Причем Ирландия традиционно успешно противостоит Катар. В двух очных поединках команда победила один раз при одной ничьей.
Катар
Турнирное положение: Катарцы вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Катар забил всего 2 мяча в двух матчах решающего группового этапа. При этом команда в среднем пропускает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Катарцы уступили Тунису (0:3).
До того команда расписала паритет с Сирией (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила Палестине.
При этом Катар в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Катарцы не блещут стабильностью результатов. Команда не побеждает 4 матча кряду.
При этом Катар еще ни разу в истории не обыгрывал ирландцев. Да и забила команда всего один мяч в трёх своих последних поединках.
Катарцам крайне натужно даются поединки с крепкими оппонентами. Да и состав команды по именам выглядит скромненько.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Ирландия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.61.
Прогноз: Ирландия явно способна поднатореть в плане реализации, да и катарцы не собираются лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: Обе забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- Катар еще ни разу не побеждал ирландцев
- Ирландцы не пропускали в двух своих последних поединках
- Ирландия имеет приличный подбор исполнителей во всех линиях
- Катар в последних матчах испытывал проблемы с реализацией
- Катарцы не побеждают 4 матча кряду