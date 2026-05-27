В матче четвертьфинала чемпионата мира Финляндия встретится с Чехией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 28 мая. Начало матча — в 17:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Финляндия — Чехия с коэффициентом для ставки за 1.83.

Финляндия

Путь к плей-офф: В таблице группы А Финляндия прописалась на 2-й позиции с 18 очками на счету — на 6+ зачетных баллов команда опередила ближайших конкурентов снизу.

Последние матчи: Групповую стадию Финляндия начала с победы над Германией (3:1), за которой последовала череда разгромов.

В частности, команда Антти Пеннанена разбила Венгрию (4:1), СЛА (6:2), Латвию (7:1), Великобританию (4:0) и Австрию (5:2). В рамках битвы лидеров финны 26 мая уступили Швейцарии (2:4).

Не сыграют: Теуво Терявяйнен.

Состояние команды: На турнире в Цюрихе Финляндия выглядит свежо и уверенно. По своему потенциалу и кадровым возможностям финны видятся претендентами на топ-3.

Сильной стороной команды Антти Пеннанена по-прежнему остается структурная стабильность. На групповом этапе финны продемонстрировали умение агрессивно действовать в атаке, не забывая при этом о концентрации в своей зоне.

Чехия

Путь к плей-офф: В таблице группы В сборная Чехии оказалась на 3-й строчке. В семи турах команда заработала 13 очков и на 2 балла отстала от сборной Норвегии.

Последние матчи: В первом матче группового этапа Чехия уничтожила Данию (4:1), после чего сенсационно не сумела справиться со Словенией (2:3, от).

Три победы чехи зафиксировали в матчах против Швеции (4:2), Италии (3:1) и Словакии (3:2), тогда как игра с Норвегией обернулась провалом (1:4). В последнем туре команда Радима Рулика уступила Канаде (2:3).

Не сыграют: Йозеф Коренар.

Состояние команды: Сборная Чехии проводит кампанию с опытным составом, с которым способна претендовать на медали, если сумеет разобраться с рядом игровых проблем.

Самым острым недостатком Чехии является атака, форма которой не позволяет рассчитывать на уверенную реализацию. Так, после семи туров команде Радима Рулика принадлежит лишь пятый в группе показатель результативности.

Финляндия победила в 8 матчах из 9 последних

Финляндия забивала 4 шайбы или более в 6 матчах чемпионата мира из 7

Чехия победила в 3 личных встречах из 5 последних

Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 1.50, ничья — в 5.10, а победа Чехии — в 5.81.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.36, на тотал меньше 5.5 — за 1.52.

Прогноз: Финляндия на этом турнире обладает характерной для нее тактической выдержкой и умением считывать соперников. Чехи на групповой стадии не были убедительны и не продемонстрировали ничего, что позволило бы им справиться с финнами.

Ставка: Финляндия не проиграет + ТМ 5.5 за 1.83.

Прогноз: Финская оборона по-прежнему ассоциируется с дисциплиной и строгостью, тогда как Чехия испытывает проблемы в позиционном наступлении, которые не позволят выйти в этом матче на высокий показатель голов.

Ставка: Индивидуальный тотал Чехии меньше 2 за 1.73.