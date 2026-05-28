В четверг, 28 мая, в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею 2026 сыграют сборные Швейцарии и Швеции. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20:35 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Чемпионата мира 2026 Швейцария — Швеция. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

Швейцария: Дженони Леонардо, Эгли Доминик, Йоси Роман, Майер Тимо, Хишир Нико, Биаска Аттилио, Кукан Дин, Марти Кристиан, Берчи Кристоф, Бехлер Николас, Нидеррайтер Нино, Мозер Янис, Берни Тим, Тюркауф Кэлвин, Мальгин Денис, Андригетто Свен, Юнг Свен, Риа Дамьен, Ягер Кен, Кнак Симон.

Швеция: Хелльберг Магнус, Экхольм Маттиас, Бреннстрём Эрик, Рэймонд Лукас, Бьёрк Вигго, Стенберг Ивар, Экман-Ларссон Оливер, Юханссон Альберт, Карлссон Линус, Де ла Роз Якоб, Хейнеман Эмиль, Перссон Йоэль, Ларссон Якоб, Хольмстрём Симон, Сундквист Оскар, Фронделль Антон, Хегг Роберт, Сильверберг Якоб, Асплунд Расмус, Грундстрём Карл.

Швейцария

Сборная Швейцарии великолепно провела групповой этап домашнего Чемпионата мира и финишировала на первом месте в турнирной таблице своей группы. На этом турнире «крестоносцы» демонстрируют невероятную результативность — они забросили 39 шайб. При этом оборона работает очень надежно — пропущено всего 9 голов.

Швейцария — единственная команда групповой стадии со стопроцентным результатом по набранным очкам (21). Все семь матчей ЧМ-2026 были выиграны в основное время. Самой сложной оказалась последняя встреча с командой Финляндии, где швейцарцы в упорной борьбе взяли верх со счетом 4:2.

Швеция

Сборная Швеции неудачно провела групповой этап Чемпионата мира 2026 и едва не осталась за бортом плей-офф. До последнего матча не было понятно, смогут ли «Тре Крунер» продолжить борьбу за трофей. Только в очной борьбе со словаками в последнем туре Швеция взяла три очка (4:2) и переместилась на четвертое место в группе.

У шведов на этом турнире было три поражения в основное время: от Канады (3:5), Чехии (3:4) и Норвегии (2:3). Если с первыми двумя все вполне понятно — рабочие моменты, то проигрыш норвежцам едва не стоил «Тре Крунер» места в плей-офф. Отметим, что опри таком количестве поражений, у шведов неплохая разница забитых и пропущенных шайб (+11) — это говорит об отлично линии нападения.

Личные встречи

Эти соперники довольно часто пересекаются на турнирах различного уровня. В нынешнем календарном году они сыграли два матча в рамках чешских и шведских хоккейных игр — обе встречи выиграла сборная Швеции (3:0 и 8:1).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.03