В четвертом матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 27 мая. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вегас — Колорадо с коэффициентом для ставки за 2.40.
«Вегас»
Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Вегас» закончил на 4-м месте в таблице Западной конференции, набрав 95 очков.
Последние матчи: С 13 мая «Вегас» в Кубке Стэнли идет без поражений. Эта серия началась на флажке четвертьфинала — с двух победных результатов над «Анахаймом» (3:2, от, 5:1).
Полуфинальный раунд против «Колорадо» команда Джона Тортореллы начала с двух побед на «Болл Арене» (4:2, 3:1), а накануне закрепила успех на домашнем льду (5:3).
Не сыграют: Джереми Лозон, Алекс Пьетранжело.
Состояние команды: Изначально «Вегас» не был простым соперником для «Колорадо», но по итогам трех сыгранных матчей «Голден Найтс» превосходят любые ожидания.
Разница в три победы — довольно громкая заявка на финал. На текущее время команда Джона Тортореллы идет без поражений на протяжении пяти матчей кряду. Трижды на этом отрезке «Вегас» забивал 3 шайбы или более.
«Колорадо»
Путь к плей-офф: «Колорадо» вышел в плей-офф в качестве победителя регулярки. В 82 играх денверцы заработали 121 очко.
Последние матчи: В предыдущем раунде «Колорадо» провел пять матчей против «Миннесоты», закончив серию волевой победой в домашних стенах (4,3, от).
Накануне «Эвеланш» впервые проиграли на домашнем льду — в двух подряд встречах с «Вегасом» (2:4, 1:3). Положение денверцев стало критическим на фоне неудачи в третьей полуфинальной игре (3:5).
Не сыграют: У «Колорадо» потерь нет.
Состояние команды: На фоне мощного регулярного сезона и первых двух раундов плей-офф «Колорадо» — один из фаворитов Кубка — оказался в труднейшем положении.
Еще ни разу по ходу серий команда Джареда Беднара не проигрывала больше одного матча. Недавняя встреча в Неваде стала пятой на отрезке из шести игр, в которых денверцы пропускали не менее 3 голов.
Статистика для ставок
- «Вегас» не проигрывает на протяжении 5 матчей кряду
- «Вегас» обыграл «Колорадо» в 5 личных встречах из 7 последних
- В 4 личных встречах из 6 последних было забито 6 или более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.64, ничья — в 4.26, победа «Колорадо» — в 2.40.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.
Прогноз: Даже в сложившейся ситуации трудно вообразить ранний вылет «Колорадо», который уверенно шел по ходу сезона, а в противостоянии с «Вегасом» внезапно перегорел. В Неваде «Эвс» выжмут из себя все, чтобы серия вернулась в Денвер.
Ставка: «Колорадо» победит за 2.40.
Прогноз: В предстоящем матче «Колорадо» в очередной раз постарается продемонстрировать весь свой атакующий арсенал. «Вегас» со своей стороны сделает то же самое, в результате чего игра примет открытый характер.
Ставка: Тотал больше 6 за 1.93.