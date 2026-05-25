В четвертом матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 27 мая. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вегас — Колорадо с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Вегас»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Вегас» закончил на 4-м месте в таблице Западной конференции, набрав 95 очков.

Последние матчи: С 13 мая «Вегас» в Кубке Стэнли идет без поражений. Эта серия началась на флажке четвертьфинала — с двух победных результатов над «Анахаймом» (3:2, от, 5:1).

Полуфинальный раунд против «Колорадо» команда Джона Тортореллы начала с двух побед на «Болл Арене» (4:2, 3:1), а накануне закрепила успех на домашнем льду (5:3).

Не сыграют: Джереми Лозон, Алекс Пьетранжело.

Состояние команды: Изначально «Вегас» не был простым соперником для «Колорадо», но по итогам трех сыгранных матчей «Голден Найтс» превосходят любые ожидания.

Разница в три победы — довольно громкая заявка на финал. На текущее время команда Джона Тортореллы идет без поражений на протяжении пяти матчей кряду. Трижды на этом отрезке «Вегас» забивал 3 шайбы или более.

«Колорадо»

Путь к плей-офф: «Колорадо» вышел в плей-офф в качестве победителя регулярки. В 82 играх денверцы заработали 121 очко.

Последние матчи: В предыдущем раунде «Колорадо» провел пять матчей против «Миннесоты», закончив серию волевой победой в домашних стенах (4,3, от).

Накануне «Эвеланш» впервые проиграли на домашнем льду — в двух подряд встречах с «Вегасом» (2:4, 1:3). Положение денверцев стало критическим на фоне неудачи в третьей полуфинальной игре (3:5).

Не сыграют: У «Колорадо» потерь нет.

Состояние команды: На фоне мощного регулярного сезона и первых двух раундов плей-офф «Колорадо» — один из фаворитов Кубка — оказался в труднейшем положении.

Еще ни разу по ходу серий команда Джареда Беднара не проигрывала больше одного матча. Недавняя встреча в Неваде стала пятой на отрезке из шести игр, в которых денверцы пропускали не менее 3 голов.

Статистика для ставок

«Вегас» не проигрывает на протяжении 5 матчей кряду

«Вегас» обыграл «Колорадо» в 5 личных встречах из 7 последних

В 4 личных встречах из 6 последних было забито 6 или более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.64, ничья — в 4.26, победа «Колорадо» — в 2.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: Даже в сложившейся ситуации трудно вообразить ранний вылет «Колорадо», который уверенно шел по ходу сезона, а в противостоянии с «Вегасом» внезапно перегорел. В Неваде «Эвс» выжмут из себя все, чтобы серия вернулась в Денвер.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Вегас — Колорадо позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: «Колорадо» победит за 2.40.

Прогноз: В предстоящем матче «Колорадо» в очередной раз постарается продемонстрировать весь свой атакующий арсенал. «Вегас» со своей стороны сделает то же самое, в результате чего игра примет открытый характер.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Вегас — Колорадо принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.93.