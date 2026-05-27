Где в плей-офф будет «Крузейро»?

прогноз на борьбу за плей-офф Кубка Либертадорес, ставка за 1.85

29 мая в шестом, заключительном туре группового этапа Кубка Либертадорес сыграют «Крузейро» и «Барселона» Гуаякиль. Начало встречи — в 03:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Крузейро — Барселона Гуаякиль с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Крузейро» перед заключительным туром группового этапа Кубка Либертадорес занимает вторую позицию и уже обеспечил себе место в 1/16 финала.

Команда гарантированно выйдет в 1/8 финала в случае победы, тогда как этому не помешает и ничья или поражение, если в параллельной игре «Бока Хуниорс» не обыграет «Универсидад Католика».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура чемпионата Бразилии клуб на своем поле одержал победу над «Шапекоэнсе» (2:1).

Перед этим коллектив в пятом туре группового раунда Кубка Либертадорес теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Бокой Хуниорс» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Кассиу, дисквалифицирован — Жерсон, личные причины — Вильям.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Крузейро» не проиграл, а в пяти последних матчах выиграл трижды.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, и уж точно — на победу, особенно если учесть фактор своего поля, а также преимущество в классе над соперником.

Матеуш Перейра — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Кубка Либертадорес с двумя голами.

«Барселона» Гуаякиль

Турнирное положение: «Барселона» Гуаякиль занимает четвертое место перед заключительном туром группового этапа Кубка Либертадорес и уже лишилась шансов на плей-офф.

Команда на четыре очка отстает от зоны выхода в 1/16 финала (третья строчка), а также на пять баллов от зоны попадания в 1/8 финала (вторая позиция).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура чемпионата Эквадора клуб на чужом поле одержал победу над «Дельфином» (2:1).

Перед этим коллектив уже оказался ни с чем, когда в пятом туре группового раунда Кубка Либертадорес снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Универсидад Католика» (0:2).

Не сыграют: травмирован — Рохас, дисквалифицирован — Чала Росалес.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» Гуаякиль проиграл лишь раз при трех победах.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Мильтон Селис и Эктор Вильяльба — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Кубка Либертадорес с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Крузейро» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Барселоны» Гуаякиль забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Барселона» Гуаякиль выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 5.40, выигрыш «Барселоны» Гуаякиль — в 13.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.90.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

При этом в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех последних матчах «Крузейро».

Ставка: обе команды забьют за 2.60