В четвертом матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Белл-центре» 28 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Монреаль — Каролина с коэффициентом для ставки за 1.97.

«Монреаль»

Путь к плей-офф: По итогам общего этапа сезона канадцы из Квебека замкнули лидерский квартет Восточной конференции — со 106 очками в наличии.

Последние матчи: Перед полуфиналом «Монреаль» провел две серии по семь матчей. На прошлой неделе «Канадиенс» поставили точку в противостоянии с «Баффало» в Нью-Йорке (3:2, от).

Предфинальную стадию Кубка Стэнли команда Мартена Сан-Луи начала с яркой победы над «Каролиной» (6:2). Однако вскоре канадцы потерпели два поражения (2:3, от, 2:3, от).

Не сыграют: Патрик Лайне.

Состояние команды: После энергичного старта полуфинальной серии темповой хоккей «Монреаля» сменился на предельно осторожную игру, которая сопровождается недостатком оборонительной устойчивости.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В двух последних матчах «Канадиенс» нанесли в сумме всего 25 бросков в створ, а в трех играх из четырех — не смогли забросить больше 2 шайб. На домашнем льду команда Сан-Луи потерпела пять поражений в шести недавних встречах.

«Каролина»

Путь к плей-офф: Главный турнир «Каролина» завершила на 1-м месте в Восточной конференции. В 82 матчах «Харрикейнз» заработали 113 очков.

Последние матчи: В четырех матчах 1/8 финала «Каролина» прикончила «Оттаву», после чего провела такую же по продолжительности серию против «Филадельфии».

За четырьмя кряду победами над «Флайерз» последовал крупный провал в игре с «Монреалем» (2:6). Реабилитироваться команда Рода Бриндамора сумела в двух следующих встречах (3:2, от, 3:2, от).

Не сыграют: У «Каролины» нет потерь.

Состояние команды: После провального первого матча команда Рода Бриндамора задушила канадцев контролем и прессингом и добилась двух тяжелых побед в овертайме.

По ходу этого плей-офф «Каролина» уходила в дополнительный период в пяти матчах и ни разу не проиграла. Между тем серия «Харрикейнз» без поражений в гостях накануне была увеличена до шести.

Статистика для ставок

«Монреаль» не побеждает дома на протяжении 3 матчей кряду

Еще ни разу по ходу этого плей-офф «Каролина» не проиграла в гостях

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали 4 шайбы или менее

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.89, ничья — в 4.40, победа «Каролины» — в 2.18.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.91, на тотал меньше 5.5 — за 1.97.

Прогноз: Растущее значение ошибки по умолчанию заставляет команды действовать более обдуманно, в том числе и с точки зрения рискованной игры на встречных курсах. В этих условиях четвертый матч серии пройдет в режиме вязкой борьбы и минимального объема голевой остроты.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.97.

Прогноз: На фоне двух побед кряду уверенная в своей тактической основе «Каролина» видит возможность окончательно прибрать инициативу и оформить третий аналогичный результат перед возвращением на домашний лед.

Ставка: «Каролина» победит в матче за 1.73.