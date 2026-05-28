Финляндия наверняка попытается задавить соперника скоростью, прессингом и постоянным давлением через контроль шайбы, тогда как Чехия сделает ставку на компактную оборону и быстрые выпады после перехватов. Ключевым фактором может стать дисциплина — обе сборные опасны в большинстве, а цена удалений в матчах на вылет резко возрастает. На бумаге Финляндия выглядит более сбалансированной командой, однако Чехия традиционно остается крайне неудобным соперником именно в плотных матчах с большим количеством борьбы

17:19 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

17:17 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

17:10 Главные судьи: Кристоффер Хольм (Швеция) и Шон Макфарлейн (США).

17:00 Основные вратари: Юстус Аннунен и Йозеф Корженарж.

16:55 Матч пройдёт на «Свисс Лайф-Арене» (Цюрих, Швейцария), вместимостью 12 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Финляндия: Юстус Аннунен, Йоонас Корписало, Олли Мяяття, Микко Лехтонен, Хенри Йокихарью, Вили Саариярви, Николас Матинпало, Вилле Хейнола, Урхо Вааканайнен, Ессе Пульюярви, Антон Лунделль, Александр Барков, Валттери Мереля, Патрик Пуйстола, Ханнес Бьёрнинен, Янне Куокканен, Аату Рятю, Микаэль Гранлунд, Сакари Маннинен, Саку Маеналанен, Ленни Хаминахо, Конста Хелениус.

Чехия: Йозеф Корженарж, Доминик Павлат, Михал Кемпни, Филип Гронек, Ян Шчотка, Иржи Тихачек, Марек Альшер, Либор Гайек, Томаш Цибулька, Томаш Гальвас, Ондржей Беранек, Роман Червенка, Матиас Меловски, Иржи Чернох, Доминик Кубалик, Якуб Флек, Лукаш Седлак, Ярослав Хмеларж, Мартин Каут, Матей Блюмел, Даниэль Воженилек.

Финляндия

Сборная Финляндии подходит к четвертьфиналу в статусе одной из самых стабильных команд турнира. Команда Антти Пеннанена выиграла шесть из семи матчей группового этапа и завершила группу A с разницей шайб 31:11, пропуская в среднем всего 1,5 гола за игру. Финны уверенно контролируют темп через владение шайбой и агрессивный форчекинг, а их большинство остается одним из самых эффективных на турнире. При этом матч против Швейцарии (2:4) показал и слабые стороны «Суоми» — периодически теряет компактность в средней зоне и позволяет соперникам убегать в быстрые контратаки.

Чехия

Чехия подходит к плей-офф с более неровными результатами: команда Радима Рулика проиграла два последних матча группового этапа и выиграла лишь четыре встречи из семи. Особенно болезненным стало поражение от Норвегии (1:4), где чехи допустили большое количество ошибок при выходе из зоны. Тем не менее Чехия остается крайне неудобным кубковым соперником за счет плотной игры вторым номером, надежной работы в центральном слоте и опасных контратак.

Личные встречи

В 2026 году команды уже обменялись победами в рамках Еврохоккейтура — оба матча завершились со счетом 3:2. Последняя встреча осталась за Финляндией, а победную шайбу тогда реализовал Микко Лехтонен в большинстве. Если брать более длинный отрезок, соперники регулярно обмениваются победами, а явного доминирования одной стороны нет. При этом матчи между Финляндией и Чехией почти всегда проходят в плотной борьбе: в пяти последних очных встречах команды лишь однажды забросили больше пяти шайб на двоих.

