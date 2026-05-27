28 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ирландия и Катар. Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ирландия — Катар с коэффициентом для ставки за 2.10.

Ирландия

Турнирное положение: Ирландцы не смогли квалифицироваться на Мундиаль.  Команда в плей-офф уступила Чехии.

При этом Ирландия заняла 2 место в последней квалификации.  Команда на 3 очка отстала от португальцев.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Ирландцы разгромили Гренаду (5:0).

До того команда не смогла одолеть Северную Македонию (0:0).  А вот чехам она уступила в серии послематчевых пенальти.

В пяти своих последних матчах Ирландия добыла 3 победы.  В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: Ирландцы нынче относительно преуспевают в плане результатов.  Команда не пропускает 2 матча кряду.

Причем Ирландия традиционно успешно противостоит Катар.  В двух очных поединках команда победила один раз при одной ничьей.

Катар

Турнирное положение: Катарцы вышли на чемпионат мира.  Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Катар забил всего 2 мяча в двух матчах решающего группового этапа.  При этом команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Катарцы уступили Тунису (0:3).

До того команда расписала паритет с Сирией (1:1).  А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила Палестине.

При этом Катар в 5 своих последних поединках добыл одну победу.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Катарцы не блещут стабильностью результатов.  Команда не побеждает 4 матча кряду.

При этом Катар еще ни разу в истории не обыгрывал ирландцев.  Да и забила команда всего один мяч в трёх своих последних поединках.

Катарцам крайне натужно даются поединки с крепкими оппонентами.  Да и состав команды по именам выглядит скромненько.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Ирландия в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80.  Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.61.

Прогноз: Ирландия явно способна поднатореть в плане реализации, да и катарцы не собираются лишь отсиживаться в тылах.

2.10 Обе забьют
Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.25 Тотал больше 2.5
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.25

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Катар еще ни разу не побеждал ирландцев
  • Ирландцы не пропускали в двух своих последних поединках
  • Ирландия имеет приличный подбор исполнителей во всех линиях
  • Катар в последних матчах испытывал проблемы с реализацией
  • Катарцы не побеждают 4 матча кряду