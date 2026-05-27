прогноз на матч за 1/8 финала Кубка Либертадорес, ставка за 2.05

29 мая в шестом, заключительном туре группового этапа Кубка Либертадорес сыграют «Палмейрас» и «Хуниор». Начало встречи — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Палмейрас — Хуниор с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Палмейрас» перед заключительным туром группового этапа Кубка Либертадорес занимает вторую позицию и уже обеспечил себе место в плей-офф.

Команда выйдет в 1/8 финала даже в случае даже ничьей, тогда как поражение, а также победа «Спортинг Кристала» над лидером квартета «Серро Портеньо» даст путёвку в 1/16 финала.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 17-го тура чемпионата Бразилии клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Фламенго» (3:0).

Перед этим коллектив также оказался на высоте, когда в пятом туре группового раунда Кубка Либертадорес в домашних стенах потерпел поражение от «Серро Портеньо» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Бенедетти, Бруну Фукс, Пикерес, Соса и Витор Роке, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Палмейрас» выиграл лишь дважды при одном поражении и двух ничьих.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Хосе Лопес и Рамон Соса — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Кубка Либертадорес с двумя голами.

«Хуниор»

Турнирное положение: «Хуниор» перед заключительном туром группового этапа Кубка Либертадорес и еще сохраняет шансы пробиться в плей-офф.

Команда занимает четвертую позицию с отставанием в четыре очка от соперника, а также в два балла — от зоны попадания в 1/16 финала (третья строчка).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был ответным в полуфинале плей-офф чемпионата Колумбии, клуб дома по пенальти одолел «Санта-Фе» (0:0) и вышел в финал.

Перед этим коллектив также оказался на высоте, когда в пятом туре группового раунда Кубка Либертадорес снова-таки в домашних стенах одержал победу над «Спортинг» Кристал (3:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хуниор» трижды сыграл вничью, а в пяти последних — ни разу не проиграл.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Луис Муриэль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Кубка Либертадорес с двумя голами.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей «Палмейраса» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Хуниора» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Хуниор» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 5.50, выигрыш «Хуниора» — в 12.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.10.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

2.05 Тотал меньше 2,5 голов

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь они превосходят гостей в классе, а в семи из девяти их последних матчей было забито меньше 2,5 голов.

3.10 «Палмейрас» победит и тотал меньше 2,5 голов

Ставка: «Палмейрас» победит и тотал меньше 2,5 голов за 3.10